Jéssica Silva. "Sempre disse que não ia jogar para sempre. Tenho o sonho de ser mãe e tenho de preparar as coisas"

Olhando agora para a Seleção Nacional e para o Europeu, como é que está o ânimo depois de um período tão complicado na reta final da Liga das Nações e até com este empate sem golos contra a Nigéria?

Estamos bem, estamos com energia, estamos felizes. Queremos chegar à Suíça na melhor forma. Acho que as pessoas se esquecem muito rápido do que já fizemos, não tivemos só três jogos no último ano. Acho que é importante dizer que a Seleção não são estes resultados. Isto é um processo e todas as equipas passam por momentos mais difíceis, nós também tivemos este momento. Mas já virámos a página, completamente. Queremos chegar ao Europeu e mostrar a Seleção competitiva que temos, fazer o que ainda não foi feito. Esse é o grande objetivo. E sabemos que vai ser um Europeu dificílimo, sabemos que teremos grandes adversárias, mas temos demonstrado sempre que podemos jogar contra essas grandes equipas e mostrar um Portugal competitivo. O objetivo é consolidar esse nosso processo e continuar a mostrar que somos uma equipa competitiva e capaz de jogar contra as grandes seleções. Estamos felizes e há muito tempo que não passávamos tanto tempo juntas, o que também é bom para o grupo. Temos a nossa dinâmica, a dinâmica “casa”, que nos faltava.

Mas como é que se explica este aparente retrocesso? Vínhamos de qualificações consecutivas, de termos deixado de sofrer estas derrotas contra Espanha ou Inglaterra, e agora voltámos a parecer uma equipa frágil.

É um momento, muito sinceramente. As coisas não nos saíram bem, não nos correram bem. Não vale a pena tentar arranjar explicações para algo claro: não fizemos as coisas bem, ponto final. Não estávamos a passar uma boa fase, porque acho mesmo que já virámos a página. E também custa que as pessoas estejam sempre a questionar, porque quando ganhamos também não andam a falar de nós durante o ano inteiro, sobre as coisas boas que fizemos. Acho que as pessoas que estão à nossa volta, que estão à volta do futebol feminino e que nos têm acompanhado neste processo todo percebem que a evolução tem sido positiva. Infelizmente, as grandes equipas também passam por estes processos. Para mim e para a Seleção, é uma página que já foi virada e estamos muito focadas no que vamos e queremos fazer no Europeu. A energia é boa. Claro que queríamos ter vencido a Nigéria, mas não perdemos o jogo e jogámos contra uma seleção muito competente, com jogadoras que estão em grandes campeonatos e grandes equipas. Não era uma equipa qualquer. As pessoas que estão atentas ao futebol feminino percebem o que se está a passar. Estamos muito convictas do que valemos e isto não custa mais a ninguém do que nos custa a nós.

A verdade é que, até a nível individual, foi um ano difícil para a Seleção: a Jéssica lesionou-se, a Kika Nazareth também, depois a Lúcia Alves, agora a Carolina Mendes. Falam sobre esses azares?

Isto é o futebol, parece cliché, mas isto é futebol. Acontece e ninguém está imune. Nenhuma equipa está livre deste tipo de coisas, são ossos do ofício. Mas acho que conseguimos dar sempre a volta a este tipo de desafios. A Seleção com ou sem Jéssica, com ou sem Kika, com ou sem Carolina, com ou sem Ana Borges porque também já aconteceu, consegue sempre dar uma resposta bastante positiva. Claro que não ajuda, não ajuda ao processo e não ajuda a esta fase. Mas acho que uma das expressões que melhor caracteriza a nossa Seleção é mesmo o espírito de superação, a resiliência. A nossa garra, a nossa alma. Não estando uma, está outra. Ali valemos todas por igual e isso é o mais importante, dar uma resposta positiva na adversidade.