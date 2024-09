Lei já restringe contactos fora de horas, mas poucos fazem queixa. "Direito a desligar" motivou duas contraordenações em dois anos e meio

Tem sido notícia no Reino Unido pelas críticas dos empregadores e pelo ceticismo dos representantes sindicais, o que terá levado o governo trabalhista a amenizar a proposta. Na Austrália vai mesmo avançar. E em nove Estados-membros da União Europeia já é lei. O direito a desligar, ou o dever de os empregadores se absterem de contactos fora de horas, tem provocado muita polémica e, em Portugal, existe no Código do Trabalho desde 2022. Quem acompanha os assuntos laborais aplaude o passo, mas também diz que os efeitos são ainda limitados — em dois anos e meio de lei, só foram abertas duas contraordenações pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Em ambos os casos, o “dever de abstenção de contacto” foi posto em causa durante a prestação de regime de teletrabalho, embora a lei se aplique a todos os regimes de trabalho — presencial, teletrabalho ou híbrido, explica Maria Fernanda Campos, inspetora-geral da ACT, ao Observador.

Ambos os autos, relativos a dois trabalhadores, foram levantados à mesma entidade empregadora, uma pequena empresa do setor de atividades imobiliárias e consultoria. Os contactos fora de horas eram feitos através de telefonemas e por mensagem, incluindo aos fins de semana. Os processos contraordenacionais estão ainda em curso e não houve pagamento voluntário por parte do empregador, que contestou. Nestes casos, a ACT age em caso de denúncia, sendo que o incumprimento do dever constitui uma contraordenação grave, com coimas que variam entre 612 euros e 9.690 euros, consoante o volume de negócios e o grau de culpa da empresa.

A lei que entrou em vigor em janeiro de 2022 não prevê propriamente um “direito a desligar” (como, por exemplo, em França, que foi pioneira), mas um “dever de abstenção de contacto”. Estas formulações têm um significado diferente porque, como já explicaram advogados especialistas em direito laboral ao Observador, o ónus é colocado no empregador: é ele que deve abster-se de contactar. Mas há exceções: estão “ressalvadas as situações de força maior“, embora a lei não as especifique, o que pode dificultar os efeitos práticos.

Segundo a ACT, em causa nas duas contraordenações estiveram situações de incumprimento do dever de abstenção de contacto e não de discriminação dos trabalhadores que não responderam aos contactos fora de horas. É que a lei determina que os trabalhadores que não respondam no período de descanso não podem ser discriminados, o que também tem sido apontado pelos advogados como uma fragilidade da legislação.

“A lei remete para o artigo 25.º do Código do Trabalho que estabelece que quem invoca discriminação tem de demonstrar qual o facto e quais as pessoas em relação às quais se sente discriminado”, explica a advogada Rita Garcia Pereira, especialista em direito laboral. Depois, compete ao empregador demonstrar que aquela diferenciação (salarial, por exemplo) se deveu a razões objetivas e não a discriminação. O problema é que, “para conseguir lançar mão” dessa prerrogativa, “o trabalhador tem de saber, em primeiro lugar, que o colega foi aumentado e, em segundo lugar, que abre os emails. Como é que isso se sabe? Mesmo sabendo, basta à empresa dizer que o motivo [da diferenciação] não foi esse mas que o outro trabalhador é mais competente, trabalha melhor”, exemplifica.

A advogada não conhece nenhuma decisão em tribunal especificamente sobre a violação do dever de abstenção de contacto. Esta questão, quando aparece, está normalmente relacionada com casos mais abrangentes de assédio moral — é um “sintoma de comportamentos assediantes”, diz. Ainda assim, defende que foi um passo importante, desde logo pelo “efeito pedagógico” nas empresas.

Empresas atiraram direito de desconexão para regulamentos internos

O reduzido número de multas não se deverá a uma mudança radical das práticas dos empregadores e trabalhadores. Os especialistas contactados pelo Observador lançam algumas hipóteses: os funcionários queixam-se pouco aos empregadores (tendem a fazê-lo só no final da relação laboral), ou se o fazem não formalizam queixa à ACT, além de que há uma “normalização”e permissão dos contactos fora de horas.

“A perceção que tenho do contacto no terreno e do número de pedidos de intervenção que nos chegam, que são residuais, é que é encarado como normalidade, as pessoas não têm consciência de que têm um direito seu violado, admitem com muita facilidade que o empregador as contacte sem ser por um motivo de força maior”, defende Maria Fernanda Campos, inspetora-geral da ACT. Noutros casos, o trabalhador tendo consciência do seu direito a não ser perturbado no período de descanso “não interiorizou toda a dimensão desse direito e também não o faz valer, admite que é normal, um hábito integrado”.