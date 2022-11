“Finalmente ganhamos alguma força nesta doença terrível.” Rob Howard, professor da University College London, não esconde o entusiasmo com o novo medicamento para a Doença de Alzheimer. “Parece importante e histórico. Isto vai encorajar-nos a sentir um otimismo real de que, um dia, a demência poderá ser derrotada e até curada.”

O professor de psicogeriatria (psiquiatria na terceira idade), em declarações à Sky News, é efusivo, como muitos outros especialistas, depois de alguns meses de contenção entre a comunidade médica. Esta terça-feira, os resultados finais do estudo de um novo medicamento foram publicados no New England Journal of Medicine, depois de os resultados preliminares terem sido divulgados em setembro. Apesar de serem promissores, os especialistas preferiram esperar pelos resultados finais antes de mostrarem a sua euforia.

