Estar ligado das 8h à meia-noite. Se há quem exija o direito a desligar, também há quem ache que faz parte do negócio

“Os pais acham mesmo que temos de estar sempre disponíveis e ficam muito aborrecidos quando não estamos. Com a pandemia, a exigência dos progenitores aumentou e a intolerância à não disponibilidade é muito grande”, conta, dizendo que é mais frequente ouvir, mesmo que em jeito de piada, que, se não atendeu o telefone às duas da manhã, então não serve para ser pediatra daquela criança.

Os pediatras, acredita a médica, normalmente colocam-se disponíveis 24 sobre 24 horas, e, por isso mesmo, dão os seus telemóveis aos pais das crianças que seguem, mas Carla Rego sente que muitas vezes os pais se esquecem de que os médicos também têm direito a ter os seus tempos em família e ao descanso — muito embora assuma que, quando quer, desliga e não atende o telefone nem responde a mensagens. “Por outro lado, há uma frustração, uma revolta, de fadiga extrema emocional, pela noção de que não temos direito ao off e que esse trabalho contínuo não é percecionado pelos que recorrem a ele.”

No entanto, a nova lei não se aplica a estes casos, que têm mais a ver com questões culturais. O novo artigo do Código do Trabalho apenas impede que patrões e chefes hierárquicos contactem as médicas durante o seu descanso. Sobre eventuais abusos de doentes nada fará.

Selma Solto, endocrinologista, tem uma visão ligeiramente diferente, porque apesar de fornecer o seu número de telefone aos doentes, não lhe ligam com a mesma frequência, embora receba muitas mensagens. “Se estiver a pensar no patrão, posso dizer que não sou muito incomodada pelo Ministério da Saúde. Mas, se estivermos a falar do diretor de serviço, aí já me liga fora do horário de serviço, sempre que acha necessário”, conta. Com a pandemia, tudo se agudizou e ambas as médicas contam que as reuniões de serviço ou administrativas são feitas fora do horário laboral.

“É expectável que estejamos sempre disponíveis. O médico não tem horário. É assim que é percecionado por todos os que estão à sua volta, a começar nos diretores que, quando solicitam, esperam respostas imediatas”, conclui a endocrinologista. Já Carla Araújo, por ser médica internista, tem uma visão diferente. “Só estou disponível 24 horas por dia se estiver de urgência ou prevenção. Quando o meu turno chega ao fim, passo os meus doentes à equipa de urgência que chega e que passa a tomar conta deles.”

Entre enfermeiros, a pressão não chega da parte dos doentes, mas das chefias e, acima de tudo, está ligada à falta de recursos humanos nas unidades de saúde. Enfermeira num hospital central na zona norte do país, Eufémia conta que os contactos do hospital estão sempre a chegar, normalmente em forma de email, até de madrugada. “Temos de ter algum cuidado, até para não acordar com as notificações.” Mas o pior não é isso. Não sendo militar, sente que como enfermeira está sempre “em regime de prontidão”.

“Se há uma baixa de um colega, se há uma falha, temos de estar sempre disponíveis porque não podemos ter os serviços abaixo da cotação mínima. Também acontece chegarmos ao fim do turno e termos de seguir com ele porque quem nos vinha substituir falhou”, conta Eufémia, que diz que até nas férias chegou a ser contactada para ir discutir questões laborais com a enfermeira chefe. Recusou, mas sentiu que a sua recusa foi mal recebida.

“Sabemos quando entramos, não sabemos quando saímos, por isso acho que há situações em que já estamos a entrar no campo do dano moral.” Um exemplo que dá é quando são marcadas sete cirurgias para um período de tempo que se sabe ser impossível de cumprir. “A seguir, fazem pressão sobre nós, para ficarmos além da hora por causa do doente, às vezes crianças que estão em jejum há horas à espera da cirurgia”, conta. E dizer que não a algo que não gostava que lhe fizessem a si, se fosse um filho seu, deixa marcas emocionais.

Guadalupe Simões diz que quando se é enfermeiro é praticamente impossível desligar. De novo, a presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses aponta o dedo às falhas de recursos humanos e, embora diga que a nova lei é bem-vinda — “é sempre mais uma ferramenta” –, não acredita que seja a solução para os problemas desta profissão.

Para além dos exemplos apontados por Eufémia, como a questão dos turnos, Guadalupe Simões acrescenta ainda que os enfermeiros passam horas em casa a fazer trabalho administrativo por causa “dos sistemas informáticos anacrónicos” dos cuidados primários.

As pouco claras e dúbias “situações de força maior”

Com a nova lei, o empregador “tem o dever de se abster de contactar o trabalhador no período de descanso, ressalvadas as situações de força maior”. Que situações são essas? A norma não diz, o que pode criar conflitos entre as partes, afirmam os especialistas em direito laboral ouvidos pelo Observador.

“Quando o legislador laboral diz que o empregador não pode contactar os trabalhadores fora do período normal de trabalho salvo situações de força maior e não as densifica do ponto de vista laboral, temos de socorrer-nos da lei civil, onde situações de força maior são extremas, de máxima urgência: um acidente, um incêndio. Sem este conceito ser definido laboralmente, vamos ter, de certeza absoluta, conflitos na densificação e na aplicação prática do conceito”, antecipa o especialista em direito laboral Pedro da Quitéria Faria, da Antas da Cunha Ecija.