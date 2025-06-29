"Jesus afasta-se dos extremos." Líder da Aliança Evangélica recusa associação ao Chega e critica "aproveitamento" de igrejas por partidos

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O número de cristãos evangélicos em Portugal continua a crescer, bem como os números de igrejas evangélicas e de fiéis que as frequentam semanalmente, de acordo com um estudo divulgado recentemente pela Aliança Evangélica Portuguesa, o principal organismo representativo da segunda maior confissão religiosa do país.
Os Censos de 2021 já tinham dado um primeiro retrato desta realidade: entre a população com mais de 15 anos (e segundo as respostas à pergunta facultativa), mais de 186 mil pessoas identificaram-se como “protestantes/evangélicas”. É mais de 2% da população do país — que continua maioritariamente a identificar-se com a Igreja Católica (80%) —, mas, em entrevista ao Observador, o presidente da Aliança Evangélica, Timóteo Cavaco, estima que o número real de evangélicos no país se situe em torno dos 250 mil.
Mais do que isso: ainda que a imigração oriunda do Brasil continue a ser a grande origem dos cristãos evangélicos em Portugal, o estudo mostra que o número de novas conversões de cidadãos portugueses que se identificavam antes como católicos está a crescer. Mais de metade (54%) dos novos convertidos nos últimos dois anos já nasceram em Portugal; 48% eram católicos não praticantes e 8% eram católicos praticantes. São, também, essencialmente jovens: 82% têm menos de 43 anos.
Timóteo Cavaco, que se encontra na reta final do seu primeiro mandato à frente da Aliança Evangélica, olha para a história do Protestantismo em Portugal e arrisca sobre o que está a levar tantos portugueses a sentirem-se atraídos pela proposta do Cristianismo evangélico: um dos motivos mais fortes poderá ser, diz, um grande formalismo da Igreja Católica, sobretudo nas expressões litúrgicas, pouco sintonizadas com os crentes que buscam uma participação mais ativa e “uma fé que está de acordo com a sua forma de estar”.
Sobre as polémicas que têm afetado a imagem dos cristãos evangélicos em Portugal — incluindo os casos da creche ilegal numa igreja evangélica em Sintra e do bispo evangélico brasileiro investigado por crimes de auxílio à imigração ilegal, envolvido no recente caso do armazém transformado em habitação ilegal em Loures —, o presidente da Aliança Evangélica recorda que nenhuma das igrejas envolvidas nas polémicas eram filiadas na AEP, o principal organismo que representa os evangélicos perante o Estado — mas admite que é difícil controlar o surgimento de igrejas independentes sobre as quais se sabe muito pouco.
Já acerca da habitual associação entre os cristãos evangélicos e o Chega (sobretudo desde as notícias que denunciaram a existência de pastores evangélicos a usarem as igrejas para fazer campanha pelo partido de André Ventura), Timóteo Cavaco reconhece que o fenómeno existiu, sobretudo devido à importação da tradição do “voto religioso” do Brasil e dos EUA. No caso português a chegada de imigrantes brasileiros, incluindo fiéis e pastores evangélicos apoiantes de Bolsonaro, contribuiu para o surgimento do fenómeno em Portugal. Timóteo Cavaco diz que preferia que esses modelos de discurso não fossem acolhidos em Portugal — e acredita que os evangélicos portugueses votam nos vários partidos do espectro político, e não especialmente no Chega. É, aliás, claro a afirmar que existe uma “contradição” em alguém que se identifique simultaneamente com a proposta cristã e com o programa de um partido de extrema-direita. O exemplo de Jesus Cristo, acrescenta, “afasta-se dos extremos”.
“Estas igrejas têm permanecido quase invisíveis, quase na clandestinidade”
Portugal continua a ser um país maioritariamente identificado com a Igreja Católica, mas os cristãos evangélicos representam o segundo maior grupo religioso do país. Um estudo recente feito pela Aliança Evangélica mostra a presença dos evangélicos a crescer: mais igrejas, mais batismos, mais conversões. O que é que explica o crescimento do número de evangélicos nestes últimos anos?
Em primeiro lugar, se me permite, começo por saudar o público e o auditório da rádio e do jornal Observador. Agradeço muito este convite, em meu nome pessoal e em nome da Aliança Evangélica Portuguesa, particularmente porque me parece importante haver esta oportunidade de falar sobre os evangélicos sem a pressão dos acontecimentos e da espuma dos dias. Sociologicamente, prefiro muitas vezes usar o termo protestante porque, historicamente, é mais sólido. Embora, curiosamente, o termo evangélico tenha sido usado por Lutero, de tal maneira que ainda hoje a igreja de Lutero, a igreja protestante alemã, é a Igreja Evangélica da Alemanha.
No fundo, falamos dos cristãos herdeiros da Reforma Protestante.
Da Reforma Protestante do século XVI. É assim que penso que nos podemos identificar. Em Portugal, a presença dos evangélicos é mais recente, não vem do século XVI, pelo menos com comunidades organizadas e presentes na sociedade. Neste percurso de cerca de 200 anos de presença protestante em Portugal, estas igrejas têm permanecido quase invisíveis, muitas vezes quase poderíamos dizer na clandestinidade. De facto, esse foi o seu estatuto durante o período da monarquia constitucional, embora tenha sido até um período de forte crescimento das comunidades. A partir de 1906, já há referência ao grupo dos protestantes, no chamado censo geral da população. Mas nos números que os censos nos dão [hoje em dia], esta questão passa um pouco ao lado da realidade. Por várias razões. Esta pergunta é feita apenas para residentes que tenham mais de 15 anos. Logo aí, calculo que só nesse universo nós teríamos, talvez, na ordem dos 25 mil, 30 mil residentes que não são rastreados. Depois, também, esta pergunta é facultativa. Curiosamente, no último censo, mais de 97% dos residentes responderam, incluindo a opção “não tem religião”. Mas não é obrigatória. Logo aqui também há uma pequena diferença. De 2011 para 2021, a percentagem daqueles que não respondiam a esta questão geralmente era na ordem dos 10%, na última foi de apenas 3%. Tenho uma hipótese: o facto, e acho que bem, de o INE ter criado mais categorias. Por exemplo, foi criada a categoria das testemunhas de Jeová, foi criada a categoria dos budistas, dos hindus… Isso leva a que as pessoas se identifiquem melhor. Um aspeto muito importante foi [o facto de] pela primeira vez ter sido incluído, na categoria que tradicionalmente era apenas como “protestantes”, “protestantes/evangélicos”. As pessoas que, antes, não se identificavam com o termo “protestante” e não encontravam o termo “evangélico”, identificavam-se como “outra cristã”. Agora, muitos sentiram-se incluídos nessa categoria. Todos os estudos são coerentes em mostrar que há um aumento da presença protestante e evangélica em Portugal. Há também dois picos que ainda não estão muito bem estudados, mas que nas últimas décadas são relevantes. Um deles é o grupo dos chamados retornados, no qual me incluo também. Tendo passado parte da minha infância em Angola, pré-independência, sou testemunha, embora ainda muito criança, de que de facto a presença dos protestantes evangélicos era maior do que na metrópole. O regresso dessas comunidades levou não só a um incremento do número de protestantes evangélicos, mas também ao surgimento de novas comunidades.
