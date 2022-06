Liliana Campos e a depressão: “Pensava que era uma coisa para pessoas fracas”

Portanto, passaram seis anos da partida da tua mãe e quatro em que foste uma das cuidadoras. Quando é que começaste a sentir que isso estava mexer com a tua saúde mental, com o teu equilíbrio?

Não senti logo, porque a correria, a espiral em que entras, de querer estar presente, de que nada falhe, é tanta que te esqueces de ti — mas sem te aperceberes de que te estás a esquecer de ti. Porque o que interessa naquela altura é que ali nada falhe. E há muita coisa que pode falhar. Se tu queres dar todo o conforto e que nada falhe, tens de continuar a trabalhar. E tens de continuar a sorrir e tens de continuar a tua vida, mas, entretanto, tens de ir ao médico pedir as receitas, tens de ir à Santa Casa comprar as fraldas, porque é mais barato. Tens de ir à Liga dos Amigos do Hospital comprar os proteicos, porque lá é mais barato. E quando eu digo mais barato, tu procuras sempre o mais barato porque é tudo muito caro. Eu acho que as pessoas não fazem a mínima ideia. Quando tens alguém acamado, completamente dependente, e que queres ter contigo em casa — e também se quiseres pôr num bom sitio — é muito caro. Tens de continuar a trabalhar e não tens dinheiro, não tens ninguém que te ajude, não tens dinheiro de família. A minha mãe não tinha reforma, portanto ficou também dependente de mim financeiramente. Isso foi um choque muito grande, perceber que praticamente todo o dinheiro que tu ganhas no teu ordenado é para ali.

Havia o choque emocional de lidar com uma pessoa que já não era a mãe que conhecias e havia essa pressão financeira. Não havia tempo para pensar em ti.

Não. Se queres que te diga, o trabalho era o meu refugio. Era onde eu era eu um bocadinho. Porque passas a estar num alerta. Tive muitos problema de sono, ainda tenho, porque o meu sono era de alerta: o pânico do telemóvel tocar. Mas durante aquelas horas em que estás ali a trabalhar e em que estás em direto ou a gravar, e que não tens o telemóvel ao pé, se calhar era o único tempo em que não estás dependente de uma chamada telefónica. Mas, mal faltava um minuto para acabar o que estava a fazer, era logo: “Onde está o telemóvel, que eu tenho de ir já ver!”. Estás com uma dependência terrível. Portanto, o trabalho nessa altura foi um refúgio e uma necessidade enorme de que tudo corresse bem. Porque aquele dinheiro era crucial para continuar a dar à minha mãe todo o conforto que ela merecia. E também, na altura, o meu irmão ficou desempregado. Eu acredito que as coisas não são por acaso. E acredito que o meu irmão ficou desempregado, a empresa dele entrou em insolvência e ele não recebeu indemnização nenhuma, mas para ele poder ficar em casa com a mãe. Porque outro dos problemas com que me deparei foi precisar de alguém que estivesse com a minha mãe durante o dia. Eu não tinha dinheiro para pagar a uma pessoa que estivesse durante a noite, portanto dividia com o meu irmão. Principalmente ele. Porque eu trabalhava à tarde, noite, e foi numa altura em que coincidiu com o divórcio dele e ele teve de voltar para a casa da minha mãe. Exatamente pouco antes de a minha mãe ter o AVC. Acho que tudo se conjugou para ele estar lá.

No meio das dificuldades, houve algumas coisas que não correram tão mal.

Na altura parecia que tudo estava a descambar. Foi muito difícil encontrar pessoas com currículos fantásticos, mas que, na prática, percebessem o que era importante para nós e, principalmente, para a minha mãe. Encontrei pessoas horríveis, más, e encontrei dois anjos que ficaram depois com a minha mãe até ao fim, a quem eu serei eternamente grata, porque a amavam. Aquilo não era um trabalho. Para muitas das outras pessoas, era quase como se fosse um papel que estava ali, que podia ficar em cima da secretária, e na segunda feira voltavam a pegar no trabalho. Não. E não podias faltar ao trabalho só porque sim. Porque quando tu faltavas ao trabalho havia uma pessoa que precisava de comer, dos medicamentos, da higiene, e eu, como estava a trabalhar, estava a contar com aquilo. E portanto, a partir de uma certa altura, eu e o meu irmão percebemos que um de nós tinha de estar sempre presente. E nunca largámos a minha mãe. Ou ele, ou eu. Mais ele, nessa parte de estar ali, e eu na logística toda de andar sempre para trás e para sempre com médicos, hospitais, exames, chamar isto, chamar aquilo, fazer… É tanta coisa que eu hoje em dia não sei como é que consegui. Porque hoje em dia não faço um terço das coisas que tinha de fazer. E, se tivesse de fazer, não sei como é que conseguiria gerir a agenda. Porque estava sempre, desde a manhã até à noite, numa correria louca.

E quem estava à tua volta não te alertou para isso? Começa a haver alguma sensibilidade para o papel do cuidador. Nunca ninguém te chamou a atenção para isso?

Não. Porque as pessoas acham “ela trabalha em televisão, ganha muito dinheiro, tem um marido que tem um resort nos Açores, portanto não precisa”. E as coisas não são assim. Em televisão contam-se, provavelmente, pelos dedos das mãos aqueles que têm ordenados milionários. E depois nós temos muitas vantagens, sim — tive, e agradeço, oportunidades na vida de fazer coisas únicas. Mas o nosso ordenado é, talvez, um bocadinho acima da maior parte das pessoas, não são ordenados milionários. E eu, para poder ter a minha mãe com as condições que queria, tive de alugar a minha casa. Tive de vender outra casa, porque de repente fiquei sem os inquilinos e pensei “não vou ter dinheiro para aguentar a pagar mais esta renda”. Sou péssima em negócios, péssima, péssima. Nunca vi ninguém vender uma casa e ficar a perder dinheiro.

Aconteceu-te?

Aconteceu. Com o pânico de ter de ficar com aquela despesa — mais uma despesa —, quis tanto despachar aquilo que, hoje em dia, penso: “Meu Deus, que burra”. Mas eu não podia ter mais uma despesa a acrescentar. Porque eu tinha o meu irmão desempregado, a minha mãe naquelas condições, o meu irmão tem uma filha que é o meu amor maior, que é a minha Carolina. Portanto, o dinheiro estava todo destinado. Qualquer coisa que fugisse do meu controlo, ia ser um problema.