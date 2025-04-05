"Não quero acabar a sentir que tinha mais para dar". Ronnie O'Sullivan, o amor maior do snooker que se desapaixonou pelo jogo

Pais de três filhos, Ronnie O’Sullivan, avô desde 2018, diz, entre sorrisos, que o neto ainda não sabe o que faz e o que fez – “talvez saiba dentro de uns anos, quando começar a ver vídeos no YouTube”. A atual relação pacífica e quase tradicional que tem com a família, entre os filhos, o neto e Laila Rouass, com quem casou há mais de uma década, contrasta em larga escala com o que o próprio viveu quando era mais novo.

Quando tinha 16 anos, o pai, Ronald John Sr., que tinha uma cadeia de sex shops na zona de Soho, foi preso por homicídio e sairia em liberdade apenas em 2010. Anos depois, a mãe, Maria Catalano, natural da Sicília onde conheceu o agora ex-marido, cumpriu um ano de prisão por evasão fiscal. Além de ter de gerir os negócios da família, Ronnie O’Sullivan ficou também a cuidar da irmã, Danielle, de apenas oito anos. Apesar de tudo isso, cedo começou a dar nas vistas quando tinha um taco na mão e o foco na mesa: no seguimento da carreira prometedora como amador, tornou-se profissional em 1992 e logo no ano seguinte foi o mais novo de sempre a conquistar o UK Championship, tendo na altura 17 anos e 358 dias. E era apenas o início de tudo.

Em 1995, tornou-se também o mais novo de sempre a ganhar o Masters, com 19 anos e 69 dias. Muito tempo depois, bateu recordes ao contrário e passou a ser o mais velho de sempre a ganhar os três eventos do Triple Crown, conquistando o sétimo e último Mundial do currículo com 46 anos e 148 dias, o oitavo UK Championship com 47 anos e 363 dias e o oitavo Masters com 48 anos e 40 dias. Pelo meio, um pouco de tudo: depressão, ansiedade, alteração dos estados de humor, adição ao álcool e às drogas, um sem número de polémicas que levaram a que tivesse algumas paragens entre os momentos de maior fulgor.