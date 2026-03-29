Num mundo cada vez mais "top", o Jovem Conservador "foi ultrapassado pela direita"

Dez anos se passaram desde que o pretenso candidato à liderança do PSD e futuro primeiro-ministro de Portugal se assumiu como “pai benevolente do povo português”, na primeira publicação do Facebook assinada como Jovem Conservador de Direita (JCD). Uma personagem ambígua e não identificada — além da fotografia de stock retirada da internet, de um “young right-wing conservative” — dividiu opiniões numa altura em que a Geringonça, coligação constituída pelo PS, Bloco de Esquerda, PCP e o Partido Ecologista “Os Verdes”, alterou o contexto político do país, em outubro de 2015.

Por trás da página de sátira, irónica e previsivelmente enviesada à direita, estão dois ovarenses com particular queda para a comédia e gosto por política — Bruno Henriques e Sérgio Duarte —, que o sucesso cavalgante do Jovem nos primeiros anos de atividade depressa obrigou a abandonar o conforto do anonimato: Bruno deu corpo à personagem que o público já conhecia e Sérgio ao Estagiário, “fiel escudeiro não remunerado do Doutor” — título que, aliás, inspirou vários dos trabalhos protagonizados pelo Jovem (como o primeiro livro A Era do Doutor e a revista Le Docteur) e com o qual tratam todas as figuras da atualidade, desde o Dr. Luís Montenegro à Dra. Taylor Swift.

Com um novo espectáculo ao vivo na estrada, depois da estreia em Viseu a 10 de janeiro, celebram-se os dez anos de carreira e o estado do mundo, que, na opinião deste Jovem, “está top”. O contexto político radicalizou-se mais do que ele, assume, e as opiniões impopulares e ousadas que semeava nas redes sociais em 2015 tornaram-se norma, reconhece.

Foi nos bastidores de O Mundo Está Top — que depois de esgotar sala em Lisboa a 24 de janeiro, regressou para mais três noites no Auditório do Liceu Camões, entre 20 e 22 de fevereiro —, que o Observador entrevistou Bruno Henriques e Sérgio Duarte, desta vez despidos do fato e da gravata.

Como é que o Bruno e o Sérgio entram em personagem? Quais são os traços distintivos do Jovem Conservador de Direita? Os tiques e os elementos de caracterização?

Bruno Henriques (BH) — É altivês, apenas isso. Basta pensar: se eu fosse um idiota, como é que me comportaria? E depois penso sempre naquele estereótipo do CEO que as pessoas têm de venerar só por existir.

Sérgio Duarte (SD) — Mas tu mudas o penteado e nota-se que a tua personalidade muda ali qualquer coisa. E o teu olhar.

BH — É altivês. E fazer o penteado com o risquinho ao lado.

Mas a gravata também é uma parte importante. Já vos ouvi dizer que até desporto se faz de fato e gravata…

BH — Tem de ser. Para ter dignidade… E como não usamos fato e gravata no dia a dia, sentimos que é uma máscara de carnaval.

E existe method acting no Jovem? Baseiam-se em experiências vossas para interpretar as personagens?

BH — Para isso era preciso existir acting. Mas não, nunca tivemos treino disto. Tu fizeste algum workshop em segredo?

SD — Não. Interpreto o Estagiário, que sou eu próprio numa versão mais estúpida, no sentido em que, quando uso aqueles vocabulários de jovem dos anos 90, estou só a interpretar um jovem muito mal.

BH — Já eu, digo coisas que normalmente me deixariam de boca aberta ou indignado, mas com um ar sério como se fossem a coisa mais correta à face da terra. Só isso.

Mas imagino que no início, tiveram de criar um perfil para a personagem. Ou sempre foi uma coisa muito espontânea?

SD — Foi mais isso. A primeira vez que o Bruno apareceu em público como personagem, sem experiência de performance, foi na apresentação de um livro do José Soeiro e do Adriano Campos. Levava um texto preparado, mas a atitude era o estereótipo de um idiota, de um político com mania. Mas é uma boa pergunta, porque sinceramente nunca pensei muito nisso. Foi sempre muito orgânico. Primeiro, essa apresentação com texto; depois, a ida à televisão, ao programa da Cristina, falar sobre os 100 dias da presidência do Marcelo. Aí foi sem texto, era o que saísse no momento.

BH — Sim, a ideia era dizer a coisa mais absurda, mantendo cara séria e uma postura impositiva. Tudo inspirado na imagem que eu tinha de um douchebag [canalha].