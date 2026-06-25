Novos acordos PSD-PS? "O PS não guarda rancores táticos"

Foi o PSD que se encostou à direita e não o contrário?

O PSD tem agarrado algumas bandeiras da extrema-direita e algumas literalmente, como naquela polémica das bandeiras, uma decisão ultra ideológica. São sinais um pouco preocupantes e que é até um pouco triste ver. As pessoas preferem o original à cópia e não é natural ver o PSD a ir atrás do Chega em matérias como imigração, nacionalidade, uma guerra ideológica e cultural sobre poder hastear bandeiras… É até um pouco triste o PSD embarcar neste caminho, espero que o corrija e que comecem a ter um léxico menos populista. As pessoas sentem-se um pouco consideradas quando veem o PSD a copiar o léxico do Chega.

Nas atuais condições acredita que esta legislatura pode chegar ao fim?

É possível. Sabemos que hoje em dia uma não aprovação do Orçamento não significa automaticamente uma dissolução da Assembleia da República, como com o anterior Presidente da República. Não quer dizer que não signifique, que seja um fator concomitante. Mas não tem de significar uma dissolução automática. O Governo pode apresentar outro Orçamento, pode governar em duodécimos, pode haver uma crise política, mas já não é uma inevitabilidade.

Mas isso não deteriorava o ambiente político? Não funcionando como uma dissolução automática, não fazia com que andasse mais depressa uma crise política?

Não sei. A obrigação que o PS tem é de avaliar se o Orçamento é aceitável ou não. Entre uma governação de duodécimos e um orçamento que o PS acha que é mau para o país, pode não ser pior uma solução de governação por duodécimos. Isso depende inteiramente do Governo e é muito subjetivo. O que é melhor? Viabilizar um orçamento do Governo, qualquer que ele seja? Viabilizar um orçamento que o PS ache que é um bom orçamento para o país? Ou viabilizar um orçamento que seja ainda pior que o atual? É tudo sempre muito relativo. Mas o ponto aqui é que não há uma inevitabilidade de a legislatura não chegar ao fim. E não nos podemos esquecer que a degradação do sistema político é uma matéria muito interessante, se pensarmos nas duas últimas eleições legislativas que foram antecipadas. Uma delas foi, não podemos escamotear, sob o signo da Operação Influencer. E a outra foi, também não podemos escamotear, sobre o signo do caso Spinumviva. Não que algum destes dois episódios políticos ou jurídicos ou mediáticos tenha, entretanto, dado nalguma coisa. Mas foram estes os contornos com que os portugueses foram chamados a votar. E há um contexto que, esse sim, degrada a situação política nacional e favorece o populismo de extrema-direita. Ainda que depois vejamos o que acontece com os eleitos do Chega, seja na Assembleia da República, seja com as três câmaras municipais que conseguiram conquistar. É tudo um chorrilho de problemas e de coisas, às vezes, que se não fossem trágicas, eram cómicas. E, portanto, compete ao Governo, para salvaguardar as instituições democráticas, ter um bocadinho mais de sentido de Estado, evitar correr atrás das bandeiras do Chega, evitar adotar o léxico do Chega em matérias como imigração, nacionalidade, etc. Apresentar propostas com mais seriedade, com mais honestidade e mais franqueza, sem tentar adotar o léxico do populismo da extrema-direita. E também apresentar propostas de Orçamento que acham que possam colher a viabilização da maioria da Assembleia da República.

Acredita que Luís Montenegro está a apostar na narrativa das forças de bloqueio para mais à frente poder vitimizar-se num cenário de crise política?

Tem sido uma constante a vitimização do Governo. Tem tido todas as condições para governar, os dois últimos Orçamentos foram viabilizados pelo PS, mas está a preparar-se para justificar os maus resultados da governação. O Governo dizia que era fácil pôr o país a crescer mais do que 3% ao ano. E pegou num crescimento de 2,4% e arrastou-o para 1,9% pelo segundo ano consecutivo. Era o Governo da baixa de impostos, e andou a dizer que a receita mas não a carga fiscal tinha aumentado – surpresa das surpresas, como o PS dizia, também a carga fiscal aumentou. Exauriram o superávit. As contas públicas só tiveram o ano passado um superávit de 0,7%, ou 10 mil milhões de euros, por causa do saldo de 10 mil milhões da Segurança Social. As contas estão péssimas, a economia está péssima, os portugueses sentem todos os dias que os seus rendimentos se degradam face ao poder de compra, a crise na habitação…

Os portugueses não estão melhor, como diria há uns anos Luís Montenegro.