E qual era a raiz da implantação das igrejas evangélicas nas ex-colónias?
Os protestantes portugueses, fruto também em grande medida das suas dificuldades económicas e em termos populacionais, só muito tardiamente reproduziram as suas comunidades em territórios ultramarinos. Mas desde o final do século XIX, quase contemporaneamente ao surgimento de comunidades de língua portuguesa na metrópole, missões inglesas, canadianas, norte-americanas, até luteranas — finlandeses e alemães — estabeleceram-se, fundamentalmente, para atender às necessidades dos povos indígenas, e acabaram por ter um impacto muito significativo nesses países. Já para não falar até nas ligações que existem com a formação dos movimentos de libertação: basta pensar que os três principais líderes dos movimentos de libertação de Angola eram todos filhos de protestantes. Holden Roberto, Agostinho Neto, Jonas Savimbi e pessoas até na liderança indígena de comunidades. Havia uma presença social e, a partir de certa altura, política.
Além da vinda dos retornados, há um ponto óbvio a contribuir para o aumento dos evangélicos em Portugal, que é a imigração, concretamente do Brasil. Por exemplo, no contexto de um estudo em 2023, a AEP estimava em 35% de brasileiros entre os evangélicos presentes em Portugal. Esta continua a ser a realidade? Este peso desceu ou subiu?
Sim. Penso que talvez tenha subido. Nós não temos dados exatos sobre as percentagens das diferentes populações, até porque, por vezes, é muito difícil estabelecer essas divisões. Por exemplo, já há muitas pessoas que são naturalizadas, embora tenham origem noutros países. Vamos dizer, de forma geral, na CPLP: algumas nos PALOP, outras no Brasil.
Mas o Brasil é claramente maioritário?
Sim. Aquilo que o estudo revela — e agora neste inquérito mais recente, já de 2025 —, numa leitura mais rápida, pode parecer que 79% dos estrangeiros são brasileiros. Mas não é isso que se está a dizer. O que os inquiridos disseram, e são líderes de igrejas, é que nas suas igrejas, em 79% das igrejas, a maior comunidade é a comunidade brasileira. Não temos números exatos. Chamo a atenção para o estudo que foi coordenado pelo professor Alfredo Teixeira e pela professora Helena Vilaça, em 2019, sobre a área da Grande Lisboa, que conseguiu chegar a um número mais rigoroso: cerca de 30% eram brasileiros, 30% de outras nacionalidades e 30% de portugueses em média. É natural que estes números até tenham evoluído um pouco, embora a realidade continue a ser muito diferente noutras partes do país.
Podemos então concluir que mais de metade da população evangélica é estrangeira ou, pelo menos, com raiz estrangeira?
Acredito que sim.
“As duas grandes forças para o surgimento do protestantismo em Portugal foram ‘guerra e vinho'”
Este estudo de 2025 diz, por exemplo, que 54% dos novos convertidos nos últimos dois anos já são nascidos em Portugal. Talvez uns nascidos de pais imigrantes e outros talvez nascidos de pais portugueses.
Exatamente. Embora este valor seja apenas referente a estes dois últimos anos. São nascidos em Portugal, não temos propriamente uma identificação da sua origem.
Outro dado interessante do estudo tem a ver com a proveniência religiosa dos convertidos. Mais de metade vem da tradição católica: 48% identificavam-se anteriormente como católicos não praticantes e 8% como católicos praticantes. Talvez estes 8% sejam o dado mais interessante. Dentro das igrejas evangélicas — e o Timóteo, concretamente, na Igreja Baptista —, consegue encontrar motivações comuns para a adesão à proposta evangélica, por parte de pessoas que aderiam à tradição maioritária do país?
Diria que sim. Nós não temos uma linha cronológica da evolução destes números, mas penso que estes dados nos remetem para o próprio surgimento do protestantismo em Portugal. Portugal tem uma história do protestantismo única. É diferente de qualquer realidade europeia, mesmo daquela que poderia mais próxima de nós, que é a Espanha. Espanha, onde a Inquisição atuou de maneira mais forte, mais feroz do que em Portugal, teve, digamos, uma proto-reforma no século XVI, XVII, chegou a ter comunidades protestantes. Em Portugal, não se conhece nenhuma presença social organizada do protestantismo antes do século XIX. Nesse sentido, nós somos herdeiros, não tanto daquela tradição estritamente protestante ou reformada, desta confissão cristã como uma alternativa séria ao catolicismo — é assim que ela se estabelece.
Em palavras simples, pensemos nas catedrais alemãs dos luteranos.
Sim. Na Alemanha, metade [da população] aderiu ao protestantismo e metade ao catolicismo, houve uma ocupação do espaço, até do espaço físico, inclusivamente do próprio edificado. Em Portugal, o protestantismo surgiu nos interstícios da malha forte do catolicismo romano. Teve de se afirmar e, muitas vezes, a sua afirmação foi feita precisamente com esse discurso de contraponto à Igreja Católica romana. Foi um crescimento muito mais difícil. E mais tardio.
E muito motivado também pelas influências já vindas da América?
