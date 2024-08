Melissa Leo, vencedora de um Óscar. "Hollywood não sabe o que fazer comigo. Estou há 10 anos à espera que me ofereçam um papel"

Hollywood é sinónimo de caras lavadas, vestidos milionários, maquilhagem, homens e mulheres bem parecidos, dentro e fora dos ecrãs. Melissa Leo, atriz nova-iorquina de 63 anos, parece ter deixado esse glamour há muito tempo. Não condiz com o que é. Aliás, não condiz em nada com o que sempre foi: frontal e sem filtros, a colocar o dedo na ferida quando é preciso. Foi possível encontrá-la em Espinho durante vários dias, num lugar onde se dá bem e ao qual não regressava há um par de anos, já que a faz lembrar dos seus tempos de infância, quando o pai, que abandonou demasiado cedo a família, ia pescar junto à costa em Long Island. Em finais de junho e início de julho, com mais de quarenta anos à frente das câmaras, a também vencedora de um Óscar de Melhor Atriz Secundária no filme The Fighter em 2010, veio encontrar-se com realizadores e dar uma palestra na vigésima edição do Fest – Novos Realizadores, Novo Cinema. “Não sei nada mais que não seja o de viver em liberdade”, disse. Como é que ainda há pessoas assim?

Numa longa conversa com o Observador, não deixou nada por responder. Falou sobre o movimento #MeToo, do qual é profundamente descrente, apesar de acreditar que, hoje em dia, mais mulheres (mas também homens) se podem chegar à frente nas denúncias. Do peso que carrega às costas desde que ganhou o Óscar, não por ter ficado com esse carimbo, mas porque, quatorze anos depois, nunca voltou a atingir aquele patamar, ainda que continue a “sentir-se livre”. E, claro, argumentou estar farta dos Estados Unidos da América, em especial quando o timing puxa sempre à conversa a corrida eleitoral à Casa Branca, que vai opor Donald Trump e Kamala Harris em novembro deste ano. “Estou farta dos EUA desde que nasci. Quando nasci, havia um homem branco que ia libertar o mundo inteiro e mataram-no: John F. Kennedy. Depois mataram o irmão e a seguir veio o assassinato do Martin Luther King. Este foi o país onde nasci. Nunca acreditei nos Estados Unidos, nunca me deram nada em que acreditar. E vai piorando. Um voto, uma pessoa? Não, votos do colégio eleitoral. Eu não voto, claro que não tenho orgulho, sei de países em que as pessoas deram a vida para votar mas este sistema não está a resultar”.

Não é possível conhecer por inteiro alguém que tenha começado numa novela, All My Children, “o formato mais baixo em televisão na altura”, feito teatro público em Nova Iorque durante “o período mais feliz da sua vida”, e entrado em projetos como a trilogia The Equalizer, em blockbusters de ação como Assalto a Londres (2016) ou em diferentes séries de televisão. Mas Melissa Leo, mais conhecida por interpretar mães complexas, não tem medo de se dar a conhecer. Confessa-se, antes de mais, atriz por inteiro. E não tem medo de dizer que aquilo que escolheu fazer para o resto da vida é um trabalho muito só. Vive sozinha. Viaja sozinha. Dorme sozinha. Não leva amigos para casa assim que termina uma rodagem. Mas tem agora o mundo inteiro para descobrir, ajudando a catapultar o cinema independente europeu com o seu know-how da indústria de Hollywood: anda a trabalhar com uma realizadora portuguesa, Francisca Dores, e está a desenvolver outro projeto com uma cineasta romena, por exemplo. É preciso saber acompanhá-la e não ter medo da sua língua afiada. O mundo não está virado para pessoas como Melissa Leo. E ela sabe-o. “Toda a gente sabia quem eu era e agora estou velha. Não sou mais a “nasty bitch” mas também não sou a Barbie. Sou eu. É uma boa qualidade de ser mais fora da caixa. Hollywood quer que tu sejas de um tipo, sigas um padrão, que sejamos todos iguais. Nunca foi assim o meu universo. Sou uma atriz de Nova Iorque, não sou uma estrela de cinema”, finalizou.

[trailer do filme The Fighter, pelo qual Melissa Leo ganhou um Óscar de Melhor Atriz Secundária]

Os atores nunca dizem algo que a Melissa disse durante uma entrevista: ser atriz é estar muito só. Porquê?

