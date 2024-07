"Castores" da esquerda e do centro fizeram barragem à extrema-direita. Conseguirão entender-se para governar?

Os resultados foram menos desastrosos do que as sondagens chegaram a prever (70 deputados foi a projeção mais pessimista), com o Ensemble (que reúne o Renascença de Macron, o Horizontes de Édouard Philippe e o MoDem de François Bayrou) a obter entre 150 a 180 deputados — atrás da NFP, mas à frente da União Nacional de Marine Le Pen, o que lhe permite salvar a face.

É com base nestes números que o Presidente quer envolver-se no debate de formação do novo governo. O secretário-geral do seu partido (e ministro dos Negócio Estrangeiros), Stéphane Séjourné, disse mesmo durante a noite que Macron irá apresentar “condições” às discussões para formar uma maioria, sendo claro numa delas: “É óbvio que Jean-Luc Mélenchon e alguns dos seus aliados” não podem estar no governo, por violarem linhas vermelhas como “a defesa dos princípios republicanos, em concreto o secularismo, a luta contra o racismo e o antissemitismo” e ainda a necessidade de “contribuir para a construção europeia e continuar a apoiar a Ucrânia”.

Mas Macron já não decide tudo dentro do seu campo político. Desde que decidiu convocar eleições antecipadas, foi cada vez mais e mais atacado pelos seus próprios aliados em público, que diziam não entender a decisão. “Não foi uma decisão solitária!”, assegurava o Presidente num almoço com jornalistas, na primeira semana de campanha, de acordo com o Le Monde. Mas a verdade é que Édouard Philippe, por exemplo, decretou que o Presidente “matou a sua própria maioria”. Nesta noite eleitoral, o líder do Horizontes, que acalenta ambições para as presidenciais de 2027, voltou a ditar ele as linhas vermelhas: um acordo “que estabilize a situação política”, mas sem “a União Nacional e a França Insubmissa”.

Quem também parece querer ter ainda uma palavra a dizer é o próprio primeiro-ministro, Gabriel Attal. Ao anunciar que irá apresentar a sua demissão (mantendo-se em gestão enquanto for necessário), não deixou de sublinhar que foi contra a convocação desta eleição antecipada, sinalizando claramente o desacordo com o Presidente.