Tenho uma visão um pouco diferente. Isto remete-nos, de certa forma, para a atualidade. Embora nós tenhamos essa tendência de pensar que o protestantismo surge em Portugal apenas como resultado de esforços missionários, ele acaba por ser mais natural do que muitas vezes pensamos. Porque, se olharmos pelo menos para as primeiras gerações de líderes e para as comunidades que se formam, elas têm muito mais a ver com estrangeiros, fundamentalmente britânicos. A vinda dos norte-americanos tem mais a ver com o fim da Primeira Guerra Mundial. É aí que, de certa forma, os norte-americanos começam a penetrar também no protestantismo europeu e, por consequência, no protestantismo português. Mas o protestantismo português tem mais a ver, até, com fenómenos sociais muito ligados aos grandes movimentos revivalistas que se estavam a viver no espaço anglo-saxónico, não só na Inglaterra como na América do Norte. Podemos dizer que praticamente todos os pais fundadores do protestantismo português são britânicos que já residiam em Portugal ou que, até, em alguns casos, já tinham nascido em Portugal. Filhos de comerciantes, filhos de pessoas que estavam cá não por motivos religiosos.
Gente do vinho do Porto, por exemplo?
Exatamente. Costumo dizer que as duas grandes forças para o surgimento do protestantismo em Portugal foram “war and wine“, portanto “guerra e vinho”. Porquê? Porque também é muito importante a presença dos capelães que vêm acompanhar os exércitos britânicos durante as Guerras Peninsulares. Nas minhas investigações, quando estava a fazer uma pesquisa sobre a primeira Constituição Portuguesa, que entrou em vigor em 1822, a certa altura, numa discussão na câmara constituinte, uma das críticas que alguém mais extremista, mais ultramontano, fazia era: como é que Portugal deixou que tivéssemos um vice-rei que era protestante? O [William] Beresford era considerado um vice-rei, porque a família estava no Brasil. Claro que já havia presença de comunidades protestantes em Portugal, mas eram de língua estrangeira. Os britânicos já cá estavam, em bom rigor, desde o século XVII. A primeira comunidade protestante que surge em Portugal é em 1641.
Mas, aí, numa bolha que não passava para os portugueses.
Sim, muito restrita.
Regressando à atualidade, olhando para o estudo da Aliança Evangélica e para a realidade contemporânea, insistia na pergunta. Pelo que ouvem os responsáveis da Aliança, os membros das igrejas, os pastores, o que é que está a atrair gente para a proposta evangélica? O tipo de celebrações, que é diferente da tradição católica? O pensamento teológico, social? O que faz com que cada vez mais gente se identifique com esta proposta?
Talvez choque alguns dos meus irmãos e correligionários, mas diria que, muitas vezes, até mais do que questões estritamente teológicas — e faço uma distinção do que foi a disputa no século XVI e o que se passa num período mais contemporâneo —, embora elas tenham a sua importância, penso que a liturgia de facto é um aspeto interessante. Vou chegar à atualidade novamente, mas tenho de fazer sempre estas incursões históricas…
Quem estudou e investiga história é assim.
Ainda há pouco tempo estava com um grupo de alunos a refletir sobre esta questão e a pergunta que eles colocavam era: porque é que a confissão que mais cresceu em Portugal no início do protestantismo foi, precisamente, a tradição anglicana, episcopal? Mais próxima, quer em termos de organização, em termos eclesiológicos, quer em termos litúrgicos, da Igreja Católica. A minha interpretação — vale o que vale, não é uma tese muito fundamentada, provavelmente — é que, numa primeira fase, talvez fruto do choque que seria uma mudança muito significativa, se sentiram confortáveis numa alternativa que não fosse tão contrastante com aquilo a que estavam habituados.
Uma missa anglicana é praticamente igual a uma missa católica.
Exatamente, embora dentro da própria Igreja Anglicana também haja sensibilidades diferentes e até expressões litúrgicas um pouco diferentes. Mas pelo menos aquela “High Church” que estamos habituados a ver, teologicamente, na leitura do que se está a dizer e a proclamar, há diferenças, mas na forma como é apresentada, não há grandes diferenças. Penso que, numa primeira fase, para um povo que não estava habituado a alternativas religiosas, terá sido mais confortável fazer essa transição. A verdade é que, quando começam a surgir tradições mais libertas desse peso da liturgia, curiosamente acho que mais pessoas começam a aderir. São, precisamente, as igrejas que liturgicamente mais se afastam de uma tradição que não diria exclusivamente católica, mas mais medieval ou mais moderna, a que as pessoas vão aderindo mais. E vão assumindo mais essa rutura.
Muitas vezes, quando pensamos na imagem mais comum de uma igreja evangélica em Portugal, pensamos num espaço que poderia ser um auditório, sem aquela dimensão de uma catedral, e num culto com leituras bíblicas, sermão, muita música, sem um excesso de formalismo.
Na arquitetura, acho que são razões fundamentalmente económicas que levam a isso, mas sinto até — dentro, claro, do nosso iconoclastismo, não vou pôr isso em causa — uma certa falta de uma certa solenidade arquitetónica. Se formos para os Estados Unidos e para o Brasil, ela existe em comunidades evangélicas e protestantes. Em Portugal, é mesmo mais uma razão económica, muitas vezes, do que propriamente uma questão de carácter teológica.
Na cidade de Lisboa, são muitas vezes rés-do-chão…
Sim, mas é porque não há dinheiro para mais. Mesmo assim, nós temos algum património. Muito pouco, mas existe algum património que nos vem do princípio do século XX ou ainda do século XIX. Património edificado protestante em Lisboa, no Porto e noutras cidades. Penso que a questão litúrgica é uma questão muito importante. Aí, eu vejo até pela minha própria experiência. Já levo quase 60 anos de presença em comunidades baptistas e vejo que as próprias comunidades que eram mais tradicionais na sua liturgia — embora longe do formalismo que encontramos no catolicismo, na Igreja Ortodoxa e na reforma magisterial, nos protestantes, nos reformados mais históricas —, eram mais formais do que são hoje. Houve aí um processo. De qualquer maneira, os dados mostram-nos que é mais fácil evangelizar quem está mais próximo da fé do que aqueles que não estão.
