Leor Zmigrod: "Mergulhar em certas ideologias de forma extrema pode mudar o nosso cérebro e a nossa biologia"

Imagine que recebe um convite para participar num teste cognitivo que se assemelha a um jogo de associação. À sua frente surgem cartas com diferentes números de figuras, formas e cores. Para acertar e acumular pontos, tem de juntar as cartas com a mesma cor. Parece simples e satisfatório, no entanto, a meio do teste, as regras mudam sem que receba qualquer aviso — agora é preciso juntar as cartas que têm as mesmas formas. Face a esta alteração, tem duas alternativas: ou se adapta e, através de tentativa e erro, descobre a nova lógica do jogo, ou frustra-se e resiste a participar numa atividade onde lhe tiraram o tapete. Se tiver mais propensão para esta segunda hipótese, é capaz de ter o que Leor Zmigrod classifica como um “cérebro ideológico”.

O exemplo acima apresentado não é apenas hipotético, chama-se Teste Wisconsin de Classificação de Cartas e foi um dos que a investigadora da Universidade de Cambridge e a sua equipa aplicaram a 330 participantes num estudo para aferir se o pendor ideológico das pessoas afeta a sua capacidade cognitiva. A resposta curta é sim, porque as pessoas mais ideologicamente extremadas tendem também a ser as mesmas que apresentam aquilo que se classifica como “rigidez cognitiva”, ou seja, uma certa inflexibilidade na forma de pensar. “Quando se acredita numa ideologia de forma apaixonada e extrema, isso pode refletir-se no tipo de cérebro que se tem, no seu estilo de pensamento e até mesmo na sua biologia”, conta em entrevista ao Observador.

Os resultados desse teste são uma das pistas que O Cérebro Ideológico, livro que Zmigrod publicou este ano, oferece e expande para tentar perceber qual a relação entre extremismo ideológico, neurociência e biologia. No cerne da sua tese está a ideia de que, quanto mais intensa é a relação com ideologia, mais isso afeta a vida e os processos mentais dos seus seguidores — e isso verifica-se não só em ambos os extremos do espectro político, mas em todo o tipo de grupos sociais e religiosos. “Trata-se menos da ideologia em particular e das suas reivindicações e mais do estilo de pensamento que ela incentiva nos seus crentes”, afirma. Como antídoto, propõe que as pessoas cultivem formas de pensar que privilegiem posições contrárias e sejam mais flexíveis.

▲ Capa de "O Cérebro Ideológico", de Leor Zmigrod, na edição portuguesa da Dom Quixote Dom Quixote

No entanto, a ideia mais intelectualmente controversa e desafiante que a premiada investigadora propõe é que a nossa propensão para o pensamento ideológico pode já ser inata, ou seja, a biologia de certos cérebros pode conduzi-los à adoção de ideologias. Dada a duração curta desta conversa, Zmigrod não explicitou em detalhe a ciência por trás destas conclusões que apresenta no livro. Por exemplo, que os cérebros ideológicos tendem a concentrar dopamina no estriado cerebral, que controla os nossos instintos rápidos, e menos no córtex pré-frontal, o nosso centro de tomada de decisões. Não obstante haver pessoas com diferentes níveis de suscetibilidade ao pensamento ideológico, a neurocientista defende que isso não é carta aberta para ceder a um determinismo biológico, pois “há centenas de fatores que podem tornar alguém mais vulnerável, mas cada pessoa continua a ter a liberdade de escolher de forma diferente”.

No decurso desta entrevista, Zmigrod aborda também como os fatores externos contribuem para a radicalização ideológica — o “stress” é um dos principais responsáveis — e como vivemos uma era sem precedentes onde a tecnologia começa a radicalizar jovens cada vez mais novos e como a Inteligência Artificial pode agravar tudo isto. “A forma como as pessoas estão a interagir com os chatbots é que agora o processo de radicalização não vai acontecer apenas através do consumo passivo de vídeos e conteúdos, vai ser ativo, certo? Porque a forma como uma pessoa interage com um chatbot é uma conversa, é pessoal, é um diálogo. Portanto, se os modelos de IA que tornar-se-ão predominantes tiverem uma agenda política, teremos aquilo que chamo IA ideológica”, alerta. No entanto, acredita também que ainda vamos a tempo de reverter esta tendência.

O que é um cérebro ideológico?

É, antes de mais, um cérebro muito dogmático, que adota um sistema de regras e crenças e não está disposto a ouvir outros factos ou perspetivas sobre o mundo. É isso o que faz uma pessoa pensar ideologicamente. São pessoas muito teimosas e presas à sua ideologia e que fazem disso a sua identidade. Por isso, julgam todos de acordo com o facto de pertencerem ou não a esse grupo, e isso faz com que se tornem hostis, agressivas e até violentas para com quem discorda. Agora, a questão de como esse pensamento ideológico afeta o cérebro está realmente no cerne do livro, porque o que mostro é que, quando se acredita numa ideologia de forma apaixonada e extrema, isso pode refletir-se no tipo de cérebro que se tem, no estilo de pensamento e até mesmo na biologia. Portanto, um cérebro ideológico é um cérebro que começou a internalizar essa ideologia e que foi moldado por ela.

Mas onde terminam as convicções e as crenças e começa a ideologia?

Essa é uma ótima pergunta, porque nem toda a crença ou conjunto de explicações ou histórias sobre o mundo são algo ideológico. Para mim, a linha que separa uma história cultural ou uma bússola moral de uma ideologia é a possibilidade ou não de desafiar as regras, coisa que não acontece numa ideologia. Qualquer pessoa que as desafie é considerada traidora e deve ser punida. Por outro lado, quando se fala de moralidade, de cultura ou de tradições, muitas histórias e explicações culturais permitem diferentes interpretações e é tido como bom brincar com as tradições ou modernizar as coisas. Numa ideologia, no entanto, não há capacidade para mudar ou incluir nada de novo ou diferente.