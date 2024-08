Metro de Lisboa tinha 66 milhões do PRR para a expansão da rede em 2023, mas só usou meio milhão

O investimento do Metropolitano de Lisboa no ano passado ficou a menos de metade do previsto, com uma taxa de execução de 42,8%. Foram investidos 90,1 milhões de euros dos 210 milhões de euros previstos. Mas o uso de fundos PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) nos dois projetos de expansão da rede foi especialmente reduzido e muito longe desses níveis de execução.

O parecer do conselho fiscal da empresa pública de transportes salienta “a baixa taxa de execução dos investimentos com recurso ao financiamento do PRR (0,5 milhões de euros), face ao orçamentado (66,2 milhões de euros)”. Traduzido para percentagem, corresponde a menos de 1%. Ou seja, na prática, nada do que era para fazer no ano passado com estes fundos foi feito.

Entre os motivos invocados pela empresa estão atrasos nos projetos e contratação, cujas causas nem sempre estão identificadas. Há também casos de litigância com concorrentes que atrasaram concursos e adjudicações e processos que se revelam muito mais complicados e morosos do que o estimado — por exemplo, expropriações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As verbas do PRR iam financiar o arranque dos dois grandes projetos de expansão da rede do Metro. Tanto o prolongamento da linha Vermelha (ligação de São Sebastião a Alcântara), como o metro ligeiro de superfície Loures/Odivelas (também conhecida como a linha violeta) registaram taxas de execução residuais face ao plano orçamental — menos 99% e menos 99,4%, respetivamente. O resultado foi estes dois investimentos fazerem parte da lista vermelha de projetos críticos assinalados pela comissão de acompanhamento do PRR.

O relatório de julho desta comissão identifica a “impossibilidade de cumprimento do prazo pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal” para o caso da linha vermelha que exige uma “intervenção rápida” de forma a antecipar junto da Comissão Europeia “soluções que mitiguem a situação”. No caso da linha violeta, a entidade salienta que nem sequer foram lançados concursos, não obstante ter uma visão mais otimista na recuperação do calendário por ser uma obra de superfície.

Governo remete eventual reprogramação para 2025

Face a “atrasos irrecuperáveis” na expansão do Metro, a associação ambientalista Zero propôs a reprogramação imediata dos atribuídos à expansão do Metro de Lisboa e um faseamento que divida os projetos em duas fases, de forma a que a primeira ainda seja executada em data compatível com o PRR. E sugere que se corrija o que a associação aponta como problemas destes projetos na parte que toca à articulação com a atual rede (ferroviária).

“Propõe-se que seja avaliada seriamente, com a maior brevidade possível, a possibilidade de a primeira fase do prolongamento da linha vermelha ser realizada apenas entre São Sebastião e a estação ferroviária de Campolide (a extensão prevê estações nas Amoreiras, Campo de Ourique e Infante Santo)”. A proposta da Zero prevê uma estação para servir o alto de Campolide, construída a meia da encosta e ligada à estação de comboio através de meios mecânicos, o que iria aliviar a pressão na linha de cintura e “transformar a linha vermelha numa segunda circular ferroviária”.

Para a linha violeta, a Zero sugere que o projeto de execução incida apenas sobre o troço entre Santo António dos Cavaleiros e a estação atual de Odivelas, “promovendo um verdadeiro interface com a linha Amarela”. E aponta ainda para um “Plano B” que permita usar o financiamento previsto para as obras atrasadas do Metro na substituição de autocarros a gasóleo por elétricos. Para este projeto estão previstos 390 milhões de euros do PRR, incluindo para o material circulante.

Mas, em resposta ao Observador, o Ministério da Coesão remete uma eventual reprogramação apenas para 2025. “O Governo, em articulação com todas as entidades envolvidas, está a acompanhar de perto a situação e evolução dos vários investimentos do PRR. A substituição de investimentos que se mostrem impossíveis de concretizar dentro do prazo é um cenário possível, mas é ainda prematuro falar concretamente sobre que projetos ou de que forma será feita esta reprogramação, que deverá acontecer no próximo ano”.