“Excessivo formalismo” da Igreja Católica leva cristãos a procurar igrejas evangélicas
O facto de no universo evangélico haver menos formalismo, menos regras litúrgicas e até menos regras de catecismo traduz também a vontade de muitas pessoas que têm uma dimensão espiritual, tem fé, mas não se revêem numa Igreja Católica que veem como excessivamente formal, rígida, com regras para viver cada momento do dia? Encontram na proposta evangélica o essencial do Cristianismo sem a dimensão rígida das regras?
Tenho um bocado de dificuldade de responder a essa questão na base de uma experiência pessoal, porque já nasci num contexto evangélico. Pertenço a um grupo muito pequeno de portugueses que já vai na quarta geração de evangélicos, tanto do lado do pai como da mãe. Os avós que conheci — os meus avós maternos e a minha avó paterna —, quando nasci já eram evangélicos. A minha mãe já nasceu num lar evangélico. Às vezes tenho uma certa dificuldade em perceber esses processos. Claro que eu próprio passei por um processo de reconhecimento da minha fé, de identificação da minha fé. Essa questão individual, a ideia de uma fé pessoal, é um aspeto básico da fé protestante. Não estou a dizer que não haja esse reconhecimento individual. Mas uma coisa é nascer num contexto em que se faz essa transição e outra coisa é nascer, como no meu caso, em que aquilo a que assisti e participei em termos religiosos sempre foi neste ambiente.
E pelo que ouve?
Pelo testemunho pessoal de cada um que passa por essa experiência, penso que tem muito a ver com isso. O excessivo formalismo. Também é preciso ver uma coisa, e por isso também é significativo este número de pessoas que previamente se identificavam como católicos não praticantes. Às vezes, a própria experiência que têm da Igreja Católica, ou é uma experiência que já não existe, porque a Igreja Católica também vai tendo o seu movimento, ou então foi mediada por outras pessoas, pais ou avós, que também tiveram outras experiências do que já não é hoje a Igreja Católica. Respeito sempre a experiência de cada um e aquilo que diria que é um testemunho frequente é as pessoas dizerem: prefiro estar num ambiente em que possa ter liberdade e em que possa, inclusivamente, participar mais. Sei que a própria liturgia católica não é exatamente aquilo que era antes do Concílio Vaticano II, mas ainda há pessoas hoje que se convertem a igrejas evangélicas e que dizem “eu não entendia nada porque era tudo em latim”. Ainda há, embora tenha sido há 60 anos. Uma pessoa que hoje tenha 70 anos, na sua infância, ainda é essa a experiência que tem da Igreja Católica.
E sentem-se mais participantes numa igreja evangélica?
Exatamente. Por exemplo, a questão do canto congregacional, que é algo muito presente em Lutero. Já participei, naturalmente e com gosto, em muitas celebrações católicas e é uma coisa que me continua a surpreender: como é que as pessoas não participam?
Há outro dado curioso no estudo: 76% dos convertidos nos últimos dois anos são mulheres. Há alguma explicação?
Diria que é uma forte influência da sociologia católica predominante no nosso país. O próprio termo conversão tem de ser contextualizado. Quando estamos a falar de conversão, estamos a falar desse ato voluntário da parte da pessoa, que diz: a partir deste momento aceito o trabalho que o Espírito Santo fez em mim, a salvação que Cristo me deu e, por isso, adiro a esta proposta. De qualquer forma, acho que continua a haver muito aquela visão, não sei se ainda é maioritária, mas ainda é muito visível na sociedade portuguesa, de que a mulher, de certa forma, representa a família perante Deus. Nunca me esqueço disto: há muitos anos estava em Barcelos, [vi] um conjunto de homens a falar entre si, à porta da igreja, à espera que as mulheres viessem da missa para irem almoçar, provavelmente. Penso que este dado não é tão diferente, mostra que nós também somos muito portugueses na forma como pensamos. Talvez seja essa a explicação. É, de facto, um dado surpreendente. Voltando à questão das migrações: pensando que muitos destes novos convertidos são imigrantes e, muitas vezes, os imigrantes são mais homens do que mulheres, é de facto um dado curioso. Mas explico mais pela ideia portuguesa que muitas vezes trata a mulher como a representante da família perante Deus.
O estudo mostra também um crescimento muito significativo da assistência média por igreja, ou seja, o número de pessoas que frequentam habitualmente as igrejas. Se, em 2016, a média era de 49 pessoas, agora é de 104. Mais do que duplicou em menos de uma década. Num mundo cada vez mais secularizado, que pelo menos testemunhamos olhando para a igreja maioritária, a Igreja Católica, com um certo declínio na participação na missa, na adesão dos jovens, a proposta evangélica parece contrariar a secularização. O estudo diz também que uma grande parte dos novos convertidos são jovens. Numa altura em que muitas pessoas se identificam como crentes sem religião, têm uma dimensão espiritual, acreditam em qualquer coisa mas não encontram o sentido em nenhuma organização religião organizada, as igrejas evangélicas estão a conseguir atrair muita gente que está em busca do sentido. Como é que se pode explicar também a atração dos jovens?
É verdade. O estudo diz que 82% dos novos convertidos têm menos de 43 anos, embora aqui seja importante fazer esta distinção: nem todo este incremento na assistência e participação na igreja tem a ver com novos convertidos. Temos de pôr novamente a questão dos imigrantes. A maioria já vêm convertidos. Chegam e juntam-se a uma igreja que se identifique com a tradição a que estão habituados no Brasil ou noutras partes do mundo de onde provêm. Também é verdade que os chamados crentes sem religião ou até aqueles que se identificam sem religião estão a aumentar numa percentagem maior. Diria que, de facto, mesmo assim os evangélicos consigam resistir a uma certa erosão do fenómeno religioso, mas não estão a aproveitar todas as oportunidades das pessoas que ficam “livres”, digamos assim, de uma pertença religiosa. De qualquer maneira, penso que o protestantismo, lato sensu, tem uma vantagem competitiva em relação a alternativas mais herméticas, como o Catolicismo romano ou as igrejas ortodoxas, pela sua diversidade. A sua diversidade pode ser vista como um grande desafio, para não dizer um grande problema, mas, por outro lado, também neste mundo em que as pessoas valorizam a diversidade — como muitos sociólogos têm chamados, ou uma religião de bricolage, uma espécie de um centro comercial em que as pessoas podem ir escolher o que mais se adapta. Não que a fé transforme a sua vida, mas que encontrem uma fé que está de acordo com a sua forma de estar. Não vou dizer que os evangélicos apresentam toda essa panóplia de alternativas, mas têm uma vantagem competitiva.
