No palácio, numa villa, na serra ou no convento: 26 escapadinhas para dizer adeus a 2021

Passam 365 dias e permanece o dilema: onde passar a última noite do ano? No alto da serra, num palácio centenário, no centro da cidade ou numa herdade alentejana, não faltam destinos para entrar em 2022 em festa e em bom. Seja em família, com amigos ou apenas com a sua cara metade, há quartos com vista para o mar ou em cima do rio, jantares com assinatura de chefs Michelin, provas de vinhos, pistas de dança, atividades ao livre e massagens para relaxar. O brinde com espumante e as 12 passas estão garantidas, por isso pense nos desejos e faça-se à estrada.

Quinta da Côrte

Valência do Douro. Reservas: enoturismo.reservas@quintadacorte.com; Tel.: 964 536 200. Sob consulta

É apresentada como uma das propriedades mais antigas da região cuja paisagem vinhateira é património mundial da UNESCO. Adquirida em 2013 por Philippe Austruy, proprietário de várias propriedades em França e uma em Itália, foi alvo de remodelações, com as adegas e os quartos de hóspedes a serem revisitados na íntegra por Pierre Yovanovitch, arquiteto e designer de interiores. Na despedida a 2021, o programa da Quinta da Côrte é para quem quiser juntar a família toda ou, então, um grupo de amigos — a casa é composta por sete quartos. Estadia à parte, o último jantar do ano começa com um Porto Tónico, como bebida de boas-vindas, seguido de couvert, entradas, prato principal de peixe ou carne, sobremesas e café — e, como esta é uma morada do vinho, as harmonizações fazem parte da experiência. Já a meia-noite é celebrada com uma flûte de champanhe e há ceia pontuada pela gastronomia portuguesa para quando a fome voltar a apertar. No primeiro dia de 2022, passado nesta varanda para o Douro, será servido um brunch, mas o programa só termina com uma prova vínica e uma visita à adega (valor do pacote, que inclui estadia de uma noite, sob consulta).