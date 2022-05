Montenegro e Moreira da Silva não se entendem sobre debates

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apesar de uma campanha interna muito morna, há um psicodrama a decorrer nos bastidores da corrida à liderança do PSD: a onze dias das próximas eleições internas, que terão lugar a 28 de maio, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva não foram ainda capazes de chegar a um acordo para marcação de debates. A troca de acusações arrasta-se há dias, as queixas e os lamentos de parte a parte também, e não existem perspetivas de um final feliz no horizonte.

A candidatura de Jorge Moreira da Silva tem manifestado vontade de entrar em vários debates e tem respondido afirmativamente aos vários convites, incluindo um convite feito pelo Observador para um frente a frente que teria lugar a 23 de maio (ou numa outra data a acordar entre todas as partes). A candidatura de Luís Montenegro, por sua vez, sempre se disse disponível para estudar o assunto, mas nunca chegou a fechar datas para o efeito. E é aqui que começa a confusão.

Em primeiro lugar, de acordo com o que apurou o Observador, as duas candidaturas não se reuniram sequer para agilizar os vários pedidos de debate — como costuma ser prática em atos eleitorais semelhantes. A título de exemplo: habitualmente, nas eleições legislativas, as várias candidaturas tentam encontrar um consenso e decidir qual é o melhor modelo de debate e em que datas com as vários órgãos de comunicação social envolvidos. Tal nunca aconteceu entre Montenegro e Moreira da Silva.

Depois, a candidatura de Luís Montenegro não gostou de ver o adversário a marcar vários frente a frente em dias consecutivos, alguns no mesmo dia, e rapidamente se instalou a perceção de que o antigo ministro do Ambiente estava a dizer que ‘sim’ a tudo para tornar a realização de debates uma inviabilidade.

Jorge Moreira da Silva não ficou convencido com os argumentos do antigo líder parlamentar e vai sugerindo que Luís Montenegro tem, afinal, medo de debater. De resto, esta terça-feira, o ex-ministro de Pedro Passos Coelho veio a público atacar o adversário e exigir uma resposta pronta: quer ou não quer debater?

“Nas últimas semanas aceitei vários convites que me foram dirigidos pela comunicação social para debater com Luís Montenegro. A sua candidatura continua sem responder. Desafio-o a esclarecer se aceita ou não debater comigo. Os militantes do PSD merecem esta discussão de ideias”, escreveu o candidato social-democrata no Twitter.

O Observador confirma que a candidatura de Jorge Moreira da Silva aceitou entrar num frente a frente com o adversário até decidir cancelar no domingo, alegando que Montenegro não respondia ao desafio e que, com tal impasse, estava a tornar-se impossível organizar a agenda e o dia a dia de campanha, inclusivamente ações com os militantes.

No mesmo dia, a candidatura do antigo ministro do Ambiente fez saber a vários outros órgãos de comunicação social que estava indisponível para debater, usando o mesmo argumento: como Montenegro não dizia se aceitava debater ou não, a equipa de Moreira da Silva teve de seguir em frente e fechar várias ações de campanha para os dias em que estavam previstos debates.

Do outro lado, a explicação é sempre outra: a decisão de Moreira da Silva de aceitar vários debates em dias consecutivos, alguns no próprio dia, tornou a organização do ciclo de duelos a dois impraticável. Pior: se todos acontecessem nos dias e nos termos propostos por Moreira da Silva, tornaria a campanha uma confusão de duelos televisivos e radiofónicos que impossibilitaria, na prática, o contacto com os militantes na reta final de campanha.

Perante as dificuldades, o Observador sabe que ainda chegaram a existir conversas informais para escolher pelo menos uma rádio e uma televisão para receberem os debates. As duas candidaturas acabaram, mais uma vez, por não se entender e a hipótese caiu por terra. Até ver, pelo menos.