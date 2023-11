Conan, o cão do candidato presidencial argentino Javier Milei, morreu em 2018. Com uma personalidade solitária, o economista contou, em várias entrevistas, que o animal lhe salvou a vida e foi a sua companhia durante várias épocas festivas. Tinha uma afeição tão intensa com o animal que, após a sua morte, decidiu cloná-lo. Agora, aquele que poderá vir a ser o próximo Presidente da Argentina, tem quatro ‘réplicas’, iguais a Conan. “São os meus filhinhos de quatro patas.”

Este episódio é demonstrativo da personalidade excêntrica de Javier Milei, um economista esotérico considerado “louco” pelos críticos e um “génio” pelos admiradores. O homem de 53 anos, uma celebridade televisiva na Argentina, é o favorito das sondagens para ocupar a presidência do país da América do Sul, mesmo sendo um outsider político. “Anarcocapitalista” e libertário que deseja limitar a influência do Estado na economia, o candidato tem como um dos seus ídolos o ‘pai’ do liberalismo: Adam Smith.

Mas a segunda volta das eleições argentinas, que decorrem este domingo, é uma corrida que não conta apenas com Javier Milei. Menos polémico e com um perfil mais técnico, Sergio Massa, o atual ministro da Economia e que tentou gerir no último ano um país que vive com uma inflação galopante, espera assumir a presidência. Representante nestas presidenciais do movimento político argentino peronismo, o governante é hoje visto igualmente como o herdeiro da presidência de Cristina Kirchner.

