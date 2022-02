Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministério da Defesa ucraniano e os departamentos das forças armadas de Kiev foram esta terça-feira à tarde alvo de um ciberataque, que também atingiu dois bancos privados (Privatbank e Oshadbank) e o banco estatal.

De acordo com a Sky News, as disrupções no serviço de internet ucraniano têm vindo a aumentar desde o meio da tarde desta terça-feira. “A situação está a piorar com a conetividade a falhar ao longo do tempo”, informou um porta-voz da inteligência ucraniano ao jornal britânico.

“O site está em manutenção”, lê-se no site do ministério da Defesa da Ucrânia. Numa publicação na conta oficial do Twitter, a tutela explicou que na origem esteve um ataque DDoS, que sobrecarrega o site em questão com um número elevado de tráfego, que faz com que os servidores acabem por ir abaixo.

❗️Сайт МОУ зазнав, ймовірно, DDoS-атаки: фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду.

Проводяться техроботи з відновлення штатного функціонування.

Комунікація через сторінки в FB та Twitter, сайти АрміяInform https://t.co/ukMW41irPW та Армія FM https://t.co/IpDnBXoMXw. — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 15, 2022

As autoridades estão a investigar o sucedido, mas o Centro Estratégico de Comunicação e de Segurança Informativa, que faz parte do ministério da Cultura, não culpou diretamente ninguém pelo cibertaque, tendo apenas sugerido de que terá sido Moscovo a levar a cabo a ofensiva.

“Não é de descartar que o agressor use táticas de pequenos truques sujos, porque os seus planos agressivos não estão a funcionar em larga escala”, afirmou à agência Reuters fonte do centro estratégico.

Os multibancos deixaram de funcionar na Ucrânia, tendo sido o efeito mais gravoso que afetou a população.