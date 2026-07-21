Marcelo deixou Belém com metade do património financeiro que tinha quando chegou

Marcelo Rebelo de Sousa ocupou durante 10 anos o cargo político mais bem remunerado do país, mas saiu do Palácio de Belém com menos de metade do património com que tomou posse em 2016. O Observador consultou a sua declaração de cessação das funções de Presidente da República, entregue em maio, na qual Marcelo declara quatro ativos financeiros com um valor total de 185 mil euros. Durante a sua primeira candidatura à Presidência, Marcelo declarou ao Tribunal Constitucional (TC) um património financeiro de aproximadamente 384 mil euros. Trata-se de uma diminuição de 51,8% ao longo de uma década como Chefe de Estado.

A desvalorização do património deveu-se principalmente à diminuição da sua remuneração enquanto esteve em Belém. No último ano completo enquanto Presidente da República (2025), Marcelo auferiu 157 mil euros anuais brutos, incluindo despesas de representação. Contudo, o seu salário foi sendo atualizado anualmente, sendo que no seu primeiro ano completo no cargo (2017), o salário anual rondava os 101 mil euros. Além disso, os salários dos políticos estiveram sujeitos a um corte de 5% aprovado durante a troika, até 2023.

Em Portugal, o Presidente da República é o político melhor remunerado do país e serve de referência ao rendimento dos restantes detentores de cargos políticos (por exemplo, o Presidente da Assembleia da República aufere 80% do valor do seu salário enquanto o primeiro-ministro recebe 75%). De qualquer maneira, Marcelo viu uma grande quebra de salário ao deixar a sua atividade profissional para se candidatar a Belém.

No último ano completo de atividade profissional privada (2014), Marcelo auferiu um total de 385 mil euros. Entre eles, 253 mil euros foram auferidos por trabalho independente (recibos verdes) e 132 mil euros em trabalho dependente. O ex-Presidente da República era, então, o comentador televisivo mais bem pago do país e continuava a trabalhar como professor catedrático de Direito, além de prestar serviços enquanto jurista.

Sem ter em conta a inflação, o salário do Presidente Marcelo em 2025 era 59% inferior ao salário do professor Marcelo em 2014. Se não tivesse assumido a Presidência em 2016 e tivesse mantido uma remuneração constante até hoje, Marcelo teria auferido em dez anos um total de 3,85 milhões de euros. Tomando por referência uma média entre os salários que auferiu em 2017 e 2025 (129 mil euros), Marcelo terá ganho um valor próximo dos 1,29 milhões de euros, no mesmo período. É uma diferença de mais de 2,5 milhões de euros.