Há igrejas muito diferentes.
Exatamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, conheço igrejas que têm dois tipos de liturgia no mesmo domingo. Geralmente, mais cedo para pessoas de mais idade, uma liturgia mais clássica, mais conservadora, e depois mais tarde, uma liturgia mais contemporânea, mais viva. Sei que a Igreja Anglicana aqui em Lisboa está a fazer isso. Têm aquilo a que chamam um serviço religioso, um culto contemporâneo. Talvez seja uma alternativa também a considerar.
“IPSS evangélicas estão no terreno e servem milhares de pessoas diariamente em diversas áreas”
Tocou aí na ideia de que a diversidade pode ser também um desafio grande. O Timóteo, que pertence à Igreja Baptista, é presidente da Aliança Evangélica desde 2022, portanto está agora a aproximar-se do final deste mandato. Quais foram as grandes prioridades, as grandes linhas de ação nestes anos?
Por causa do meu pendor, o meu gosto e até o meu trabalho de investigação histórica, antes de iniciarmos este mandato como direção fomos revisitar as bases da Aliança Evangélica Portuguesa. Embora tenha sido formalmente estabelecida em 1921, começou a ser preparada alguns anos antes. Este documento das bases é de 1919, 1920. De certa forma, recuperámos três aspetos fundamentais dessas bases, que temos procurado que sejam a orientação que estabelecemos para estes três anos. Nós resumimos em três Cs. Um deles é a comunhão. A tentativa de, apesar de toda essa diversidade, haver um mínimo denominador comum que nos possa identificar como evangélicos. Não apenas em termos estritamente teológicos, o que é naturalmente importante — temos uma declaração de fé que todos os membros têm de aceitar —, mas também em termos dos valores, dos princípios, de uma certa eclesiologia, embora nem a AEP na sua fundação nem o movimento das alianças evangélicas em todo o mundo tenha uma eclesiologia definida. Basta ver que, até há cerca de um ano, o secretário-geral da Aliança Evangélica Mundial era um anglicano. Não há aqui uma imposição de uma eclesiologia própria. Mas, em Portugal, por razões históricas, em torno da Aliança Evangélica foram-se agregando fundamentalmente aquelas que são igrejas de raiz mais congregacionalista, em que não há geralmente uma hierarquia, uma estrutura central, embora muitas destas igrejas se organizem em convenções, em federações, em uniões e em associações que federam essas igrejas.
E os outros dois Cs?
Um segundo C foi o compromisso. Quando falamos em compromisso, não é apenas interno, uns com os outros, mas também um compromisso sério para com a sociedade. Há uns anos, no mandato anterior ao nosso, foi constituída uma federação de Instituições Particulares de Solidariedade Social, chamada Eunoia, que costumamos dizer que é a filha da Aliança Evangélica, mas que tem como objetivo federar fundamentalmente estas IPSS, estas organizações que estão no terreno e que servem milhares e milhares de pessoas diariamente em diversas áreas. Na área da infância, da juventude, da terceira idade, dos sem-abrigo. Trabalhamos também na área do tráfico humano. Há muitas áreas que são cobertas com o apoio destas instituições, que também fazem parte da Aliança Evangélica Portuguesa. E, naturalmente, um compromisso com a sociedade, mas também de certa forma representar o meio evangélico, as comunidades evangélicas, perante outras entidades. Desde logo, perante o Estado. Temos um representante na comissão de liberdade religiosa, mas também valorizamos muito o diálogo interreligioso — estamos presentes no grupo de trabalho do diálogo interreligioso — e o diálogo interconfessional, com o Conselho Português de Igrejas Cristãs e a Conferência Episcopal Portuguesa. O compromisso também com os outros que não estão no nosso grupo. Finalmente, uma área que é difícil, porque também precisaríamos de outras capacidades, até financeiras e humanas, que é a área da comunicação. É muito importante. Realmente, num público tão diverso como aquele que nós servimos, não é fácil nós comunicarmos entre nós e comunicarmos para o exterior. Ainda assim, fruto dos benefícios que a Lei da Liberdade Religiosa oferece a todas as confissões religiosas, temos programas de rádio e televisão nos canais públicos, na RTP e na Antena 1, e temos também os nossos próprios meios de divulgação. Uma área muito importante que a Aliança Evangélica desenvolve também é a participação nas escolas públicas, através da disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica, que envolve mais de mil, 1.500 alunos que diariamente estão a aprender um pouco mais do que é a Bíblia.
Em quantas escolas há a disciplina?
São algumas centenas. São 200, 300 escolas.
Maioritariamente em zonas urbanas?
Estamos disseminados por todo o país, embora, claro, como é natural, é onde há mais população.
As muitas polémicas em igrejas evangélicas não filiadas: “Obviamente que me preocupa”
Quantas igrejas são filiadas na AEP?
Pensava que me ia perguntar quantas igrejas evangélicas há em Portugal — e essa é a pergunta de um milhão de euros, que não lhe sei responder. Mas mesmo essa pergunta é difícil de responder. Porque depende da forma de organização das igrejas. Sabemos quantas igrejas estão inscritas na Aliança, são cerca de 500. Mas o que é que acontece? De acordo com as diferentes tradições evangélicas, também essas comunidades se organizam de maneira diferente. Por exemplo, às vezes uma inscrição pode representar 10 ou 15 comunidades.
Enquanto há outras em que cada uma está individualmente inscrita?
Exatamente. Uma igreja pode ter 20 ou 30 pessoas e estar inscrita. E outra tem 5 mil e também está inscrita.
E vários centros de culto, por exemplo.
Diria que, se pensarmos em lugares com porta aberta, nós calculamos que sejam mais de 700 as comunidades que representamos em todo o país.
Há muitas igrejas evangélicas que não estão filiadas.
Que não se filiam, sim.
Os casos mais comuns e até às vezes controversos — a IURD, a Igreja Maná — não estão. Não estão porquê? Porque não querem ou porque não subscrevem os princípios?
