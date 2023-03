“Em Portugal olhamos muito para o copo meio vazio mas eu apelo a que olhemos para o copo meio cheio – e continuemos a enchê-lo“, afirmou Mário Centeno esta sexta-feira, na apresentação do mais recente Boletim Económico trimestral do Banco de Portugal, onde se reviram em alta as projeções para o crescimento económico (já em 2023) e se passou a prever uma inflação um pouco menos intensa.

O governador do Banco de Portugal reforçou, porém, o alerta para que a descida de vários produtos e matérias-primas nos mercados internacionais “a breve prazo” se reflita mais nos preços pagos pelo consumidor – caso contrário, estaremos perante margens de lucro das empresas que não se “compadecem” com o momento atual e revelam uma visão “míope”, privilegiando os ganhos de curto prazo em detrimento da sustentabilidade da economia a longo prazo.

Embora reconheça que há muita incerteza sobre a evolução do conflito na Ucrânia e, por outro lado, admita que surgiram “fricções” no setor bancário internacional, Mário Centeno transmitiu uma mensagem profundamente otimista sobre as perspetivas económicas de Portugal. O crescimento de 1,8% que passou a ser previsto pelo Banco de Portugal representa um aumento relevante, de três décimas, em relação aos 1,5% que tinham sido previstos em dezembro. Esse crescimento, a par de uma inflação um pouco menos intensa (5,5% versus 5,8% previstos há três meses), justifica a “leitura benigna e positiva” da situação económica que Centeno apresentou aos jornalistas esta sexta-feira.