Não estou sempre a trabalhar. E quando trabalho, a Melissa não é tão importante. Estou mais interessada na personagem. Não me perco nela, não é preciso chamar-me pelo nome atribuído mas a minha atenção está aí, não em mim. Quando estou com as equipas, de que adoro, depois do trabalho não vamos jantar. Vou para casa. Vivo sozinha. Não tenho parceiro, o meu filho já está fora. Trabalho durante três semanas ou vários meses, portanto, manter amizades é complicado porque não estou em casa. A quarentena criada pela pandemia Covid-19 foi boa porque voltei a dar-me com alguns amigos. De resto, viajo sozinha. Como sozinha.

Mas está em paz com isso?

Por vezes, sim, outras vezes não. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, nem me interessa mais ouvir a conversa sobre Donald Trump e Joe Biden. Vai tudo à merda, é deprimente. Ninguém quer fazer nada pela situação do país. Torno-me intolerante com as pessoas, portanto, o retiro solitário é bom para mim.

Países como Portugal são influenciados pelos EUA desde sempre. Os americanos podem ficar fartos de si mesmos?

Estou farta dos EUA desde que nasci. Quando nasci, havia um homem branco que ia libertar o mundo inteiro e mataram-no: John F. Kennedy. Depois mataram o irmão e a seguir veio o assassinato do Martin Luther King. Este foi o país onde nasci. Nunca acreditei nos Estados Unidos, nunca me deram nada em que acreditar. E vai piorando. Um voto, uma pessoa? Não, votos do colégio eleitoral. Eu não voto, claro que não tenho orgulho, sei de países em que as pessoas deram a vida para votar mas este sistema não está a resultar. Esteve quebrado a minha vida inteira.

O crescimento do populismo está também na Europa. Diria que vários sistemas políticos estão a passar pela mesma fase do que o seu país.

Exato.

Precisamos de um reset?

Não sei se conseguimos, mas é preciso admitir que o sistema está assim. Lembra-se quando falamos do coronavírus e de voltar ao normal? O que é o normal? Só é normal para privilegiados. As pessoas não vão entrar num autocarro sem saber para onde vão. Temos de saber saltar sem uma rede. Virar tudo ao contrário.

Já sentiu que precisava de sair dos EUA?

Não sei se é solução. Os problemas existem em vários locais do mundo. Já morei fora quando era nova. Cheguei a dizer que vou emigrar em tempo de eleições. Cresci sem casa, mudávamo-nos consistentemente, agora sim, sinto-me confortável no lar. O meu filho esteve na Europa durante vários anos. Só saio se ele sair, porque vou com ele. Mas quero trabalhar no resto do mundo.

O que a trouxe a Espinho?

Encontrei duas realizadoras com quem quero trabalhar. Este ano penso que trabalharei com mais. O pitch que uma delas fez, a Francisca Dores, estamos a discuti-lo há sete anos. Ela encontrou um co-argumentista, o guião estava quase pronto mas ainda não estava na página. Tivemos conversas mais difíceis há uns meses. O colega dela, como refilei com o desenvolvimento das personagens, perguntou-me porque raio queria fazer este filme. Respondi: porque quero trabalhar com ela. E, depois, encontrei a Elina Gregor, que é da Roménia, também vou ter com ela quando sair do festival. Andamos a falar de um projeto novo, a seguir ao seu filme Blue Moon (2021), que ficou em segundo lugar para ir aos Óscares. Agora a Elina tem outras ideias. Só porque se pode filmar, será que o devemos fazer? Só porque temos uma criança que consegue fazer de morta, será que lhe devemos pedir para o fazer quando cresceu com morte à sua volta? Não tenho uma resposta mas tenho perguntas. Mas o Blue Moon é muito bonito, uma história moderna à Checkov.

Há uma grande diferença entre um realizador europeu e americano?

É o mesmo em todo o lado. Consigo encontrar um realizador aqui e no meu país de que gosto de trabalhar. Não há uma muralha assim tão grande. Os Estados Unidos não são o que o mundo foi levado a acreditar que era. Desde o fim da Segunda Guerra que somos vistos como grandes heróis. Não somos. Não é verdade. É uma parvoíce, um desastre. Há tantas crianças a passar fome lá como no resto do mundo. Só não falamos delas. Também eu fui uma criança que passou fome, por exemplo.