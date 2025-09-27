“Meu Abrigo, Minha Tempestade”: como a vida de Arundhati Roy foi moldada pela "mãe gângster"

“Nas páginas que se seguem, os leitores (…) poderão ter dificuldade em perceber como vivi (vivo) a minha vida. Muitas vezes, nem eu percebo. Deixei de tentar.”

O assombro com que Arundhati Roy olha para a própria história chega ao leitor que mergulha em Meu Abrigo, Minha Tempestade, o primeiro livro de memórias da autora de O Deus das Pequenas Coisas, recentemente publicado em Portugal pela ASA, numa data que coincidiu com o lançamento internacional. Originalmente intitulado Mother Mary Comes to Me, verso de uma canção dos Beatles (Let It Be), grupo musical de que Arundhati Roy parece gostar particularmente (nunca fala dos Beatles como sendo a sua banda favorita, mas cita várias canções do grupo inglês), o título é também uma referência à mãe da escritora, Mary Roy, fio condutor da sua história e desta que decidiu contar.

O título da edição portuguesa é uma citação retirada do primeiro capítulo, no qual Roy explica que foi a morte da mãe em 2022 que a motivou a escrever o livro: “Nestas páginas, a minha mãe, a minha gângster, viverá. Ela era o meu abrigo e a minha tempestade”. Esta relação ambígua, absorvente e dependente é o centro em torno do qual a narrativa se constrói. Ao relevar os pormenores mais perturbadores da sua relação com a mãe, uma figura maior do que a vida que viveu segundo as suas próprias regras, Arundhati Roy reflete sobre a pessoa que é, e o caminho que percorreu para lá chegar. Sem Mary não existiria Arundhati, e não apenas porque foi Mary que lhe deu a vida, mas porque foi a sua dureza que moldou e preparou a filha-guerreira para enfrentar o mundo.

A banalidade não tem lugar em Meu Abrigo, Minha Tempestade. A vida da sua autora é uma sucessão de eventos extraordinários, capazes de deixar boquiaberto qualquer comum dos mortais — a infância passada na casa de familiares rancorosos; a vida de dificuldades da mãe separada que fez dos seus dois filhos o bode-expiatório para as suas próprias frustrações; a pobreza em Deli, para onde se mudou para estudar Arquitetura; e a luta para sobreviver e viver da escrita, um sonho de criança.

▲ A capa de de "Meu Abrigo, Minha Tempestade", de Arundhati Roy, na edição portuguesa da Asa

Foi duro o caminho percorrido desde a infância na aldeia da família em Kerala até à publicação do primeiro romance, O Deus das Pequenas Coisas, em 1997 — um momento sem igual que lhe trouxe o reconhecimento nacional e internacional, a riqueza inesperada e o ódio. Roy fala de cada passo dado sem vergonha ou pudor, revelando como a decisão de vir a público falar sobre o que considera estar errado na Índia contemporânea, nomeadamente a política nacionalista hindu e o tratamento dos muçulmanos em Caxemira, lhe trouxe dissabores e o risco iminente da prisão, mas também um sentido para uma existência à deriva. Uma figura incómoda num país que tem ainda dificuldades em aceitar mulheres que não se conformam com as normas sociais estabelecidas, Roy seguiu o exemplo da mãe “gângster” — deixou de ir a casa e tornou-se independente.

Resistir e sobreviver

A vida de Arundhati Roy é marcada pela resistência. Desde criança que luta para sobreviver — ao contexto em que nasceu e cresceu, aos críticos que continuam a tentar fechá-la numa prisão e, sobretudo, à mãe. Essa mãe-coragem que foi também mãe-terror. A narrativa, brutal pela sua sinceridade, revela sem pudor o que Arundhati Roy sofreu às mãos da mãe, instável e narcisista, como isso a moldou e a transformou. No primeiro capítulo de Meu Abrigo, Minha Tempestade, “Gângster”, a autora explica que quis escrever um livro de memórias para tentar compreender “o fosso entre o legado de amor” que a mãe, Mary Roy, “deixou àqueles cujas vidas tocou” e os “espinhos” que lhe deixou a ela, a sua própria filha.

Ao fazê-lo, Roy construiu a imagem de uma mulher-monstro, egocêntrica, indiferente e desumana, cujas conquistas em nada justificam a forma como tratou e maltratou aqueles à sua volta. É de tal forma negro o retrato que a autora pinta da mãe que é impossível associá-la à lendária educadora de Kerala, que fundou uma escola onde meninos e meninas estudavam na mesma sala e que lutou pelos direitos das mulheres da região ao contestar uma lei, o Travancore Christian Succession Act, que impedia que as filhas tivessem acesso à herança paterna.