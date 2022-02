“Não vamos ter paz”. Ucranianos céticos quanto a um virar de página: há quem planeie a fuga e escolas a alertar para stress nas crianças

“Temos de ver se isso realmente acontece. Só com provas de imagens de satélite, provas independentes que não venham do governo russo, de que as tropas realmente recuaram. Não há qualquer confiança nas palavras do Kremlin aqui em Kiev. Talvez se víssemos com os nossos olhos, de fontes independentes”, sublinha a jornalista.

Além desta desconfiança generalizada da Rússia — e, acima de tudo, do Presidente Vladimir Putin — há dois grandes novos motivos para o ceticismo ucraniano: uma proposta do parlamento russo para o reconhecimento da independência de duas regiões separatistas ucranianas, e um mega ciberataque ao Ministério da Defesa a dois bancos.

Mas vamos por partes. Os deputados russos aprovaram na terça-feira um apelo para que Putin reconheça a independência de dois territórios separatistas pró-russos na região ucraniana de Donbass: passariam a chamar-se República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk. As duas regiões declararam-se independentes da Ucrânia em 2014, mas não foram reconhecidas como Estados soberanos por nenhum outro país.

Members of the State Duma voted for the draft appeal to the Russian President for recognition of Donetsk and Lugansk People's Republic ????https://t.co/XETKHT7sZX pic.twitter.com/23uO2iFSOE — State Duma (@state_duma) February 15, 2022

“O parlamento russo iniciou um reconhecimento destas repúblicas, o que seria o primeiro passo da anexação de partes do território ucraniano. Como vê, uma invasão pode não ser iminente, mas a agressão está presente”, afirma Olexander Scherba, antigo embaixador da Ucrânia na Áustria. O diplomata prevê que a proposta da Duma seja aprovada por Putin, seguida de um referendo “sobre a reunificação com a Rússia e uma nova anexação”. “Não seria um verdadeiro referendo porque a maioria das pessoas pró-Ucrânia já deixou este território. Nem seria uma verdadeira votação porque não há observadores de outros países”, comenta, em declarações ao Observador. Quanto tempo pode levar este processo? “Bom, com a Crimeia, Putin só precisou de três semanas”, diz Scherba, sobre a península anexada em 2014.