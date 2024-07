As latas amarelo-vivo da Bom Petisco são inconfundíveis e constituem património histórico da alimentação em Portugal. A marca é, há mais de seis décadas, sinónimo de tradição e sabor no que às conservas de peixe diz respeito.

É na ilha de São Miguel, nos Açores, mais concretamente na freguesia de Rabo de Peixe, que se concentra a produção da marca, garantida pelas mãos sábias de colaboradoras que trabalham manualmente o peixe segundo as regras da melhor tradição conserveira.

Apesar do sucesso e grande notoriedade junto do público, a marca mantém-se a par das tendências gastronómicas e das necessidades de uma nova geração de consumidores.

Assim, quem hoje procura conservas Bom Petisco encontra uma gama de oferta que se estende muito para lá do tradicional atum em azeite ou óleo vegetal. Aliás, há muito que o atum não é o único peixe utilizado nos seus produtos: têm conservas de sardinha, cavala e bacalhau.

A marca posiciona-se como uma verdadeira especialista na arte das conservas, procurando agradar ao paladar, cada vez mais exigente, dos seus consumidores. Vejamos o caso da gama de conservas de atum “Sabores”, por exemplo: apresenta opções com molho de caril, pimenta da terra e ervas finas, azeite virgem extra e orégãos ou, a grande novidade de 2024, a icónica posta de Bom Petisco envolta em molho de escabeche.

O escabeche é, como sabemos, uma das mais antigas e tradicionais técnicas culinárias nacionais, que serve não só para dar sabor como também para conservar, através da ação do vinagre. Nesta receita Bom Petisco, é esse vinagre (de vinho branco) que tem primazia e que lhe dá a acidez típica do escabeche, temperada depois com uma série de ingredientes de qualidade: massa de pimentão, tomate, cebola frita, pimenta preta, alho, louro, orégãos, entre outros.

Este e outros produtos Bom Petisco podem ser consumidos por si só ou usados em receitas disponíveis no site da marca. Desde bolinhos de arroz Bom Petisco com queijo da ilha, iogurte e agrião, a atum Bom Petisco em azeite virgem extra e orégãos em “fritata” de tomate, existem sugestões para fazer um brilharete ao receber amigos ou família em casa, bem como opções mais rápidas, práticas, económicas e saudáveis. Existe, contudo, um denominador sempre comum: todas as receitas são repletas de muito sabor.

Atum Bom Petisco em escabeche, carpaccio de tomate e manjerico ↓ Mostrar ↑ Esconder INGREDIENTES 4 x 120g Atum Bom Petisco em Escabeche

600g Tomate Laminado

150g Cebola Roxa Laminada

160g Queijo Fresco

1 dl Azeite Virgem Extra

0,3 dl Vinagre Balsâmico

q.b. Pimenta Preta de Moinho

q.b. Flor de Sal

q.b. Manjerico MODO DE CONFEÇÃO Num prato de servir, disponha o tomate e a cebola partidos às rodelas fininhas;

Tempere com azeite, vinagre balsâmico e flor de sal;

Acrescente queijo fresco cortado em cubos e manjerico;

Sobreponha o Atum Bom Petisco em Escabeche.