Peritos planeiam desconfinamento total após inverno com vigilâncias de águas residuais, redes sentinelas e máscaras em SOS

A própria Direção-Geral da Saúde (DGS) está a debater o assunto internamente, apurou ainda o Observador, embora não tenha delineado ainda os critérios necessários para o país repetir a estratégia de outros países da Europa, nem estimado quando é que tal poderá acontecer. Uma coisa é certa: está para “muito breve”, provavelmente dentro dos próximos 30 dias, até porque alguns peritos consideram que Portugal está a perder uma oportunidade de liderar uma “mudança de paradigma”. As propostas devem estar prontas para apresentar à classe política na próxima semana.

Na mente de alguns peritos está o abandono da estratégia de testagem massiva, a mesma que já permitiu realizar uma média semanal de 30 testes diários por cada mil pessoas no fim do mês passado. A ideia é mimetizar a vigilância do vírus da gripe e entrar num sistema de sentinela — através não só de médicos de saúde geral e familiar e redes hospitalares, tal como na gripe, como também através de análises regulares às águas residuais para deteção de agentes patogénicos (neste caso, o SARS-CoV-2); e da implementação de escolas-sentinela, para o reconhecimento precoce de eventuais surtos de Covid-19.

Com as análises de águas residuais, os cientistas pretendem calcular a incidência da doença tendo em conta a quantidade de partículas virais nas amostras — algo que, de resto, já está a ser estudado desde outubro de 2020 no projeto “Vírus4Else” da Águas do Porto, ACES Porto Oriental, ACES Porto Ocidental e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP). Quanto à vigilância das escolas, polos habituais de surtos, a lógica será a mesma que a da gripe: a percentagem de casos detetados num número significativo de amostras será proporcional à realidade da sociedade.

As atuais regras de contenção, que implicam a recomendação do teletrabalho, um limite de lotação nos estabelecimentos comerciais e a exigência de certificado em restaurantes, por exemplo estarão em vigor pelo menos até à próxima semana, mas o alívio generalizado vai ter de esperar por dois momentos-chave: o atingir dos picos relativos aos internamentos nas alas Covid-19 e aos óbitos atribuídos à Covid-19, que acontecem sempre duas a três semanas após o pico dos diagnósticos de casos positivos (que aconteceu nos últimos dias de janeiro); e o fim do inverno e entrada na primavera, quando o risco de contrair doenças infecciosas decresce. Só então o levantamento generalizado das regras pode acontecer em segurança — e só se nenhuma outra variante de risco vier trocar as contas aos especialistas.