Nova task force monitoriza águas residuais. Como um litro de águas do esgoto revela a evolução da pandemia?

Duas semanas antes do pico da terceira vaga, a mais letal de todas as que Portugal já viveu desde o início da pandemia, os cientistas que trabalhavam em colaboração com a Águas e Energia do Porto já sabiam que ele ia acontecer. Desde maio de 2020, apenas dois meses após o surgimento da Covid-19 em Portugal, que a equipa recolhia amostras dos esgotos nas estações de tratamento de águas residuais no Freixo e em Sobreiras para descobrir se a quantidade de partículas virais lá encontradas dava pistas sobre o número de casos que as autoridades de saúde iam encontrar.

Um algoritmo desenhado de raiz pela comunidade científica no Porto revelou que sim: a 28 de janeiro, cerca de duas semanas depois de a quantidade de vírus detetada numa amostra aumentar, atingiu-se o pico. Quando Portugal lá chegou, já os cientistas sabiam que o pior da terceira vaga tinha passado porque os valores de vírus detetados nas águas residuais estavam a descer.

Este foi um dos sistemas que Henrique Barros e Raquel Duarte — o epidemiologista e a médica pneumologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) — sugeriram que fosse adotado a nível nacional para refrear o ritmo de testagem à deteção do SARS-CoV-2, à medida que o país regressa à normalidade pré-pandémica, mantendo ainda assim a vigilância sobre o novo coronavírus.