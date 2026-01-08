Mães Solteiras: a urgência do punk e o conforto na desordem

Ao mesmo tempo, é um álbum que cruza estéticas que, quando começaram nas bandas de garagem na década de 90, não se misturavam tão levianamente. “Brincamos ao dizer que as Mães Solteiras teriam sido a nossa banda favorita em 1998. Mas não tenho a certeza, porque misturamos coisas que na altura não se misturavam. Não farias um punk quase straight edge com coisas rock tipo Drive Like Jehu ou Hot Snakes. Essas estéticas não se tocavam, não era permitido. Eram dois nichos diferentes. Mas como hoje já é visto à distância por quem não o viveu, quem não experimentou o lado social desses gostos e estéticas… Vale tudo no punk de hoje e é fresco. Isto está no mesmo disco, está na mesma banda e é possível. E é essa aventura, esse desarranjo que é mesmo punk rock. Porque é mesmo essa desordem e desrespeito estético que ele tem por si próprio que define o género, e é um género que se reinventa com muita facilidade, que tem este lado cíclico de morrer todos os dias e depois voltar a ser excitante.”

Como sublinham na derradeira e homónima (e menos pujante, mais etérea) faixa do disco, Vamos Ser Breves é um estrondo. Que inclui, ainda assim, a apurada lente poética de André Henriques. Tal como Quim Albergaria descreve, o colega de grupo possui uma “sensibilidade” para os ângulos que escolhe para contar histórias, na forma como é “cuidadoso” com os temas abordados. Uma das canções, Alcindo, é naturalmente uma homenagem direta a Alcindo Monteiro, o rapaz de 27 anos que saiu para dançar em Lisboa na noite de 10 de junho de 1995 e nunca mais voltou, vítima do ódio de um grupo de skinheads neo-nazis.

[o “lyric video” de “Não Peçam Horas Extra a Uma Mãe Solteira”, os restantes podem ser vistos aqui:]

“Há vários momentos muito bonitos no disco, mas esse é um dos mais emocionantes”, acredita Albergaria. “É um poema lindo que é sobre reconhecer a motivação dele, de que é que ele gostava, o que queria e acima de tudo dizer-se o nome dele por inteiro. Passaram 30 anos e temos um cenário político em que é permitido dizer-se e fazer-se uma data de coisas que não deveriam ser permitidas. Temos fascistas a dizer que o são a céu aberto, racistas com orgulho de o serem. Os caídos do racismo não devem ser esquecidos e, eles sim, merecem canções e tempo.”

Quando Quim Albergaria e André Henriques começaram a formular as letras, os instrumentais compostos já dispunham de “coisas latentes”. O primeiro tema a ser feito foi Não Peçam Horas Extra a Uma Mãe Solteira, o single de estreia, revelado no início de dezembro. “Na minha cabeça, era importante percebermos do que estávamos a falar. ‘Bora não deixar cair isto num vácuo de má interpretação. A mãe solteira é uma figura super punk rock, de resiliência, amor, desespero e autossuficiência. É um símbolo punk rock absoluto.”

E Mães Solteiras ao vivo? A estreia acontece no M.Ou.Co., no Porto, a 16 de janeiro; e na Casa Capitão, em Lisboa, no dia seguinte. “Acho que só vamos ser banda depois desses dois concertos”, atira Quim Albergaria. “Tenho pensado todos os dias nisso.”