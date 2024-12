Número de candidatos a Medicina caiu 30% desde a pandemia. Condições de trabalho no SNS afastam jovens da profissão

Más condições de trabalho “afastam potenciais médicos”, diz bastonário

Ao Observador, o bastonário da Ordem dos Médicos reconhece o problema e considera que a diminuição do número de candidatos nas faculdades médicas é, em grande parte, explicado pela falta de condições de trabalho no SNS. “Há um impacto relevante que tem a ver com a degradação do SNS e o impacto que as más condições de trabalho, o descontentamento e a desmotivação têm. Isso acaba por afastar muitos potenciais médicos das faculdades”, sublinha Carlos Cortes, realçando o impacto que esta situação tem nas escolhas das novas gerações, que, ao contrário do que acontecia nas gerações mais velhas, valorizam cada vez a conciliação da vida profissional com a familiar — um objetivo que, no SNS, parece cada vez mais distante.

“As novas gerações têm mostrado um grande desagrado pela incapacidade de conjugar uma vida profissional muito exigente com uma vida familiar e pessoal, o que leva médicos a abandonarem a profissão e outros a saírem do país”, destaca o bastonário dos médicos. Exemplos que têm impacto nos mais jovens, na hora de escolher um curso superior e um futuro profissional ligado à Medicina, admite. “Os mais jovens, quando têm de decidir o seu futuro profissional, vão ter em conta este feedback. E a imagem que se passa de um médico hoje é muito diferente daquela de há 15, 20 anos“, lamenta Carlos Cortes, fazendo uma comparação com a realidade de há 40 anos.

“Quando [o Serviço Nacional de Saúde] foi criado, em 1979, os médicos sentiam uma valorização do seu papel. E a Medicina continuou a ser uma das profissões mais desejadas, com as notas mais altas do país. Isso já não acontece porque o SNS se tem vindo a degradar, com falta de condições remuneratórias e uma desvalorização da profissão. É muito visível na sociedade”, critica o bastonário.

Quebra do número de candidatos a Medicina “pode refletir um desinteresse”, admitem estudantes

Diagnóstico semelhante faz a Associação Nacional de Estudantes de Medicina. “Antes de entrarem para um determinado curso, as pessoas têm uma perceção sobre ele baseadas na informação que recebem. E as condições do SNS e as condições que são oferecidas aos médicos podem estar também na origem da decisão de não irem para Medicina“, afirma ao Observador a presidente da associação, Rita Ribeiro. Aos 23 anos, a estudante da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto é um retrato dos futuros médicos. “Faço parte de uma geração que tem outra forma de olhar para o mundo do trabalho”, admite.

Para a ANEM, a quebra do número de candidatos a Medicina nos últimos anos “pode refletir um desinteresse” na profissão, o que pode ser, a longo prazo, “um problema para o país”. Rita Ribeiro defende que é preciso melhorar as condições de trabalho dos médicos no SNS (nomeadamente através da “modificação das condições profissionais, maior progressividade da carreira, flexibilidade horária, acesso a formação e a infraestruturas de qualidade”), mas também facilitar o acesso aos cursos de Medicina, inacessíveis para muitos jovens por questões económicas. “Este fenómeno pode também estar relacionado com a capacidade financeira dos jovens para frequentarem a faculdade. Na região de Lisboa, temos o problema da habitação”, recorda. Uma questão à qual “é preciso responder”, sublinha a presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina.