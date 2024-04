"Devemos estar sempre a reinventar-nos": onde começa e acaba o génio e a loucura de um ícone chamado Ronnie O'Sullivan

Ele é um pouco de tudo quando podia não ser nada. É romancista policial, sendo co-autor de três livros do género que tiveram grande sucesso a nível de vendas, em especial o The Break em 2018, quando podia não ser nada. É um pintor que adora trabalhar com diferentes cores ou tintas, que se diz capaz de fazer qualquer coisa ou qualquer pessoa e que tem como amigo próximo o enfant terrible da arte britânica, Damien Hirst, quando podia não ser nada. É um cozinheiro com uma capacidade especial de pensar em misturas de sabores no desenho de receitas que chegaram a ser publicadas pelo The Times e que colocou em prática os seus dotes também na TV com apenas com uma mão quando podia não ser nada. É uma “estrela” de TV que tem uma particular empatia com a câmara quando não podia ser nada. É isto, tudo isto e muito mais. E é isto e tudo isto e muito mais sendo um dos melhores jogadores de snooker de sempre quando podia não ser nada.

Há duas palavras que definem o britânico Ronnie O’Sullivan como atleta e pessoa: genialidade e loucura. Porquê? Porque há momentos, e são muitos os momentos, em que teve episódios geniais que parecem quase loucos. Entre esse equilíbrio, essa fronteira que parece distante mas é demasiado fina, está alguém que foi campeão mundial sete vezes e que, aos 48 anos, vai lutar pelo oitavo título. Alguém à parte de tudo e todos.

Quando no final do ano passado decidiu desistir de jogar o Troféu Campeão dos Campeões, apenas três dias depois de ter perdido nas meias-finais do torneio internacional na cidade chinesa de Tianjin, o jogador pediu uma pausa. “Mentalmente sinto-me um pouco esgotado e stressado. Quero cuidar da minha saúde mental e do meu corpo. Lamento a todos os fãs, mas voltarei mais forte”, justificava o número 1 do mundo. Dúvida: voltaria O’Sullivan ao mais alto nível do que consegue fazer? A resposta, difícil de surgir naquele contexto, foi dada com o passar do tempo e com redobrada taxa de sucesso, com a vitória no World Grand Prix e o segundo lugar no Tour Championship. Mesmo achando que pode e deve jogar mais, O’Sullivan fez resultados como se estivesse no seu apogeu da sua carreira – e é assim que chega ao Mundial de snooker.

“Longevidade? Não existe propriamente um segredo que possa apontar. O mais importante é gostar daquilo que se faz e eu adoro aquilo que faço. Devemos estar sempre a reinventar-nos, estar sempre interessados. Gosto de começar a ter rotinas diferentes, começar a jogar outro tipo de jogos porque isso também é um benefício para aquilo que depois fazemos. Trabalhar com treinadores diferentes, com psicólogos… É sempre bom ir experimentado outras coisas, como ir jogando um dia a uma hora e no outro numa hora diferente, perceber onde vou ser melhor… O que mais interessa é tornar-me um jogador melhor. Há sempre coisas que podem aumentar a tua motivação para continuares e para tentares ter sucesso”, explicou Ronnie O’Sullivan em resposta a três perguntas colocadas pelo Observador antes do Mundial.