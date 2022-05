No fundo, são os rituais que fazem a diferença

Pensemos no empresário Pedro: é bem sucedido na empresa onde trabalha, é atento às necessidades do seu corpo e sente-se bem com ele próprio. Vai sempre de mota para o trabalho e, pois claro, de fato sempre um pouco visivelmente amarrotado mas faz parte do charme. O Pedro gosta de pôr o corpo a mexer sempre que pode e quando vai beber um copo com os amigos ao fim do dia gosta de sentir-se impecável. Por andar sempre de um lado para o outro, sente alguma dificuldade em manter-se sempre apresentável – por isso e por valorizar bastante o seu tempo, organiza-se para cuidar do seu corpo. Uma vez por semana, utiliza o esfoliante de rosto Charcoal para remover a pele morta, limpar os poros e prevenir os pelos encravados. Ele gosta de coisas boas (e novidades), por isso comprou um creme de barbear 2-em-1, com Ginseng, para prevenir irritações, cortes, e potenciar a sua experiência de barbear. Para refrescar a pele do rosto, opta pelo after-shave soothing balm; para hidratá-lo, a tem sempre consigo o creme de rosto 24 horas de hidratação, carregado com vitamina C e complexos de peptídeos. Como lhe dissemos, o Pedro sabe que a chave para o seu sucesso diário são os pequenos rituais diários que fazem a diferença ao longo do tempo.

Potenciada pela natureza, esta nova coleção de alto desempenho da marca Rituals – a HOMME – oferece uma abordagem especializada para o cuidado da pele masculina. Os produtos foram desenvolvidos com fórmulas orientadas para resultados e com ingredientes de origem natural: as fragrâncias são revigorantes e as texturas suaves, associadas a fórmulas inovadoras no mercado. O Pedro sabe como vencer, e o leitor?