"Jesus afasta-se dos extremos." Líder da Aliança Evangélica recusa associação ao Chega e critica "aproveitamento" de igrejas por partidos

Mas reconhece que, no circuito evangélico português, houve uma importação desse discurso político-religioso?

O facto de eu ser presidente da Aliança Evangélica Portuguesa não quer dizer que eu conheça todos os evangélicos em Portugal. Mas até hoje — vale o que vale — nenhuma das pessoas que conheço alguma vez me disse “votei no Chega”.

Mas não lhe relataram nunca a existência destes fenómenos?

Não ignoro que eles existam. Particularmente por essa associação. Se em Portugal nós não temos essa tradição. Sei que, pelo menos como foi testemunhado, nalguns púlpitos se terá feito esse tipo de apelos. Mas já vi fazer isso há mais de 30 anos, quando estive nos Estados Unidos, no contexto de igrejas evangélicas. Candidatos a irem às igrejas apelar ao voto. No Brasil penso que se passa a mesma coisa. Temos importado bons exemplos de participação cívica — acho que é consensual lembrar que o Martin Luther King pertencia a uma igreja baptista, como eu pertenço. Temos bons exemplos de militância civil e política que acho que são importantes de reconhecer. De qualquer maneira, prefiro que não importemos esses modelos. Agora, mais uma vez, não podemos evitar. O que a Aliança Evangélica, enquanto instituição, procura fazer é alertar para os perigos dessa associação. No fim do dia, as pessoas que estão nas igrejas, não diria que votam em todos os partidos, porque podemos identificar na estrutura programática dos partidos algumas questões que nos podem pôr sérias reservas. Mesmo assim, eu diria que conheço evangélicos a votar em todo o espectro. Conheço pessoas que disseram que votaram em partidos de esquerda e de extrema-esquerda enquanto, por acaso, nunca ouvi ninguém a dizer que tenha votado na extrema-direita. Quando isso, depois está associado a fenómenos que nós rejeitamos, como o racismo, xenofobia, é completamente contraditório e paradoxal com a realidade de que estávamos a falar, em que estamos a acolher estrangeiros todos os dias nas nossas igrejas.

Se calhar estamos a falar até de igrejas que não são filiadas na Aliança, eventualmente. Algumas serão, outras não.

Não sei. Mas, repare, acho que as últimas votações do Chega desmontaram aquela ideia, que infelizmente chegou a ser veiculada mesmo pelo nosso Presidente da República, que as pessoas que votavam no Chega eram evangélicos. Isto chegou a ser dito, o que é lamentável e acho que se deve assinalar isso.

Não há um milhão e 300 mil evangélicos.

Não há. Agora, até concedo se me disserem que 20% dos evangélicos em Portugal votam no Chega. Sim, está bem. É a mesma percentagem [que entre o resto da população].

Mas não lhe parece que seja maior, que haja uma tendência maior, por exemplo entre a imigração brasileira?

Não acredito. Muitos também não votam, portanto por aí acho que não haverá essa ligação. Isto acaba por ser irónico, para não dizer cómico, porque durante anos e anos ouviu-se falar, no contexto evangélico, na importância que seria, por exemplo, termos — e realmente, historicamente, nunca ouve — deputados à Assembleia da República ou pessoas em altos cargos da administração pública que pertencessem a igrejas evangélicas. Agora, sei que há deputados — nomeadamente do partido Chega, não sei se de outros partidos — que se assumem como evangélicos. Não digo que não haja este tipo de ligações, mas ela não são necessariamente institucionais. Pelo menos, a nível da Aliança Evangélica, posso dizer que não são, de todo. Houve uma tentativa de associação de uma suposta, ou pelo menos assim foi designada, bancada evangélica portuguesa, à semelhança do que é a chamada bancada evangélica no Brasil, mas que curiosamente até nem foi com o partido Chega, foi com o ADN. Mas a Aliança, logo de princípio, disse que não estava associada a esse movimento. Eu sei que isto é difícil compreender numa sociedade que, quando pensa no fenómeno religioso, pensa numa estrutura hierárquica, organizada, controlada, mas não podemos ditar às pessoas as suas opções, a sua militância e a sua participação.

Obviamente que nenhuma igreja pode exigir aos seus fiéis que votem em A ou B…

…ou não deve! Às vezes fá-lo.

Exatamente. Mas, apesar de a Aliança não ser politicamente alinhada, nem para um lado nem para o outro, parece evidente que o Cristianismo é também uma proposta política.

Sim, absolutamente.

No sentido em que é uma proposta para o bem comum, uma proposta social, tem uma visão sobre o mundo, tem perspetivas sobre a imigração, sobre a solidariedade com os marginalizados, sobre a promoção da paz, sobre a misericórdia. Estes valores base do pensamento cristão serão, depois, compatíveis com a mensagem da direita radical sobre a imigração, sobre a prisão perpétua, sobre uma série de temas? Não lhe parece que, onde aparentemente é mais fácil ver um choque radical de valores, é que há uma associação?

Pois, isso até nos leva para a etimologia da palavra radical. Diria que tanto a proposta de Jesus como a proposta protestante e reformada do século XVI tem sempre essa ideia, de irmos aos fundamentos, à raiz do que é essencial. Nesse sentido, eu diria que o Cristianismo é, por si mesmo, radical. Mas neste sentido. Sendo radical, e acho que o próprio exemplo de Jesus nos mostra isso, ele também se irou — sem pecar — contra as injustiças, contra aqueles que aproveitavam o espaço religioso para obter lucros pessoais. Jesus é muito claro na sua proposta social e — porque não dizê-lo? — política. Há um livro muito interessante de um teólogo e pensador norte-americano, John Yoder, que é precisamente The Politics of Jesus, em que ele mostra que realmente há ali uma proposta política. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse exemplo radical que nós encontramos em Jesus se afasta precisamente dos extremos. Penso que qualquer proposta que seja extremista — e aqui não distingo entre extrema-direita e extrema-esquerda —, qualquer proposta que se radicalize, que se fixe nos extremos, não tem a ver com a proposta realmente cristã.

Mas a extrema-esquerda, habitualmente, não procura identificar-se com o Cristianismo. O mesmo não podemos dizer-se com a extrema-direita. Por isso é que lhe perguntava se, nestas matérias concretas — a imigração, a solidariedade, a paz —, não há aqui uma contradição nos termos entre uma extrema-direita que se procura associar ao Cristianismo.

Se me pergunta a minha opinião pessoal, obviamente que acho que há aí uma contradição. Hoje em dia, também na análise mais recente, estou a falar particularmente do pós-guerra, da construção do que muitas vezes se chama o estado social na Europa, fala-se na importância que a social-democracia teve na construção do estado social. Mas, muitas vezes, esquece-se também a importância que a chamada democracia cristã teve na construção desse estado social. Custa-me que identifiquemos esses valores como de esquerda ou de direita. Certamente, não são de extremos de nenhum tipo. Nesse sentido, diria que, obviamente, propostas mais extremistas do espectro político-ideológico, não são de apadrinhar e de incentivar. No entanto, mais uma vez, não posso falar por cada pessoa que diz partilhar uma determinada fé e que, depois, tem determinados comportamentos ou até vota de uma determinada maneira. A nossa responsabilidade é, no fundo, dizer quais são os nossos valores, afirmar os nossos valores.