As duas coisas. Há um processo de admissão que as igrejas têm de submeter. Algumas nem sequer chegam a submeter porque, provavelmente, conhecendo os critérios de admissão, não se identificam com eles. Outras podem submeter e ser rejeitadas. Isso já aconteceu. É público que no princípio deste século tanto a Igreja Maná como a Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal fizeram o seu pedido de admissão e não foram aceites. Na altura, foi um processo naturalmente muito estudado e muito discutido, não vou dizer que não. Mas quer por razões eclesiológicas, quer por alguns comportamentos que se achou que não se coadunavam, e foi decidido que não seriam aceites. Depois, penso que não houve mais tarde nenhuma nova tentativa.
Uma certa promoção, por exemplo, da teologia da prosperidade é incompatível?
Essa foi uma das razões.
Aquela ideia de que quanto mais dinheiro se der mais se vai obter de Deus.
Sim. Aí, sob o ponto de vista teológico, houve de facto algumas reservas. Mas também a própria forma de organização das igrejas, às vezes muito centralizadas numa pessoa ou num grupo de pessoas. Dentro desta tradição fundamentalmente congregacionalista que as igrejas que pertencem à Aliança defendem, não deixa de ser um tanto estranha esta centralização. Cargos ou hereditários ou até vitalícios — esta ideia não é muito bem aceite no seio da Aliança Evangélica. Claro que tenho de dizer que estes processos são analisados individualmente. Ainda não cheguei a esse detalhe de ir analisar este ou aquele processo individualmente. Diria que todos esses processos são possíveis.
Faço esta questão por uma razão muito ligada à atualidade. Recentemente, no último mês, voltaram algumas notícias polémicas em torno de igrejas evangélicas. Em Loures, a PSP fez buscas num armazém que estava transformado em habitação ilegal, alugada sem condições a imigrantes. Seria uma igreja evangélica liderada por um suposto bispo brasileiro que até já era arguido desde 2021 por crimes de auxílio à imigração ilegal. Dias antes, a polícia encerrou uma creche ilegal em Sintra que estava instalada numa garagem aparentemente gerida por uma igreja evangélica. Fiz o exercício de ir à página da Aliança Evangélica, à lista das igrejas filiadas, e nem uma nem outra fazia parte. Aliás, a Aliança teve de fazer um comunicado público para se demarcar. Surgem duas questões, mas a primeira é: é assim tão fácil abrir uma igreja evangélica?
É. Desde logo, tem a ver com questões da própria história e do percurso das igrejas evangélicas. Lutero também não pediu permissão ao Papa.
Pelo contrário.
Aliás, ele não iniciou uma igreja, em bom rigor, foram os seus seguidores que iniciaram. Mas, de qualquer maneira, há um bocado esta ideia, não chamaria necessariamente revolucionária, que parte muito da convicção dessa fé pessoal de que eu falava há uns instantes.
Aquele princípio do próprio evangelho de “onde estiverem dois ou três”…
Exatamente, embora por acaso Jesus tenha usado essa referência no respeito à disciplina. Esse texto às vezes é um bocado colocado fora do contexto, mas de qualquer maneira há esse espírito de liberdade: onde estiverem dois ou três reunidos, aí está o espírito do Senhor.
Há aqui um risco de a reputação e o bom nome dos evangélicos no geral estar manchado por uma série de ações ilegais de igrejas que não se identificariam com os princípios da Aliança Evangélica e que, se tentassem filiar-se, se calhar não seriam aceites. Isto não vos preocupa?
Claro que preocupa. E obviamente que este é um fenómeno que, por um lado, não podemos evitar. Mas isso não é uma questão que tenha a ver com um critério especificamente evangélico, tem a ver com a própria lei do país. Quando me pergunta se o registo de uma igreja é fácil: é, mas já é bastante facilitado pelo facto de uma comunidade se poder constituir, basta dizer que tem fins religiosos e pode constituir-se como uma associação.
Mas não posso abrir uma paróquia católica sem autorização da diocese. O ponto é: aqui há um aproveitamento do nome “evangélico”, não há?
Quer dizer, penso que não há nada que impeça. Aliás, existe uma igreja de tradição anglicana que se chama Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica, também tem o nome “católica”. No Catolicismo, as questões são mais canónicas do que legais. Mas acho que, de facto, será muito mais difícil assistir a este tipo de fenómenos no Catolicismo do que no Protestantismo. Mas, por exemplo, se formos para o domínio da Igreja Ortodoxa, já há uma maior amplitude nesse campo.
Reformulo a pergunta: claro que, perante a lei, criar uma pessoa coletiva religiosa é relativamente fácil…
Às vezes, nem se põe a questão de ser pessoa coletiva religiosa.
Ou associação com fins religiosos. A minha pergunta é: não o preocupa que tantas destas associações que são criadas com fins religiosos e depois estão envolvidas em polémicas usem o nome “evangélico” e se apresentem de formas semelhantes a muitas igrejas evangélicas?
Claro que preocupa, mas habituados a ser maltratados por causa do nome já estamos historicamente. Não é apenas por isso. Mas acho que seria pelas razões menos próprias no passado. O nome protestante, evangélico, estaria manchado porque constituía um desafio ao monolitismo religioso. Claro que me preocupa no sentido em que a perceção social que há em relação a essas comunidades é válida. Se essas comunidades estão envolvidas em atividades ilegais ou que ponham em causa o bom nome, a ética, os valores que as igrejas evangélicas historicamente e teologicamente procuram defender, obviamente que me preocupa. Mas a expressão da preocupação não resolverá o problema por si próprio. Passa muito por esse esclarecimento — e agradeço mais uma vez esta oportunidade de ser dado algum palco para fazer esse esclarecimento.
Há uma dimensão mediática. Obviamente, mais rapidamente a Igreja Evangélica vai surgir nas notícias associada a este creche ilegal do que às muitas IPSS evangélicas. Mas isso acontecerá também com a Igreja Católica.
