É um meme recorrente por essa internet fora: o da pessoa que, depois de um dia difícil de azáfama, se senta em frente ao televisor a relaxar com um copo de vinho, uma vela de alfazema… e um documentário horrífico de true crime, de preferência sobre um serial killer. As plataformas de streaming, com a Netflix à cabeça, tornaram os crimes mais gráficos e desumanos alguma vez vistos em conteúdos mainstream — quase fazendo as vezes das comédias românticas naquele purgatório dos comandos, depois das crianças deitadas e da loiça na máquina, que é o “o que é que te apetece ver hoje, ‘mor?”. “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story” transforma um desses documentários, que partilha com a série a chancela Netflix, numa obra de ficção absolutamente colada aos factos reais. O resultado? Dez episódios de uma hora que merecem muito o seu dístico de “Maiores de 18” reservado a conteúdos chocantes.

Jeffrey Dahmer foi um serial killer de Milwaukee que assassinou brutalmente 17 homens e rapazes entre 1978 e 1991, recorrendo repetidamente a violação, necrofilia e canibalismo. E se a versão documental nos deixa a braços com relatos e imagens avulsas, a série criada por Ryan Murphy (o mesmo de “Glee”, “American Crime Story” ou “American Horror Story”, que aqui se reúne com o guionista de longa data Ian Brennan) vai mais longe da maneira como dá a volta à barriga (não recomendo ver ao jantar, com o pratinho de lasanha no colo), uma vez que recria situações que até então só viviam nas descrições. Os momentos com as vítimas são tensos, longos (praticamente em tempo real), sujos e não se escusam ao chocante. É uma obra bem realizada, escrita com eficácia e soberbamente bem interpretada, mas que está a causar burburinho por muitos espectadores não conseguirem passar do primeiro episódio. Esta vossa escriba, que teve de assistir às 10 horas em tempo record para completar este texto, espera que o seu editor esteja pronto para desembolsar o valor correspondente para a terapia. Ou, pelo menos, uns medicamentos para insónias.

[o trailer de “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: