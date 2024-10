Montenegro deixa decisão nas mãos de Pedro Nuno e liga modo de combate pré-eleitoral

Era a confirmação que faltava e pela voz de quem realmente importava ouvir. Depois das posições assumidas pelos pesos-pesados do Governo desde a primeira hora, depois dos avisos mais discretos vindos de São Bento, chegou finalmente a confirmação: Luís Montenegro não cedeu mais na questão do IRC (a redução de 1 ponto percentual tem de acontecer este ano e não há qualquer compromisso de que não venha acontecer mais no futuro), deu por encerradas as negociações orçamentais e espera agora que Pedro Nuno Santos decida o seu sentido de voto no Orçamento do Estado.

Quanto ao mais, e uma vez que já não existem grandes expectativas de que o líder socialista venha a aprovar o documento, o núcleo duro do Governo dá todos os sinais de que está pronto a ir a votos. As contas vão sendo feitas com relativa simplicidade: se depois de todas as semanas de negociações, se depois de terem passado o último fim de semana a tentar chegar a um entendimento, Luís Montenegro não conseguiu contar com um ‘ok’ de Pedro Nuno Santos, então é justo assumir que é pouco provável que o líder socialista venha, daqui a umas semanas, a viabilizar um Orçamento do Estado que não teve o seu aval na fase que era a doer — a mesa das negociações.

Esta noite, em entrevista à SIC, conduzida por Maria João Avillez, o primeiro-ministro repetiu por diversas vezes que estava “otimista” em relação ao sentido de voto de Pedro Nuno Santos, com quem assumiu publicamente ter falado ao longo do último fim de semana, tal como o Observador tinha avançado. “Estou absolutamente convicto [de que o PS vai viabilizar o Orçamento do Estado]. Há todas as razões para estar otimista. Os portugueses não perceberiam. E acho que também o próprio PS tirará essa conclusão”, foi repetindo o social-democrata.

Acontece que a equipa de Luís Montenegro já terá percebido que, a menos que algo de muito extraordinário aconteça, o PS não “tirará a conclusão” de que é melhor viabilizar o Orçamento do Estado. “O mais provável neste momento é haver eleições antecipadas”, confessava ao Observador um membro do núcleo mais próximo de Montenegro esta tarde, antecipando já aquela que seria a decisão do primeiro-ministro e a reação de Pedro Nuno Santos.

As versões finais do IRC e do IRS Jovem ↓ Mostrar ↑ Esconder Eram as duas linhas vermelhas de Pedro Nuno Santos. Uma foi completamente superada, a outra não. Segundo anunciou esta terça-feira Luís Montenegro, a versão fechada do Orçamento do Estado vai prever o seguinte: Isenção de IRS, parcial ou total, valerá para todos os jovens até aos 35 anos de idade e que contem com 10 anos de carreira (no máximo) — o PS pretendia que se fixasse apenas nos primeiros sete anos de trabalho;

Redução de 1 ponto percentual do IRC já em 2025 sem um compromisso para os anos seguintes — o PS pretendia que o Governo assumisse como condição não reduzir mais o imposto ou, em alternativa, que não o fizesse este ano e depois negociasse com outros partidos para os demais anos de legislatura. Neste ponto, não existe assumidamente acordo.

Apesar de tudo, houve o cuidado de deixar uma margem de segurança para que Pedro Nuno Santos possa recuar, viabilizar o Orçamento do Estado e, mesmo assim, sair de cara lavada de todo o processo. Ao longo de toda a entrevista, Montenegro não só elogiou o comportamento construtivo do socialista (“o PS também fez o seu esforço”), como até reconheceu que a versão final do IRS Jovem, inspirada no modelo socialista, ficou melhor e “mais equilibrada” do que a do Governo. “Não me custa nada reconhecer”, foi deixando cair.

Da mesma forma, Montenegro tentou aplacar uma das preocupações que tem sido assumida recorrentemente por alguns responsáveis socialistas, nomeadamente Alexandra Leitão: se o PS viabilizar este Orçamento do Estado, vão dizendo alguns socialistas, ficará condicionado até novas eleições e o Chega ocupará o lugar de partido que lidera a oposição. Ora, o primeiro-ministro esforçou-se por tentar afastar esse fantasma, dizendo que uma eventual abstenção “não inibe” o PS de fazer oposição ao Governo. Resta saber se esse argumento comove ou não Pedro Nuno Santos.