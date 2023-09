Em atualização

Oito anos depois de ter deixado a política, Maria Luís Albuquerque está menos otimista do que no passado, assume as culpas de uma “geração” que permitiu que os jovens sejam obrigados a emigrar e de um país que precisa de aumentar significativamente o nível de riqueza para resolver problemas. Focada na ideia de que é fundamental “promover a mudança” e de que, para isso, é necessário que as pessoas “não se calem ou não se conformem”, a ex-ministra de Pedro Passos Coelho (o ex-líder do PSD que arrancou um aplauso quando um dos oradores referiu o facto) considera que não é possível alcançar uma real mudança de políticas se PS e PSD continuarem a “desfazer” o trabalho de governos anteriores cada vez que há uma mudança de cor política.

Depois de 2015, alertou, “os consensos entre PS e PSD acabaram” e os dois maiores partidos nacionais “perderam a capacidade de se entender” — “A política extremou-se, temos a esquerda e a direita.” Aos olhos de Maria Luís Albuquerque, este é um problema de princípio que não permite avanços na sociedade, particularmente pela falta de capacidade coletiva de fazer abanar a sociedade: “Lamento que tenhamos passado o ponto de não-retorno e não antevejo um sobressalto que nos obrigue a reagir. É preciso esse sobressalto e o que tenho visto não me dá esperança de que surja.”

