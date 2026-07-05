“Nunca vi tanto futebol no nosso feriado”: a “invasão do soccer" no aniversário da América

Em pleno Klyde Warren Park, um grupo de crianças brinca com uma bola de futebol americano. O pai de uma das crianças repara nas credenciais FIFA que usamos durante todo o dia e pergunta ao grupo de jornalistas que estavam nesse jardim: “Estão aqui por causa do Mundial?”. É uma pergunta comum por estes dias, mas com ela vai quase sempre um interesse genuíno em saber mais sobre o desporto e muitas vezes é também acompanhada com a vontade de se mostrar que o desconhecimento da América do Norte em relação ao futebol não é tão grande como se julga.

Junto às crianças, Jeffrey, o pai, diz que os filhos gostam cada vez mais de ver futebol e que “faz-lhes bem ter o Mundial à porta”. Aponta para o filho e diz que é fã da Suécia e que gosta de Gyökeres enquanto faz o festejo do antigo jogador do Sporting. “Agora estou a torcer pela Inglaterra” diz logo a seguir. Jeffrey Cunnings explica que em Dallas já existe uma comunidade forte ligada ao futebol, principalmente nos escalões de formação, mas lamenta que a nível profissional ainda não estejam “ao nível da Europa”. Conta que jogou e que tenta ensinar os filhos a jogar, mas garante que “o Mundial é a melhor escola que podem ter”.

Well done, Dallas! Klyde Warren Park was packed! The World Cup has drawn enormous crowds too. It proves deck parks are a huge asset and value add. Hurry up and deck I30! pic.twitter.com/RR6n1neQeJ — Real Texas Radio Podcast (@RTR_bronin) July 5, 2026

A “febre do Mundial”, mistura-se com a celebração mais importante do Estados Unidos da América. Assinalam-se os 250 anos do país. A Declaração de Independência foi assinada a 4 de julho de 1776, quando as Treze Colónias declararam a separação formal do Império Britânico. Tradicionalmente, é a maior celebração do país. Este ano, a festa acontece em pleno Campeonato do Mundo no território norte-americano e isso acaba por moldar a tradição.

É horas antes da celebração no Klyde Warren Park que chegam dois dos maiores pontos de atração deste 4 de Julho em Dallas: Ronaldo e a Seleção Nacional portuguesa. Centenas de pessoas dedicaram a tarde a esse momento. Em frente ao hotel Adolphos, no centro da cidade e a apenas 15 minutos a pé do Klyde Warren Park, há uma rua que está completamente cortada. São quase 80 metros de estradas, com 3 vias, em que nenhum carro circula. Há barreiras colocadas pelas autoridades em cada uma das entradas. Quanto aos passeios, um está completamente livre e no outro, é dificil encontrar espaço para circular e para permanecer à espera.

A Seleção voltou a contar com uma enchente no momento de chegada a uma cidade que acolhe jogos do Campeonato do Mundo. Aconteceu em Palm Beach, em Houston, em Toronto — com uma dimensão impressionante — e agora acontece em Dallas. O Observador encontrou pessoas à espera da Seleção ainda antes da polícia chegar. Uma família de 5 pessoas — 3 crianças e 2 adultos — esperou desde as duas da tarde até às 19h para poderem ver de perto Cristiano Ronaldo. Não conseguiram. Ficaram mal posicionados face ao local em que o autocarro estacionou e por isso não conseguiram ver os jogadores. Ainda assim, esperaram mais uma horas depois da entrada da equipa, na esperança que Ronaldo pudesse surgir à janela — não há varanda neste hotel.

À hora em que o autocarro chegou, além desta família, estavam centenas de pessoas a aplaudir a seleção portuguesa. A larga maioria não falava português e notou-se novamente uma “Ronaldomania”, tal como já se tinha sentido em Houston, também no Texas. Quando o capitão da seleção portuguesa deixou o autocarro escutámos uma ruidosa gritaria acompanhada de telemóveis em riste para registar o momento.