Marta Valiñas, chefe da Missão da ONU para a Venezuela: "Há um nível de medo no país que nunca tínhamos visto antes"

Por exemplo, como dizem os relatórios da ONU, não existe um advogado, ninguém pode contactar um advogado…

Exatamente. Isso é gravíssimo e é uma das coisas que acontece de forma sistemática em todos estes casos. Alguns advogados e mesmo, por exemplo, uma organização que é muito conhecida no país, que se chama Foro Penal e que dá assistência jurídica, conseguiam ter algum contacto com as pessoas que eram detidas. Hoje em dia, não estão a conseguir. Portanto, não se permite a estas pessoas que são detidas por estas razões — seja em contexto das manifestações que tiveram lugar, seja estas detenções mais seletivas de membros da oposição, pessoas conhecidas ou ativistas e líderes sociais — que tenham contacto e que sejam representados pelos advogados. Isso é uma das coisas. A outra é que, nestes casos, não lhes é apresentado um mandado de detenção. São acusados de crimes muito graves, como terrorismo, incitamento ao ódio, conspiração…

Terrorismo é um crime particularmente grave na Venezuela…

Sim. É um crime grave e também é um crime que determina que estes casos sejam julgados pelos tribunais que foram criados especialmente para lidar com crimes de terrorismo. Isto quer dizer que são tribunais especializados, mas nós já documentamos várias irregularidades — e estou a falar de irregularidades graves — no devido processo que foram cometidas nestes tribunais. O que vemos é que há uma ingerência por parte do poder executivo na forma como os tribunais lidam com este tipo de casos. E os tribunais especializados para casos de terrorismo acabam por contribuir e serem responsáveis por várias dessas violações das garantias processuais. Uma das coisas que temos documentado é que estas pessoas são acusadas destes crimes graves, mas o que é realmente preocupante é que o fazem sem uma base legal e factual que o justifique. Também assistimos este ano, logo a seguir às eleições e quando se iniciaram as manifestações populares, ao próprio Presidente Maduro, e depois também ao seu procurador-geral, a anunciarem que as pessoas que seriam detidas — que eles qualificavam como terroristas — iam ser acusadas deste tipo de crimes. O que vemos depois na prática é que, efetivamente, não existe apresentação de provas que constituam uma fundamentação factual, legal e adequada. As pessoas são efetivamente acusadas e estamos a falar às vezes de menores, que estão a ser acusados de terrorismo e que foram detidos também neste contexto.

Gostava de lhe perguntar sobre a “Lei contra o fascismo”, que está neste momento a ser discutida [a nível parlamentar] e ainda não foi aprovada. A ONU tem conhecimento sobre ela e o que significará se for aplicada?

Sim. Ainda estamos a falar de uma proposta de lei, mas o problema que vemos nela é que algumas das disposições são exageradamente vagas e permitem que se proíba, por exemplo, o uso de certas expressões [como conservadorismo e neoliberalismo]. Entendemos isto como um ataque à liberdade de expressão, porque são realmente normas demasiado vagas e proíbem expressões que, em si mesmas, não constituem nenhum tipo de restrição. Não [há o que] justifique serem proibidas. E o problema desta lei é que há todo um contexto em que poderá ser adotada, de estratégias que já foram usadas por este governo para limitar a expressão e a publicação por parte de meios de comunicação independentes. Estou a falar do facto de terem fechado várias rádios, de terem impedido que, por exemplo, canais, até mesmo internacionais como a alemã Deutsche Welle, pudessem emitir vídeos. Na Venezuela há uma série de limitações à liberdade de expressão que criam este contexto no qual seria adotada esta lei. E com estas normas e com este texto formulado de forma tão vaga, vemos que há um perigo de ser utilizada de forma indevida. Aliás, como a lei contra o ódio tem sido. Porque em si mesma é uma lei que poderia proteger direitos dos cidadãos, mas o que nós temos visto é que, na prática, está a ser utilizada precisamente para silenciar vozes dissidentes e oposição política. Por isso não é só a norma em si, ou a lei em si, mas o contexto em que ela seria adotada.