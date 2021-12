O bolo rei está morto. Viva o bolo rei! Estivemos 36 horas a aclamar a iguaria mais natalícia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nesta história, ninguém gosta do rei. Nenhum dos personagens o confessa abertamente, é certo, mas à medida que o enredo avança, isso fica evidente. Do padeiro ao fotógrafo, todos os intervenientes na reportagem que aqui começa usam algum eufemismo envergonhado para disfarçar a falta de afeição pelo monarca da pastelaria — “não sou grande apreciador”, “nunca liguei muito”, “prefiro Rainha”. E é aí que o mistério fermenta: se ninguém gosta realmente dele, o que faz toda esta gente reunida, mais de 36 horas seguidas, a adorar um bolo rei? Comecemos por ouvir o padeiro.

“Não era grande apreciador”. Eis a primeira declaração aos jornalistas de Diogo Amorim, o fundador da Gleba, o homem que este ano se lançou a produzir um bolo rei à imagem e semelhança de tudo o que se faz na sua padaria: partindo sempre que possível de cereais portugueses e seguindo um processo de fermentação longa e natural. Para isso, diz que andou “uns três anos a pesquisar, a falar com pessoas, a visitar pastelarias por esse país afora e a perceber como se faziam os melhores exemplares artesanais”. Só que, algures pelo meio, viajou também por Itália “umas três vezes” e de lá trouxe esta ideia de criar um bolo que imitasse o longo processo de fermentação do panetone artesanal italiano.

“Quis pegar numa tradição portuguesa e dar-lhe uma volta, uma nova vida…” Por outras palavras, um bolo rei de que o padeiro gostasse, certo? “Certo”, ri-se ele. “Mas isso é dizer o mesmo que quis fazer um bolo rei ao gosto dos clientes da Gleba, apontando àquilo que eles mais valorizam e procuram no nosso pão: um produto íntegro, autêntico, que parte de ingredientes biológicos e de agricultura integrada, que resulta de uma produção sustentável e é o mais saudável possível — enfim, no caso, saudável é relativo, que isto não deixa de ser um doce de Natal…”

Mais três reis que demoram o seu tempo a chegar ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Padaria da Esquina, Lisboa Ao que consta, Mário Rolando também não gostava de bolo rei, por isso decidiu inventar este, mais fofo e húmido que o tradicional. É feito com massa-mãe e também recorre a duas massas, uma de pão, outra de brioche. Rua Gonçalves Zarco, 21E (91 001 9616). Rua Coelho da Rocha, 108 (91 002 5528). Mercado de Alvalade (21 133 8666). Gluten Out, Seixal O anúncio diz mais ou menos tudo: “tem de ser encomendado com 48 horas de antecedência, porque é de fermentação lenta e por isso leva 20 horas até chegar ao forno”. É o bolo rei para todos, mesmo os que não podem comer bolo rei: não tem glúten, lactose ou açúcar adicionado. Mercado Municipal do Seixal, Avenida Vasco da Gama, 53, Loja 2. 927 314 762. geral@glutenout.pt Early Cedofeita, Porto Também segue um processo de fermentação lenta e é feito em trança e enrolado até obter o efeito coroa. Também existe a versão de chocolate e frutos secos. Deve ser pedido com 48 horas de antecedência. Rua dos Bragas 374. Porto. 22 112 4203. 91 600 0081.

Ora, o panetone, como adiante explicará José Branco, o diretor de produção prestes a entrar em cena, “é o pináculo do mundo da panificação”; e a sua massa, conforme estes jovens padeiros se propõem demonstrar de seguida, é “a mais difícil de fazer com fermentação natural”. Mas já lá iremos. Para já, registe-se que o resultado é um bolo rei que custa dia e meio de trabalho a fazer, quando um exemplar industrial se faz em menos de três. Um bolo que, — spoiler alert! — acabará por converter em súbditos todos os personagens desta história que começa na madrugada de hoje e só vai terminar depois de amanhã. Vamos então acompanhar a par e passo a produção do novo bolo rei da Gleba. Durante esse tempo, como se verá, só a massa vai ter oportunidade de descansar decentemente.

De véspera, à conversa com o padeiro

Diogo Amorim abriu a Gleba em Dezembro de 2016. Tinha ainda 21 anos e acumulava já experiência de trabalho na cozinha do Vila Joya (duas estrelas Michelin) e do The Fat Duck (três), o restaurante nos arredores de Londres onde começou a interessar-se mais seriamente por pão. Em Lisboa, a sua ideia era tão simples quanto inovadora: uma padaria artesanal, que recuperasse antigas variedades de cereais portugueses caídas em desuso, como o trigo barbela e o centeio verde, e seguisse sempre processos de fermentação natural. Na pequena loja da Rua Prior do Crato, Diogo trabalhava sozinho e deixava toda a produção à vista, desde a moagem do cereal em mós de pedra à cozedura do pão.