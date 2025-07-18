A CBS anunciou esta quinta-feira que o programa The Late Show with Stephen Colbert vai chegar ao fim em maio de 2026, depois de dez anos no ar com este apresentador. De acordo com o comunicado da estação de televisão norte-americana, citado pela agência Reuters, a decisão foi tomada por motivos financeiros.

“Esta é uma decisão puramente financeira tomada num contexto exigente para o horário late-night. Não está de modo algum relacionada com o desempenho do programa, com o seu conteúdo ou com qualquer outro desenvolvimento em curso na Paramount [empresa-mãe da CBS]”, pode ler-se na nota.

Os executivos da CBS expressaram, ainda, a “admiração, carinho e respeito” pelo trabalho de Stephen Colbert e da equipa de cerca de 200 pessoas. Na emissão de quinta-feira, o apresentador, de 61 anos, disse que foi informado do cancelamento do programa na noite anterior e que a próxima temporada será a última: “Não vou ser substituído. Tudo isto vai acabar“.

Colbert, visivelmente emocionado, agradeceu ao canal de televisão pelo apoio, elogiou a equipa técnica e a audiência fiel, afirmando que continuará a gravar durante os próximos dez meses. “É um trabalho fantástico. Gostaria que alguém o pudesse assumir”, sublinhou.

O anúncio surge em simultâneo com os esforços da Paramount para consolidar uma fusão no valor de 8,4 mil milhões de dólares (cerca de 7,2 mil milhões de euros) com a Skydance Media — processo que requer aprovação da Federal Communications Commission (FCC).

No início de julho, a empresa concordou em pagar 16 milhões de dólares (cerca de 13,7 milhões de euros) a Donald Trump para resolver uma ação judicial relacionada com uma entrevista sobre Kamala Harris no 60 Minutes, transmitida em outubro. Stephen Colbert criticou o acordo, chamando ao pagamento da estação a Donald Trump “um grande e gordo suborno”.

O senador democrata da Califórnia, Adam Schiff, foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira. “Se a Paramount e a CBS puseram fim ao The Late Show por razões políticas, o público merece saber. E merece melhor do que isso”, escreveu na rede social X.

O fim do Late Show representa um momento simbólico no universo do entretenimento televisivo. O programa estreou em 1993 com David Letterman como anfitrião e desde 2015 que conta com Stephen Colbert.