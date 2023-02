Angola foi a votos há seis meses, numas eleições em que muitos acreditaram numa mudança no panorama político do país, havendo a possibilidade de a UNITA chegar pela primeira vez ao poder e destronar o MPLA, que lidera o país há 47 anos. O Tribunal Constitucional acabou por validar a vitória de João Lourenço, mas o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, contestou os resultados, denunciando “irregularidades” no processo eleitoral e lançando a acusação de “roubo do voto”.

Em entrevista ao Observador em Lisboa, após ter participado na conferência “A democracia em África”, organizada pela Internacional Democrata do Centro (IDC), Adalberto Costa Júnior insiste na ideia de que o governo angolano “não tem legitimidade para governar”. No entanto, quando questionado sobre a desilusão que alguns eleitores sentiram com a tomada de posse dos deputados da UNITA na Assembleia Nacional, o líder do partido do Galo Negro diz que a alternativa seria a “contestação extrema do poder”, e isso poderia reavivar um conflito sangrento e terminar com o “maior período de paz” em Angola, de mais de 20 anos.

Adalberto Costa Júnior sublinha que a contestação do poder em Angola poderia levar a um cenário ainda pior do que a invasão da Praça dos Três Poderes, em Brasília, a 8 de janeiro. “Não tenho dúvida nenhuma de que, se fosse em Angola, seria muito mais acentuado.” No entanto, a UNITA, após ter ouvido “as instituições e de ter debatido com a sociedade”, percebeu que o país não queria novamente entrar em estado de conflito. “Angola saiu de um período muito longo de anos de guerra e de anos que deixaram muitos traumas.”

