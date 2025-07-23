Léo Lins: "Podem repudiar ou boicotar os meus espetáculos, mas quando o Estado impede um espetáculo de humor, isso é censura"

Nos EUA temos o fim do programa de Stephen Colbert, justificada com questões financeiras. Aqui em Portugal temos o caso de Joana Marques [processada pelos Anjos devido a um vídeo humorístico]. Tem acompanhado estes casos?

Quando soube do julgamento da Joana Marques achei um absurdo a quantia de um milhão de euros, mas fui investigar, queria perceber o outro lado. Quando vi, pensei: “Por amor de Deus, este vídeo, um milhão de euros? Não tem o menor cabimento”. A única coisa menos má é que pelo menos não é o governo português que está a dizer: “Isso não pode ser feito”.

O que vemos nos EUA já envolve o presidente em funções.

Eu vi um post de [Donald] Trump a falar sobre os talk shows, a dizer que o Jimmy Kimmel e o Fallon são os próximos, isso é assustador. Acho que a penalidade para o artista é feita pelo público, não de outra forma. Se o programa não tiver audiência, se as pessoas não gostarem, vai sair do ar. Se um comediante não tem pessoas a assistir no teatro, ele não vai ter palco, essa é a penalidade. Mas é triste ver a coisa a escalar cada vez mais, parece que é porque uma das formas de você se manter no poder é silenciar vozes divergentes, a História já nos mostrou isso.

Como está o Brasil neste aspeto? Acha que o seu caso está a ser uma espécie de exemplo para demover outros humoristas ou há situações semelhantes à sua?

Penso que esta é a maior condenação de um humorista por causa de piadas no Brasil, mas há outros casos de intervenções do poder estatal. Houve o caso do Danilo Gentili, que também teve uma condenação em primeira instância, que conseguiu depois reverter. Mas, como estava a dizer, se calhar é um exemplo para demover outros. Um amigo mandou-me uma mensagem a dizer que, na missa, o padre tinha falado de mim durante o sermão. Disse qualquer coisa sobre a Igreja Evangélica e logo a seguir acrescentou: “Tenho total respeito pela Igreja Evangélica, quero deixar bem claro que isso é só um comentário, vimos o que aconteceu agora ao humorista Léo Lins”. O padre antecipou-se logo com medo do que podia seguir-se. A partir do momento que temos medo de poder dizer o que pensamos, é um sinal de que a liberdade de expressão está sob ameaça. Isso é um sinal claro. Em alguns momentos penso que me tornei um espantalho para que falsos moralistas exibam virtude, aqueles que vêm com um pedaço de pau bater-me e dizer: “Olhem como eu sou virtuoso, olhem aqui, estou a bater nele que representa o mal”.

Mexe muitas vezes com temas sensíveis. Sempre foi esse o seu humor?

Para quem está a começar no mundo da comédia, há algo que recomendo sempre: “Não comeces a querer fazer só humor negro, humor ácido, fala de tudo. Às vezes achas que isso é o que queres, é algo de que gostas, mas nem é onde está o teu talento, onde vais brilhar”. Escrevi sobre os mais variados assuntos e naturalmente fui gravitando em direção a algo que ecoava mais com o público. Costumo dizer que o comediante não tem de fazer piada que acha que o público vai gostar, tem de fazer a piada que ele gosta. Naturalmente vão aparecer pessoas que também gostam daquilo. E isso é uma garantia de autenticidade no teu trabalho.

Tudo isto fê-lo analisar mais profundamente o seu trabalho ou a forma como o faz?

Eu não acho que posso tudo. Se estou num programa de rádio ao meio-dia, há um limite; se estou num talk show da manhã, há piadas que não posso fazer. Temos de entender o limite do ambiente. Há piadas que só faço no teatro porque o palco é um ambiente fictício, tem uma moldura lúdica. Há muitas pessoas que me dizem: “Mas depois pega nesse espetáculo e publica-o na internet”. Sim, mas estou a publicar o espetáculo: tem palco, tem cenário, tem figurino. E publico-o num canal de humor, não é um site jornalístico.

As pessoas que se sentem afetadas já partilharam histórias pessoais consigo que o fizeram repensar aquilo que diz?

Ainda ontem [22 de julho] aqui em Oeiras, uma pessoa da plateia disse que tinha um neto que tem uma deficiência e que havia piadas minhas que não tinham graça. Disse-o de forma respeitosa e o que eu respondo é que entendo, tenho plena consciência de que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Tento deixar claro qual é o tipo de humor que faço porque não quero magoar ninguém. O meu objetivo com uma piada é sempre o riso. Nunca a polémica e jamais a dor. Não quero que alguém saia do meu espetáculo a sentir-se mal.

Mas tem noção de que às vezes isso pode acontecer? Pode aumentar a fragilidade de pessoas que já se sentem discriminadas ou inferiores.

Pode acontecer, sim. Às vezes uma piada ajuda uma pessoa a superar um trauma, uma enfermidade, mas a mesma piada, sem tirar nem pôr, para outra pessoa funciona como um gatilho e leva-a para um lugar de dor. E aí, como é que fazemos? Porque prejudicou essa, mas ajudou a outra, acho injusto a dor de uma pessoa servir de justificação para impedir o sorriso da outra. Porque querendo ou não, ela tem opção.

Qual é?

Não consuma. Se você é alérgica a amendoim, não coma amendoim. Só que o que acontece hoje é que os grupos de alérgicos a amendoim reúnem-se e querem lutar pelo fim do amendoim. E nós perguntamos: então, mas e quem gosta? Resposta: “Não, mas para mim não é bom. Eu não quero ter que saber se vai fazer-me fazer mal ou não”. Se me dizem: “Entende que essa piada magoou esta pessoa”? Eu respondo: “Sim, mas entende que ela salvou a outra pessoa?” Ainda no outro dia, um sujeito que não saía de casa há quatro anos, que tinha o pulso cheio de cortes, foi ver um espetáculo com o pai e o pai veio agradecer-me no final. Há muita gente que me diz: “Já tive um caso de violência ou um caso de abuso na minha família. Isso para mim sempre foi um trauma, um tabu. E quando vim aqui e comecei a acompanhar o seu trabalho ajudou-me muito a superar essa questão”. Vejo isto como um remédio: não vai funcionar para todos, às vezes salva uma vida, mas também tem componentes que causam alergia. Só que, em vez de proibir o remédio, vamos colocar os componentes na bula e, assim, a pessoa vê e percebe: “OK, esse remédio não é para mim”. Procuro deixar muito claro o que faço nos meus espetáculos, inclusive divulgo que haverá temas mais sensíveis, justamente para que, no momento em que houver uma piada mais ácida, a pessoa não se magoe.