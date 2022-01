Mais de um milhão de confinados? Empresas dizem viver cenário “preocupante” numa economia a tentar recuperar para níveis pré-pandémicos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A economia portuguesa cresceu 4,9% em 2019, segundo os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Ainda assim continua abaixo dos níveis pré-pandémicos. O quarto trimestre foi de abrandamento, atribuído, ainda, à pandemia que viu uma nova variante a Ómicron fazer estragos na abertura das economias. Um impacto que se está a arrastar no arranque deste ano. Os isolamentos estão a preocupar as empresas. Para já, e apesar do maior crescimento em 2021 do que o esperado e do abrandamento no quarto trimestre, os economistas não admitem mexer nas estimativas para 2022. Só o Governo que já fala em superar os níveis pré-pandemia no primeiro semestre do ano e até avança que em 2022 a economia até pode superar as estimativas de 5,5% que estavam fixadas no Orçamento para 2022, que foi chumbado na Assembleia da República.

“Esta evolução do PIB [de 2021] reforça a confiança na continuação da rápida recuperação da economia portuguesa durante o ano de 2022, antecipando-se que se possa ultrapassar o nível pré-pandemia já no primeiro semestre e inclusivamente superar as estimativas do Governo para este ano, de 5,5%”, considerou o Ministério das Finanças, em comunicado de reação aos números do INE. Mas, para já, é a única entidade a admitir um valor superior em 2022 face às previsões. “As incertezas são significativas”, assume ao Observador Paula Carvalho, economista-chefe da Unidade de Estudos Económicos e Financeiros do BPI.

Uma das incertezas continua a ser a evolução pandémica. Os isolamentos por infeção (ou contacto de risco) com o novo coronavírus, que afetam quase 1,2 milhões de portugueses, estão a criar uma “situação preocupante” nas empresas. António Saraiva, presidente da CIP, avisa que não será possível “compensar” por muito mais tempo as “interrupções e paralisações” que afetam sobretudo a indústria. No comércio e serviços há empresas com porta fechada e no setor da distribuição, que tem até 12% do pessoal em casa, pede-se períodos de isolamento mais curtos.

“Para já”, diz António Saraiva, ao Observador, está a ser possível compensar as ausências dos trabalhadores: “os gestores estão a pagar horas extraordinárias e a fazer o possível para evitar que as perturbações que impactem seriamente na produção… para já…”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda não existem números concretos que ilustrem esta realidade, “mas o acompanhamento que estamos a fazer no terreno revela uma situação preocupante e, de certa forma, nova”, diz António Saraiva – “nova” porque “durante as fases anteriores da pandemia, havia menos pessoas infetadas e o confinamento excluía certas categorias profissionais. Hoje não é assim: há um efeito sistémico que deixará marcas”, avisa.

Segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS), havia na sexta-feira 579 mil casos ativos de Covid-19, aos que acrescem mais de 594 mil contactos sob vigilância. Estarão confinados, portanto, quase 1,2 milhões de cidadãos – uma parte em teletrabalho, com ou sem crianças em casa, outra parte sem poder trabalhar de todo.

Lojas, cabeleireiros e restaurantes tiveram de fechar a porta por falta de pessoal

Os que não podem trabalhar, como muitos no setor do comércio e serviços, estão a levar várias empresas a fechar portas por algumas semanas, até voltarem a ter pessoal suficiente para o serviço. “Temos restaurantes, por exemplo, que não podem funcionar porque têm todo o pessoal de cozinha em isolamento”, diz João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP). Outro exemplo é o dos salões de cabeleireiros.

Além dos negócios que tiveram de fechar, diz João Vieira Lopes, há “empresas que têm 10% a 20% do pessoal em casa, o que está a começar a criar problemas” em áreas como no setor alimentar e nas lojas como vestuário e calçado.