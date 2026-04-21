Metro de Lisboa. Porque não quis Bruxelas um fornecedor chinês e as implicações para outros concursos públicos

Uma investigação da Comissão Europeia acabou por determinar a substituição de um fornecedor de material circulante no concurso lançado pelo Metro de Lisboa em 2025. A empresa chinesa CRRC não foi concorrente direta, mas estava subcontratada pelo consórcio liderado pela portuguesa Mota-Engil para fornecer as 12 unidades de metro ligeiro de superfície que vão estar em operação na Linha Violeta, a expansão do Metropolitano para os concelhos de Odivelas e Loures.

A decisão conhecida esta terça-feira pode vir a ter um impacto muito mais abrangente do que o concurso em Portugal e está a ser seguida com atenção. Não apenas na Europa, mas também na Ásia e com especial foco na China cujas empresas estatais estão a enfrentar mais obstáculos para fazerem negócios na União Europeia.

A deliberação sobre o concurso da Linha Violeta foi inédita a vários níveis e mostrou como o regulamento das subvenções que se assuma distorcerem o mercado interno pode ter implicações nos concorrentes a outros grandes concursos para obras públicas em Portugal, defende Margarida Fonseca, advogada especialista em direito europeu e da concorrência.

Por um lado, é a outra face da moeda do regime de auxílios de Estado aplicado há muito tempo às empresas da União Europeia que procura controlar os auxílios dados por estados terceiros a empresas não europeias e evitar a concorrência desleal que resulta dessas subvenções (que são proibidas ou limitadas na União Europeia). Mas, sublinha a mesma especialista, “não pode ser visto isoladamente. Faz parte de um pacote de diplomas de política comercial e de concorrência da União Europeia” que tem procurado aprofundar a autonomia estratégica e o conceito do “buy european” (comprar europeu) nos setores considerados estratégicos que envolvem não só a energia e indústria, mas também a defesa.

O que esteve na origem da investigação europeia?

Em causa está a aplicação de um regulamento de 2023 que dá à Comissão Europeia o poder de escrutinar os subsídios de Estado atribuídos a empresas não europeias que concorram a contratos públicos no mercado interno. Este regulamento também se aplica a concentrações, que são aliás o maior número de operações notificadas. Mas é na contratação pública que o tema da distorção da concorrência, por via de subvenções a empresas, ganha maior relevância. Isto porque, destaca Margarida Fonseca, nestes processos o preço (mais baixo) é quase sempre o principal critério.

Este regulamento foi criado no rescaldo da pandemia quando cresceu a preocupação dentro da União Europeia de as empresas subsidiadas por estados estrangeiros poderem estar a ter vantagens indevidas no mercado europeu quando concorrem com companhias europeias que não podem receber ajudas de Estado. Foi depois do travão económico imposto pela Covid-19 que os países lançaram programas de relançamento económico com investimentos alavancados em fundos europeus. Em Portugal, a Linha Violeta do Metro fez parte do PRR, mas, tal como a expansão da linha vermelha, foi retirada do Plano de Recuperação e Resiliência português por atraso na execução.

Porque é que o consórcio da Mota-Engil entrou no radar?

Apesar do consórcio liderado pela Mota-Engil ser composto apenas por empresas europeias — além da construtora portuguesa participam a Zagope e a Spie Batignolles — a proposta inclui, como fornecedor de material circulante, a empresa chinesa CRRC Tangshan Rolling Stock. O peso deste contrato para fornecer 12 veículos tipo LRV (Light Rail Vehicle) em todo o projeto era suficientemente relevante para a Comissão Europeia iniciar a investigação. Ainda mais porque o fornecedor em causa, uma empresa estatal chinesa, já tinha estado sob investigação em outros processos ao abrigo do mesmo regulamento. Num dos casos, a CRRC era a contratada e não subcontratada e desistiu do concurso para o fornecimento de comboios lançado pelo Governo búlgaro quando em 2024 foi aberta uma investigação pela Comissão Europeia que foi, aliás, a primeira ao abrigo do regulamento.

Quais eram as suspeitas da Comissão Europeia?

Dada a relevância do fornecimento do material circulante na encomenda total ganha pelo consórcio da Mota-Engil, no valor de 598,8 milhões de euros, a Comissão considerou, depois de uma avaliação preliminar, que a subsidiária portuguesa da CRRC poderia ter recebido subsídios estrangeiros que distorceram o resultado do concurso ao habilitar o consórcio que a contratou a apresentar uma proposta com uma vantagem indevida. A investigação aprofundada veio a confirmar esta suspeita, tendo identificado a atribuição de subsídios ou contrapartidas no valor de “milhares de milhões”, segundo indicou fonte da Comissão ouvida pelo Observador, seja em dinheiro, seja em contratos adjudicados sem concorrência.

Como foi resolvido o problema?

A própria CRRC mostrou abertura para abandonar o contrato com o consórcio liderado pela Mota-Engil, mas isso não foi suficiente para ultrapassar as dúvidas da Comissão Europeia. Caso a investigação fosse encerrada, a empresa chinesa não ficava impedida de voltar a participar como subcontratada deste ou outro consórcio para o mesmo concurso. A solução passou por substituir este fornecedor por um fabricante europeu — neste caso a empresa polaca PESA (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna) — que passou no teste de Bruxelas aos subsídios estrangeiros.