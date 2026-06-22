Linkin Park, Cypress Hill e Sepultura. Ao segundo dia de Rock in Rio, a pergunta: há um momento em que uma banda deve parar?

Com uma nova vida e um propósito redefinido, os Linkin Park regressaram a Portugal ao fim de mais de uma década de ausência, hiato provocado pela súbita morte do seu vocalista, Chester Bennington, em 2017. A banda pegou nos cacos desta perda, reconstruiu-se ao recrutar Emily Armstrong, lançou um álbum e enveredou por uma digressão mundial com paragem neste segundo dia (esgotado como o primeiro) do Rock in Rio Lisboa. Ao fim de quase duas horas de concerto e perante perto de 90 mil festivaleiros, deu para matar saudades, mas não para saciar o apetite.

A questão de substituir um vocalista — frequentemente a cara da banda — é das mais espinhosas no mundo da música. Descontando aquilo que para alguns são “argumentos éticos”, o potencial de rejeição é enorme, ora porque o substituto pode descaracterizar o som, ora porque nunca vai ser capaz de replicar o que o seu antecessor fazia.

No entanto, ao longo da história da música, são vários os exemplos de bandas que conseguiram perseverar mesmo perdendo, por uma razão ou outra, um vocalista tido até então como totalmente insubstituível; algumas conseguiram por vezes até atingir novos patamares, como os AC/DC, os Pink Floyd, os Genesis ou os Faith No More, só para dar alguns dos exemplos mais bem sucedidos. Até ver, nada impedirá os Linkin Park de almejar igual fortuna. From Zero, o álbum de regresso já com a cantora dos Dead Sara, atingiu os mesmos níveis de sucesso comercial de outrora (para os padrões da era do streaming, isto é) e, apesar da desconfiança inicial generalizada, foi bem recebido tanto pelos fãs como pela crítica. E se mesmo as suas ligações dúbias à Cientologia lançam questões, são ruído face ao plano musical.

O êxito da aposta em Emily Armstrong justifica-se pelo que aconteceu às bandas acima mencionadas: ao mesmo tempo que não pretende emular Bennington, a cantora tem a capacidade técnica de interpretar os temas que este afamou, abrindo novos caminhos para os Linkin Park. Isso ficou notoriamente patente neste concerto. À falta daquela vulnerabilidade descarnada que o vocalista trazia consigo, a sua sucessora tem uma voz mais cheia, a espaços mais doce até. Não foi por ela que este regresso a Portugal ficou abaixo das expectativas — ou melhor, não foi pelo que trouxe à banda, mas como tudo se conjugou no Parque Tejo.