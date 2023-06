O coordenador da área da Saúde no grupo parlamentar do PSD apresentou um requerimento, no dia 20, para ouvir o diretor exonerado do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN). Horas depois, o líder parlamentar do PSD travou o pedido. O ato causou espanto, mas acabaria por ser justificado como uma falha do deputado por não ter avisado previamente a direção. Tudo parecia sanado, mas deputados do PSD da ala crítica descobriram que a mulher de Miranda Sarmento trabalhava no departamento dirigido pelo visado e denunciaram ao Observador o que consideram ser um conflito de interesses. Miranda Sarmento diz que a mulher não estava sob a alçada hierárquica de Diogo Ayres de Campos, mas o regulamento interno e o organograma enviados ao Observador pelo gabinete de comunicação do CHLN mostram o contrário.

Tudo começou há dez dias. A 20 de junho, o coordenador do PSD para a área da Saúde, Rui Cristina, anunciou que o PSD iria apresentar um requerimento para ouvir Diogo Ayres de Campos, que tinha sido exonerado do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Santa Maria no dia anterior. Pouco depois, o gabinete de comunicação do grupo parlamentar fez chegar a informação aos jornalistas. Joaquim Miranda Sarmento não tinha sido avisado e travou o requerimento, alegando, em declarações à agência Lusa que era “extemporâneo” ouvir o médico. A estranheza adensava-se entre deputados e até dirigentes sociais-democratas alinhados com Montenegro comentavam: “Não se percebe porque é que o Miranda Sarmento travou. À partida até era bom para nós ouvi-lo, para rebentar o Governo”; “Não se percebe, isto era mau para o PS e bom para nós”.

Dias depois, o Observador contava a história de como Miranda Sarmento se tinha sentido ultrapassado e, comentava uma fonte social-democrata, tinha travado o requerimento “para mostrar quem manda”. Era, à partida, apenas uma questão de afirmação na bancada.

