Medusa, o grupo de “snipers” do cibercrime que escolhe a dedo as empresas a atacar, já fez uma vítima em Portugal

“!!!READ_ME_Medusa” é o nome do ficheiro que ninguém quer encontrar no computador. É o sinal de que o sistema está nas mãos do grupo cibercriminoso Medusa, conhecido pelos ataques de ransomware — ou seja, infiltra-se, encripta a informação e exige um resgate às empresas (ou outras entidades) para que possam reaver o acesso aos sistemas e aos dados. Enquanto na mitologia grega quem olhava para a Medusa se transformava em pedra, quem é atacado pelo grupo fica com os sistemas “petrificados”, a menos que esteja disposto a pagar uns milhares ou milhões de dólares em bitcoin (o que não é aconselhado pelos peritos).

O grupo é relativamente recente no mundo do cibercrime — as primeiras atividades foram identificadas em junho de 2021. Mas os poucos anos de atividade não são sinónimo de amadorismo. “É um grupo jovem, mas altamente profissional, muito especializado”, assegura Bruno Castro, CEO da empresa portuguesa de cibersegurança VisionWare. “Têm quatro anos de atividade, mas já têm bastante reconhecimento em termos de cibercrime.” Hugo Nunes, da área de informação sobre ciberameaças da Thales S21Sec, reforça que “estão consistentemente no top 10 dos grupos com mais vítimas” e, por isso, no radar de quem trabalha em cibersegurança.

A relevância deste grupo até motivou um alerta conjunto do FBI e da CISA, a Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestruturas dos EUA. Na nota divulgada em março, encorajam-se as empresas norte-americanas (e não só) a “mitigar vulnerabilidades conhecidas” nos sistemas e software para tentarem proteger-se das atividades do grupo.

De acordo com os dados revelados pelo FBI, o grupo e os seus afiliados fizeram mais de 300 vítimas até fevereiro deste ano. Já foram alvo do grupo Medusa empresas de infraestruturas críticas e dos setores “médico, da educação, legal, seguros, tecnologia e indústria”. Em 2023, por exemplo, foi público que o grupo conseguiu infiltrar-se no distrito escolar de Minneapolis, nos EUA, acedendo a mais de 100 GB de informação de milhares de estudantes. A ação do grupo afetou os sistemas da rede de escolas, obrigando na altura ao cancelamento de todas as atividades extracurriculares, escreveu a CBS News.

A atividade do grupo está longe de se limitar aos EUA. O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) indica ao Observador que, “em 2023, o grupo foi responsável por um ataque no ciberespaço nacional”, sem adiantar mais informação. Mas, ao Observador, Hugo Nunes, da Thales S21Sec, menciona que se tratou de uma empresa na “área da hotelaria”. Também a VisionWare confirma esse ataque “com sucesso” em Portugal há dois anos, com Bruno Castro a detalhar que a empresa esteve “envolvida no processo de resposta, no processo de repressão e na investigação forense”, garantindo que não houve pagamento de resgate. “Na VisionWare somos completamente contra o pagamento de resgate, em que formato seja, isso é alimentar uma rede criminosa.”

O CNCS declara que, em 2024, não foram registadas mais atividades do grupo em Portugal. Mas, através do “contacto com congéneres europeus”, a entidade responsável pela cibersegurança em Portugal dá conta da deteção de ataques feitos pelo grupo em território europeu. “Em 2024, este Medusa foi responsável por mais de 30 ataques no Reino Unido, mantendo uma cobertura, quase integral, do território europeu, nomeadamente nove ataques em Itália, seis em França e cinco na Alemanha”.

Em resposta às questões do Observador, a ENISA (Agência da União Europeia para a Cibersegurança) confirma a “monitorização contínua de atividade de ransomware, incluindo do Medusa RaaS [ransomware as a service]”. Porém, é parca em pormenores sobre esta atividade, assumindo unicamente que “a principal atividade do grupo se centra nos EUA” e que “foram apenas feitas algumas alegações relativamente a organizações em Estados-membros da UE entre 2023 e 2024, em vários setores”.