Claro, penso que é um pouco transversal a todas as expressões religiosas. Agora, a ausência de uma estrutura mais rígida, mais hierárquica, obviamente dificulta mais esse controlo. Mas ninguém está imune a este tipo de situações. Uma das minhas principais preocupações quando tenho conhecimento de algum desses casos é ir logo perceber se é membro da Aliança Evangélica. Também não quer dizer que estejamos imunes a isso. Poderá acontecer. Acho que também é uma demonstração de que dentro da nossa esfera de possibilidades de um certo controlo dessas situações, não deixa de ser significativo o facto de que todos estes casos que têm surgido mais recentemente — e já houve outros — não pertencerem à Aliança Evangélica. Apesar de tudo, isso é um indicativo de que há aqui um certo cuidado e um certo conjunto de valores que nós procuramos promover. Agora, o uso do termo evangélico, protestante ou qualquer outro que seja preocupa-me, mas sinceramente só pelo contraponto dos exemplos positivos é que poderemos… Não é necessariamente dizer que nós somos os bons e os outros os maus, também não entro nesse tipo de maniqueísmo. O que é bom e que nós esperamos destas igrejas é que deixem de praticar esses atos ilegais e imorais.
Muitas vezes, podemos até perguntar-nos se são realmente igrejas ou se são fachadas para atividades organizadas.
Essa é outra questão. Não me compete a mim necessariamente fazê-lo, mas claro que há sempre essa possibilidade de essas comunidades se registarem. Elas até podem dizer que não têm fins religiosos e depois ter algum tipo de culto ou expressão religiosa.
E pôr um placard à porta a dizer que são igrejas evangélicas.
Exatamente. De qualquer maneira, havendo em Portugal um registo de pessoas coletivas religiosas, acho que poderia haver um maior cuidado.
Seria necessário — ou não será compatível com a dinâmica evangélica — a criação de estruturas mais rígidas do ponto de vista hierárquico, como a Igreja Católica tem os bispos?
Isso não funciona no contexto evangélico. Quase poderíamos comparar o papel que a Aliança Evangélica tem ao da Conferência Episcopal, embora, mesmo assim, na Igreja Católica exista um conjunto muito rigoroso de princípios, até mesmo de organização litúrgica, que nós não temos possibilidade de implementar. A Aliança Evangélica Portuguesa é, na verdade, uma federação. Tem o seu papel, nomeadamente de representação perante o Estado — e temos sido entendidos assim —, que eu acho que é importante. Não podemos dizer que a Aliança Evangélica Portuguesa não consegue fazer nada. Acho que tem um papel importante em trazer estas igrejas que querem fazer parte desta organização, juntas, e ter um peso significativo na sociedade, perante o Estado, na promoção da liberdade religiosa, por exemplo.
“Já recebi convites para participar em ações de campanha eleitoral de partidos mais antigos e mais recentes”
Outra questão controversa que nos últimos anos se colou muito à imagem das igrejas evangélicas em Portugal é a associação ao Chega. Sobretudo depois de, há uns anos, a revista Visão ter feito uma reportagem em que relatou a existência de muitos pastores evangélicos que usavam as igrejas para fazer campanha pelo Chega. O tema acabou por chegar também aos jornais brasileiros — em causa estaria um grande conjunto de pastores e fiéis vindos do Brasil, apoiantes de Bolsonaro, que aproveitaram os circuitos das igrejas para promover essa ideologia. A Aliança Evangélica tem insistido que não tem alinhamento político e partidário. Pergunto-lhe se o preocupa o aproveitamento do contexto das igrejas para a propaganda política, concretamente para a propaganda ao Chega.
Sim. Diria, até, a qualquer força política. Devo dizer que no curto mandato que levo como presidente da Aliança Evangélica Portuguesa já recebi convites para participar em ações de campanha eleitoral de partidos mais antigos e mais recentes. Não vou agora nomear, porque não é importante. Curiosamente, não só os partidos políticos, como outras agremiações, têm percebido que talvez os evangélicos não sejam tão invisíveis como pareciam ser. Nós podemos pôr sempre isto em perspetiva. Basta ver que, de facto, independentemente do número exato de pessoas que se identificam como protestantes evangélicos em Portugal, sendo uma força que anda por volta de 200 mil, 250 mil, talvez um pouco mais, de residentes em Portugal, nem todos cidadãos portugueses, nem todos votantes, muitos jovens e adolescentes, e só se vota a partir dos 18 anos… Talvez, às vezes, seja um engodo que se cria dentro dos próprios partidos políticos de que há uma força única…
De que têm ali 300 mil votos.
Exatamente, 300 mil votos garantidos. Nesse sentido, penso que é de repudiar qualquer tentativa política ou partidária — aqui distingo sempre. No comunicado que no ano passado emitimos quando foi a campanha eleitoral de 2024, deixámos claro: não somos contra a participação política, no sentido da presença na pólis. Acho que é isso que nós estamos a fazer todos os dias de muitas maneiras diferentes. Também não nos opomos — nem sequer existe uma regra estrita, como por exemplo em relação aos sacerdotes católicos — a que os pastores se possam filiar ou ter participação, militância partidária. Embora aconselhemos a que não o façam, mas não há propriamente nenhuma exclusão imediata se isso acontecer. Mas é de lamentar qualquer tipo de aproveitamento de qualquer força partidária. Aquilo que é, até sociologicamente chamado, o voto religioso é uma realidade no Brasil e nos Estados Unidos.
Mas reconhece que, no circuito evangélico português, houve uma importação desse discurso político-religioso?
O facto de eu ser presidente da Aliança Evangélica Portuguesa não quer dizer que eu conheça todos os evangélicos em Portugal. Mas até hoje — vale o que vale — nenhuma das pessoas que conheço alguma vez me disse “votei no Chega”.
Mas não lhe relataram nunca a existência destes fenómenos?
