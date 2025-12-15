Lei da Nacionalidade. Afinal, que partes da lei passam e chumbam? E o que acontece agora?

Mas há normas atuais sobre as quais o TC já tem reservas?

Sim. Na verdade, na primeira das normas chumbadas, está em causa a recusa da atribuição da nacionalidade a quem cometer um crime com dois anos de pena de prisão, mas essa norma já existe e não é assim tão diferente — aplica-se a três anos de pena de prisão.

O que se passa neste caso é que o Tribunal já se tem vindo a pronunciar negativamente sobre a norma atual, considerando que não cumpre a Constituição, mas sempre em casos específicos e concretos sobre os quais é chamado a pronunciar-se. Aliás, neste acórdão o tribunal frisa que já há dois acórdãos anteriores (2021 e 2023) em que expressou a mesma opinião sobre a atual formulação da lei, adotada na revisão da lei de 2018. Portanto, a crítica aplica-se não só ao aumento do tempo (de dois para três anos) mas à substância da norma em si.

O que isto significa é que, existindo já três acórdãos específicos neste sentido, pode abrir-se um processo de fiscalização abstrata da norma para decidir se esta é constitucional; mas é preciso que haja um pedido de abertura do processo, que não é automático.

E qual foi a opinião do juiz que votou vencido?

O vice-presidente do Tribunal Constitucional João Carlos Loureiro rompeu a unanimidade na votação de uma das normas: a que prevê a oposição à atribuição de nacionalidade a quem tenha “comportamentos que, de forma concludente e ostensiva, rejeitem a adesão à comunidade nacional, suas instituições representativas e símbolos nacionais”.

Na sua declaração de voto, o juiz argumenta que aqui se procurou concretizar o conceito já existente de “inexistência de ligação efectiva à comunidade nacional” em termos que, do ponto de vista jurídico-constitucional, não lhe merecem “censura”.

E argumenta: “Numa época em que ameaças de diferentes quadrantes desafiam o Estado Constitucional, em termos de princípios, valores e instituições representativas, é relevante tirar consequências da diferença entre o dizer/prometer e o agir, quando estão em causa aspetos essenciais da comunidade. Desta forma, procura-se limitar a possibilidade de declarações meramente instrumentais, tendo em vista a obtenção da cidadania. No acesso a esta, importa que seja assegurada a existência de um patamar do comum que comprove essa efetividade, em termos de uma integração que cirza as suas várias dimensões. Nelas se integra a cultura, também uma cultura constitucional, que liga pátria ou mátria (a comunidade nacional) e valores e direitos fundamentais, no quadro de um Estado de direito, democrático e social”.

E remata com uma citação de Teixeira de Pascoaes: “Ser português é também uma Arte, e uma arte de grande alcance nacional, e, por isso, bem digna de cultura”.

E que normas passaram?

O PS tinha pedido a fiscalização da constitucionalidade de oito normas e cinco acabaram chumbadas. As outras três tinham a ver com a ausência de um regime transitório, que o PS começou por propor que se estendesse até ao final de 2026 e que na formulação final que apresentou no Parlamento já só ia até março; ainda assim, o PSD não concordou e o TC não considerou, ao contrário dos socialistas, que fosse essencial assegurar este período até à entrada em vigor da lei.

Os socialistas tinham também criticado a revogação de uma norma que protegia a aquisição da nacionalidade por apátridas e a sua substituição pela versão atual da lei, que aplica a estas pessoas os mesmos critérios para a obtenção (comprovarem através de teste ou certificado que conhecem a língua, cultura, história e símbolos nacionais, não terem sido condenados a uma pena de prisão de dois anos ou superior ou declararem a sua adesão aos princípios do Estado de Direito democrático, por exemplo) e exige que residam legalmente em Portugal há pelo menos quatro anos.

Mas há muitas outras normas que fazem parte da nova versão da lei e que não foram questionadas pelo PS. A base da lei, que era o aumento dos prazos de residência em Portugal para a obtenção da nacionalidade, gerou um consenso cada vez maior entre os partidos e assim passa de um prazo de cinco anos para sete, no caso de cidadãos da CPLP e União Europeia, e dez, no caso de outros países.

Fica também assente a necessidade de o requerente comprovar, através de um teste ou certificado (a regulamentar posteriormente pelo Governo), que conhece os símbolos nacionais, a história e a cultura portuguesa. E fica na lei uma das exigências principais do Chega, que chegou a constar da lei até 2006: a exigência de que o requerente tenha meios de subsistência (embora aqui o conceito ainda não seja concretizado) para se poder tornar português.