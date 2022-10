História

Há quem diga que são necessários apenas cinco minutos para percebermos se um filme é bom ou não. Com os restaurantes, acredita Francisco Martins, conhecido por chef Kiko, o fenómeno é semelhante: “Sente-se logo nos primeiros dias de abertura se vai correr bem ou mal”, diz ao Observador. Estamos sentados num dos 16 lugares disponíveis na barra do Las dos Manos, o seu novo projeto, o primeiro em tempos pós-pandemia (a crise de saúde pública levou-lhe o Asiático e o Surf&Turf no Time Out Market). No primeiro dia serviu 56 jantares. Mas não se trata só da quantidade, ressalva: “Mais do que o número em si, foi sentir o que as pessoas estavam a gostar. Foi muito bom”, diz. “Este restaurante acho que pode ter sido das minhas melhores aberturas.”

Isto embora o conceito atípico, percetível logo à entrada: nos azulejos, viradas uma para a outra, impõem-se Frida Khalo e uma gueixa. Estamos num mexicano sofisticado — ou “high level”, como descreve Francisco Martins, onde se dá destaque a produtos “de muita qualidade” — mas com vários apontamentos da cultura gastronómica japonesa, que conferem aos tacos ou aguachiles, em grande destaque na carta, as técnicas rigorosas e delicadas, sem esquecer ingredientes como katsuobushi, togarashi ou yuzu. “Em suma, um restaurante de gastronomia mexicana com um toque japonês”.

