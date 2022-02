Movimentação de tropas, um ataque militar em "pinça" e uma NATO reduzida a palavras. Se Putin avançar, que guerra podemos ter na Europa?

“Nos últimos dias, temos visto o tipo de coisas que se espera quando está a ser preparada uma intervenção militar”, explica Boston. “Há unidades das forças russas a sair de quartéis para locais mais perto da fronteira. Algum do armamento mais de topo, como mísseis terra-ar, estão a ser deslocados. E até forças de combate aéreo estão a mover-se para zonas que são as esperadas para se colocarem como apoio às forças terrestres que já estão no terreno.” Um movimento maciço — com Boston a destacar que até forças que estavam próximas do Pacífico foram transferidas para Ocidente. “Já vimos isto antes, mas nunca com unidades de prontidão já colocadas em posição como estão agora”, alerta.

Estamos perante uma invasão militar inevitável? Ou ainda há espaço para a diplomacia encontrar uma solução? E, caso essa solução não surja: como poderá a Rússia atacar militarmente a Ucrânia? E o que esperar para depois? Foram estas algumas das perguntas que o Observador fez a dois analistas militares para tentar perceber, no meio de toda a informação por vezes contraditória que circula, o que podemos esperar caso a guerra volte, novamente, a eclodir na Europa.

Impedir a adesão da Ucrânia à NATO, o acordo de bastidores que pode estar a ser discutido?

Esta segunda-feira, o governo russo disse que ainda existe uma “oportunidade” para resolver o atual momento de tensão. “Há a possibilidade de chegar a um acordo com os nossos parceiros sobre questões fundamentais ou é uma tentativa de nos arrastar para negociações intermináveis?”, questionou o Presidente russo, Vladimir Putin, numa pergunta dirigida ao seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. A Rússia diz que ainda acredita, mas quer garantias de que a Ucrânia não se juntará à NATO no futuro.

Na sequência de declarações iniciais que pareciam abrir a porta a essa situação, o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Vadym Prystaiko, veio esclarecer que essa não é uma possibilidade em cima da mesa: “Estamos prontos a fazer muitas concessões e é isso que estamos a fazer em conversações com os russos. Não tem nada que ver com a NATO, que está consagrada na nossa Constituição”, disse, citando a emenda aprovada em 2019 que inscreveu no texto fundamental do país a vontade de aderir à aliança militar, bem como à União Europeia (UE).

O presidente do Centro Português de Geopolítica, o coronel Carlos Mendes Dias, acredita que, independentemente do que Kiev diga em público, essa pode ser a solução diplomática que se está a desenhar nos corredores e que pode impedir o conflito de rebentar. “Creio que, para mal dos nossos pecados, a decisão já está tomada, não há outra forma”, afirma ao Observador, explicando que pode estar em curso um acordo tácito para não permitir a adesão da Ucrânia à NATO e, em troca, a Rússia retirar as suas tropas da região. Só que, explica, tal entendimento não deverá ser anunciado em público: “Nesta altura, estica-se a corda, mas ninguém quer que ela rebente. E, à luz da opinião pública, todos terão que salvar a face.”