Mercados. Resultado das eleições em França foi o “menos mau”, mas analistas receiam "despesismo” nas contas públicas

A segunda volta das eleições francesas, neste domingo, trouxe um resultado diferente daquele que as sondagens prenunciavam – porém, ao contrário do que habitualmente acontece quando umas eleições produzem um resultado inesperado, os mercados financeiros não esboçaram qualquer movimento significativo de reajuste de expectativas. Foi uma reação serena nas bolsas que, para vários analistas, se explica por um resultado que “é o menos mau” entre os cenários que eram considerados mais prováveis. Mas a vitória da esquerda mais “despesista” e a indefinição política, avisam, dá poucas garantias de que França irá ter as reformas e o equilíbrio das contas públicas de que necessita.

Os partidos de centro e esquerda obtiveram uma maioria clara, desferindo um golpe nas ambições da União Nacional, de Marine Le Pen, que tinha saído vencedora da primeira volta das eleições legislativas. A Nova Frente Popular (coligação de esquerda que reúne a França Insubmissa, socialistas, ecologistas e comunistas) foi o grupo mais votado numas eleições que bateram recordes de afluência às urnas e que deixam, agora, um parlamento muito fragmentado e um cenário de grande indefinição.

“Um parlamento sem maiorias sempre foi visto como o resultado menos mau – e mais provável – desde que Macron convocou eleições antecipadas”, afirma Holger Schmieding, economista-chefe do Berenberg Bank, numa nota de análise partilhada com o Observador. Ainda assim, diz o especialista, “mesmo que os eleitores franceses não tenham dado uma maioria nem à União Nacional nem aos partidos mais despesistas da esquerda, o resultado das eleições não deixa de ser negativo para França”.

Para este analista, mesmo não sabendo nesta altura qual será o figurino governativo que sairá destas eleições, o resultado é “negativo” desde logo “significará o fim da agenda de Macron, que se baseia em reformas amigas do crescimento económico”.

Emmanuel Macron tornou-se Presidente de França em 2017 e, nos últimos anos, o crescimento económico tem vindo a desacelerar a cada ano. Depois da quebra de 7,5% na economia em 2020, primeiro ano da pandemia, o crescimento em 2021 foi de 6,4% mas logo em 2022 baixou para 2,5%. No ano passado, segundo o organismo oficial de estatísticas, a economia francesa cresceu apenas 0,9%.

Mesmo que o partido de Macron venha a ser reconduzido na liderança do governo, Holger Schmieding diz que “para conseguirem aprovar o próximo Orçamento, os centristas irão, quase de certeza, ter de aceitar algumas reversões em áreas como a crucial reforma das pensões, de Emmanuel Macron, bem como aceitar alguns aumentos de impostos exigidos pelos partidos mais à esquerda”.

Por outro lado, os economistas do UBS, noutra nota de reação divulgada esta manhã de segunda-feira, mostram-se preocupados com o impacto financeiro das medidas que um governo mais à esquerda poderá tomar, sobretudo se for liderado pela coligação mais votada. “Um governo liderado pela Nova Frente Popular iria, provavelmente, desfazer as reformas na segurança social e no mercado de trabalho, faria aumentar o salário mínimo e não iria tomar medidas de equilíbrio orçamental”, afirma o banco suíço, concluindo que o programa eleitoral que saiu vencedor, “se for aplicado, levará a uma deterioração significativa nas contas públicas, que já têm um défice elevado“.

O programa eleitoral da coligação mais votada prevê um aumento do salário mínimo para 1.600 euros (face aos cerca de 1.400 euros líquidos atuais), com uma indexação dos salários à taxa de inflação. Entre as propostas mais mediáticas do líder da NFP, Jean-Luc Mélenchon, está também o congelamento dos preços de bens considerados essenciais como certos produtos alimentares, energia e combustíveis.

Do lado da receita, a NFP prometia introduzir um “imposto de solidariedade” aplicado aos cidadãos com maior património, um imposto que seria “reforçado” com uma “componente climática”. Além do património, seria introduzido um 14.º escalão e uma nova sobretaxa para os rendimentos mais elevados.

Na área da segurança social, a idade da reforma voltaria já para os 62 anos (depois de ter aumentado para os 64 em 2023) mas desceria progressivamente até aos 60 anos. A contribuição dos salários atuais para o sistema de pensões iria aumentar em 0,25 pontos percentuais por ano, durante cinco anos.