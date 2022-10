Depois de seis meses consecutivos a perder subscritores, a Netflix superou as próprias expectativas. Pensava que ia ganhar um milhão de assinantes mas, no último trimestre (terminado em setembro), conseguiu convencer 2,4 milhões de utilizadores a aderirem ao serviço. “Depois de uma primeira metade do ano desafiante, acreditamos estar no caminho” de regresso “ao crescimento”, destacou a empresa numa carta enviada esta terça-feira aos investidores que contém os resultados do terceiro trimestre de 2022.

A chave é agradar aos assinantes”, uma vez que “quando as nossas séries e filmes entusiasmam os nossos membros, eles dizem aos amigos e mais pessoas veem [esses programas], juntam-se a nós e ficam connosco”, acrescentou a plataforma.

A Netflix tem agora um total de 223 milhões de assinantes em todo o mundo. A região Ásia-Pacífico foi a que mais contribuiu para o aumento do número de subscritores (ganhou 1,43 milhões nos últimos três meses), enquanto EUA e Canadá tiveram a menor contribuição (100 mil novos membros).