Não ignoro que eles existam. Particularmente por essa associação. Se em Portugal nós não temos essa tradição. Sei que, pelo menos como foi testemunhado, nalguns púlpitos se terá feito esse tipo de apelos. Mas já vi fazer isso há mais de 30 anos, quando estive nos Estados Unidos, no contexto de igrejas evangélicas. Candidatos a irem às igrejas apelar ao voto. No Brasil penso que se passa a mesma coisa. Temos importado bons exemplos de participação cívica — acho que é consensual lembrar que o Martin Luther King pertencia a uma igreja baptista, como eu pertenço. Temos bons exemplos de militância civil e política que acho que são importantes de reconhecer. De qualquer maneira, prefiro que não importemos esses modelos. Agora, mais uma vez, não podemos evitar. O que a Aliança Evangélica, enquanto instituição, procura fazer é alertar para os perigos dessa associação. No fim do dia, as pessoas que estão nas igrejas, não diria que votam em todos os partidos, porque podemos identificar na estrutura programática dos partidos algumas questões que nos podem pôr sérias reservas. Mesmo assim, eu diria que conheço evangélicos a votar em todo o espectro. Conheço pessoas que disseram que votaram em partidos de esquerda e de extrema-esquerda enquanto, por acaso, nunca ouvi ninguém a dizer que tenha votado na extrema-direita. Quando isso, depois está associado a fenómenos que nós rejeitamos, como o racismo, xenofobia, é completamente contraditório e paradoxal com a realidade de que estávamos a falar, em que estamos a acolher estrangeiros todos os dias nas nossas igrejas.
Se calhar estamos a falar até de igrejas que não são filiadas na Aliança, eventualmente. Algumas serão, outras não.
Não sei. Mas, repare, acho que as últimas votações do Chega desmontaram aquela ideia, que infelizmente chegou a ser veiculada mesmo pelo nosso Presidente da República, que as pessoas que votavam no Chega eram evangélicos. Isto chegou a ser dito, o que é lamentável e acho que se deve assinalar isso.
Não há um milhão e 300 mil evangélicos.
Não há. Agora, até concedo se me disserem que 20% dos evangélicos em Portugal votam no Chega. Sim, está bem. É a mesma percentagem [que entre o resto da população].
Mas não lhe parece que seja maior, que haja uma tendência maior, por exemplo entre a imigração brasileira?
Não acredito. Muitos também não votam, portanto por aí acho que não haverá essa ligação. Isto acaba por ser irónico, para não dizer cómico, porque durante anos e anos ouviu-se falar, no contexto evangélico, na importância que seria, por exemplo, termos — e realmente, historicamente, nunca ouve — deputados à Assembleia da República ou pessoas em altos cargos da administração pública que pertencessem a igrejas evangélicas. Agora, sei que há deputados — nomeadamente do partido Chega, não sei se de outros partidos — que se assumem como evangélicos. Não digo que não haja este tipo de ligações, mas ela não são necessariamente institucionais. Pelo menos, a nível da Aliança Evangélica, posso dizer que não são, de todo. Houve uma tentativa de associação de uma suposta, ou pelo menos assim foi designada, bancada evangélica portuguesa, à semelhança do que é a chamada bancada evangélica no Brasil, mas que curiosamente até nem foi com o partido Chega, foi com o ADN. Mas a Aliança, logo de princípio, disse que não estava associada a esse movimento. Eu sei que isto é difícil compreender numa sociedade que, quando pensa no fenómeno religioso, pensa numa estrutura hierárquica, organizada, controlada, mas não podemos ditar às pessoas as suas opções, a sua militância e a sua participação.
Obviamente que nenhuma igreja pode exigir aos seus fiéis que votem em A ou B…
…ou não deve! Às vezes fá-lo.
Exatamente. Mas, apesar de a Aliança não ser politicamente alinhada, nem para um lado nem para o outro, parece evidente que o Cristianismo é também uma proposta política.
Sim, absolutamente.
No sentido em que é uma proposta para o bem comum, uma proposta social, tem uma visão sobre o mundo, tem perspetivas sobre a imigração, sobre a solidariedade com os marginalizados, sobre a promoção da paz, sobre a misericórdia. Estes valores base do pensamento cristão serão, depois, compatíveis com a mensagem da direita radical sobre a imigração, sobre a prisão perpétua, sobre uma série de temas? Não lhe parece que, onde aparentemente é mais fácil ver um choque radical de valores, é que há uma associação?
Pois, isso até nos leva para a etimologia da palavra radical. Diria que tanto a proposta de Jesus como a proposta protestante e reformada do século XVI tem sempre essa ideia, de irmos aos fundamentos, à raiz do que é essencial. Nesse sentido, eu diria que o Cristianismo é, por si mesmo, radical. Mas neste sentido. Sendo radical, e acho que o próprio exemplo de Jesus nos mostra isso, ele também se irou — sem pecar — contra as injustiças, contra aqueles que aproveitavam o espaço religioso para obter lucros pessoais. Jesus é muito claro na sua proposta social e — porque não dizê-lo? — política. Há um livro muito interessante de um teólogo e pensador norte-americano, John Yoder, que é precisamente The Politics of Jesus, em que ele mostra que realmente há ali uma proposta política. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse exemplo radical que nós encontramos em Jesus se afasta precisamente dos extremos. Penso que qualquer proposta que seja extremista — e aqui não distingo entre extrema-direita e extrema-esquerda —, qualquer proposta que se radicalize, que se fixe nos extremos, não tem a ver com a proposta realmente cristã.
Mas a extrema-esquerda, habitualmente, não procura identificar-se com o Cristianismo. O mesmo não podemos dizer-se com a extrema-direita. Por isso é que lhe perguntava se, nestas matérias concretas — a imigração, a solidariedade, a paz —, não há aqui uma contradição nos termos entre uma extrema-direita que se procura associar ao Cristianismo.
Se me pergunta a minha opinião pessoal, obviamente que acho que há aí uma contradição. Hoje em dia, também na análise mais recente, estou a falar particularmente do pós-guerra, da construção do que muitas vezes se chama o estado social na Europa, fala-se na importância que a social-democracia teve na construção do estado social. Mas, muitas vezes, esquece-se também a importância que a chamada democracia cristã teve na construção desse estado social. Custa-me que identifiquemos esses valores como de esquerda ou de direita. Certamente, não são de extremos de nenhum tipo. Nesse sentido, diria que, obviamente, propostas mais extremistas do espectro político-ideológico, não são de apadrinhar e de incentivar. No entanto, mais uma vez, não posso falar por cada pessoa que diz partilhar uma determinada fé e que, depois, tem determinados comportamentos ou até vota de uma determinada maneira. A nossa responsabilidade é, no fundo, dizer quais são os nossos valores, afirmar os nossos valores.