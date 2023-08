O curriculum de Mariano Sigman (n.1972, Buenos Aires) é impressionante, ou para usar um adjectivo hoje muito em voga, “arrasador”. Embora seja “físico de formação”, “doutorou-se em Neurociências na Rockefeller University (Nova Iorque) e fez um pós-doutoramento em Ciências Cognitivas no Collège de France (Paris), antes de regressar à Argentina, onde fundou o Laboratório Nacional de Neurociência Integrativa da Universidade de Buenos Aires […] [É] o único cientista latino-americano a dirigir o Human Brain Project, foi galardoado com o Human Frontiers Career Development Award, o National Prize of Physics, o Young Investigator Prize do Collège de France e o IBM Scaleable Data Analytics for a Smarter Planet Innovation Award”.

Se isto não bastasse para dar ideia da autoridade e prestígio de Sigman, poderia acrescentar-se que é muito requisitado para palestras (nomeadamente TED Talks), por vezes em parceria com Dan Ariely (nome de relevo da psicologia e da economia comportamental), e que o seu livro de 2016, La vida secreta de la mente: Nuestro cerebro cuando decidimos, sentimos y pensamos, foi um best-seller internacional, com traduções em inglês, francês, italiano, turco, russo, ucraniano e português. Esta última foi da responsabilidade da Temas & Debates (como A vida secreta da mente), editora que agora publicou também o op. 2 de Sigman, El poder de las palavras: Como cambiar tu cerebro y tu vida (2022), com o título O poder das palavras: A arte de conversar e tradução de Ana Pinto Mendes, e de cuja badana se retiraram os elementos biográficos acima reproduzidos.

