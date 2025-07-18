A CBS anunciou esta quinta-feira que o programa The Late Show with Stephen Colbert vai chegar ao fim em maio de 2026, depois de dez anos no ar com este apresentador. De acordo com o comunicado da estação de televisão norte-americana, citado pela agência Reuters, a decisão foi tomada por motivos financeiros.

“Esta é uma decisão puramente financeira tomada num contexto exigente para o horário late-night. Não está de modo algum relacionada com o desempenho do programa, com o seu conteúdo ou com qualquer outro desenvolvimento em curso na Paramount [empresa-mãe da CBS]”, pode ler-se na nota.

Os executivos da CBS expressaram, ainda, a “admiração, carinho e respeito” pelo trabalho de Stephen Colbert e da equipa de cerca de 200 pessoas. Na emissão de quinta-feira, o apresentador, de 61 anos, disse que foi informado do cancelamento do programa na noite anterior e que a próxima temporada será a última: “Não vou ser substituído. Tudo isto vai acabar“.

Colbert, visivelmente emocionado, agradeceu ao canal de televisão pelo apoio, elogiou a equipa técnica e a audiência fiel, afirmando que continuará a gravar durante os próximos dez meses. “É um trabalho fantástico. Gostaria que alguém o pudesse assumir”, sublinhou.

O anúncio surge em simultâneo com os esforços da Paramount para consolidar uma fusão no valor de 8,4 mil milhões de dólares (cerca de 7,2 mil milhões de euros) com a Skydance Media — processo que requer aprovação da Federal Communications Commission (FCC).

No início de julho, a empresa concordou em pagar 16 milhões de dólares (cerca de 13,7 milhões de euros) a Donald Trump para resolver uma ação judicial relacionada com uma entrevista sobre Kamala Harris no 60 Minutes, transmitida em outubro. Stephen Colbert criticou o acordo, chamando ao pagamento da estação a Donald Trump “um grande e gordo suborno”.

O senador democrata da Califórnia, Adam Schiff, foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira. “Se a Paramount e a CBS puseram fim ao The Late Show por razões políticas, o público merece saber. E merece melhor do que isso”, escreveu na rede social X.

Just finished taping with Stephen Colbert who announced his show was cancelled. If Paramount and CBS ended the Late Show for political reasons, the public deserves to know. And deserves better. — Adam Schiff (@SenAdamSchiff) July 17, 2025

O fim do Late Show representa um momento simbólico no universo do entretenimento televisivo. O programa estreou em 1993 com David Letterman como anfitrião e desde 2015 que conta com Stephen Colbert.