Nem os portugueses nem o país. Desta vez não só a vida dos portugueses não está melhor, e sentem isso na inflação, na degradação do custo de vida, do SNS, na intransigência quando o PS propõe baixar o IVA da alimentação… Sentem que é um Governo que baixa o IRC mas carrega no IVA e no IRS, nos impostos sobre trabalhadores e famílias. Sentem que a vida está pior. Mas também os indicadores macroeconómicos estão piores. Está tudo pior. E a gestão do PSD, que se tinha comprometido a resolver o problema da Saúde, das contas públicas, com base num crescimento económico de 3,5%, está a falhar em tudo.

Calculo que acredite então que a vitimização do Governo não sirva para imitar Cavaco Silva e tentar uma maioria absoluta.

A vitimização poderá ter como ambição máxima desculpar-se da sua incapacidade e incompetência. Acho que o Governo já percebeu que a maioria absoluta não está ao seu alcance, uma vitória nas próximas legislativas também não, porque quem as vai ganhar é o PS, e acho que o Governo já percebeu isso. É um Governo acossado, em retirada, que vai tentar apenas justificar a sua incompetência e incapacidade de chegar sequer perto das promessas que fez com as tais forças de bloqueio, que estamos para saber quais são. Não tem tido motivos de queixa, pelo menos da parte do PS.

O PSD sugeriu que pode voltar a recuperar a reforma laboral mais à frente. Podem vir a existir condições para que o PS possa negociar esta reforma, nesta segunda vez?

Isto no fundo não é uma reforma. O que o Governo tenta fazer é uma contrarreforma em relação à reforma que foi feita pelo PS nas últimas legislaturas. Aliás, é até sintomático. Costuma-se dizer que o PS não fez reformas. A prova que fez é que o governo está a tentar aprovar uma contrarreforma, uma reversão laboral. Tudo depende daquilo que o governo apresentar. Se apresentar uma contrarreforma laboral como esta, com certeza que não colherá o apoio do PS. O PS nisso foi claríssimo. Se fizerem um simulacro de apresentar uma ou duas medidas avulsas, que não tenham impactos absolutamente nenhuns, não sei. Portanto, com a máquina de comunicação e a torrente de PowerPoints e de eventos e de anúncios que o governo vai fazendo, é difícil de prever. Mas não estou a ver que, permanecendo a Ministra do Trabalho no Governo e voltando a haver uma proposta que seja minimamente sucessora da atual, haja abertura do PS para aprovar.

“Duarte Cordeiro está na sua vida privada, saiu dos órgãos nacionais do partido”

Vamos ao segmento Carne ou Peixe, em que o convidado tem de escolher uma de duas opções.

Preferia ser ministro da Defesa do primeiro-ministro Duarte Cordeiro ou conselheiro para a Defesa do Presidente António José Seguro?

Preferia servir num Governo de José Luís Carneiro. Essa pergunta não faz muito sentido porque Duarte Cordeiro está na sua vida privada e empresarial, saiu dos órgãos nacionais do partido, saiu da Assembleia da República.

Duarte Cordeiro está arrumado, é isso?

Não, credo. Em democracia ninguém está arrumado, desde o irrevogável Paulo Portas… [Duarte Cordeiro] não está na vida política ativa, mantém alguma ligação ao partido, mas sobretudo desenvolve a sua atividade privada, empresarial e muito bem. Eu próprio não trabalho na política. Tenho a minha vida profissional privada e a minha vida académica e acho muito bem que as pessoas tenham participação cívica compatibilizando com a vida profissional.

Preferia beber um café com Vladimir Putin ou Benjamin Netanyahu?

Apesar de tudo preferia beber um café com Benjamin Netanyahu, porque tinha mais opiniões para lhe dar sobre algumas das coisas que têm sido feitas.

Se tivesse que trocar de lugar com alguém, preferia trocar com o antigo jornalista Filipe Santos Costa, seu homónimo, ou com o secretário-geral do PS José Luís Carneiro?

Conheço o meu homónimo e gosto muito dele. Às vezes recebemos correspondência cruzada e isso já me aconteceu porque havia um presidente do IAPMEI que era o Luís Felipe Santos Costa e, portanto, na altura também havia coisas que não se sabia se eram para o Felipe Santos Costa da AICEP ou Luís Felipe Santos Costa do IAPMEI. Como não quero que o José Luís Carneiro deixe de ser secretário-geral porque o país precisa de que ele seja secretário-geral para depois ser o primeiro-ministro, preferia trocar de lugar com o outro Filipe Santos Costa.

E preferia partilhar o painel na televisão com Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?

Acho que preferia com Pedro Nuno Santos. Seria mais interessante porque haveria mais matéria, mais contraste.