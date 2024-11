O braço de ferro entre Meloni e o poder judicial italiano (em que até Musk se envolveu)

“Isto é inaceitável. As pessoas de Itália vivem numa democracia ou numa autocracia que não foi eleita e que toma todas as decisões?” Há menos de uma semana, o magnata e dono da Space X, do X e da Tesla, Elon Musk, recorreu à conta pessoal da rede social de que é dono para contestar a deliberação de um tribunal italiano. Em causa estava a decisão que invalida que dezenas de requerentes de asilos sejam transportados para um centro de acolhimento na Albânia, ao abrigo de um acordo estabelecido em 2023 entre o governo do país dos Balcãs e o executivo liderado pela primeira-ministra, Giorgia Meloni.

This is unacceptable. Do the people of Italy live in a democracy or does an unelected autocracy make the decisions? https://t.co/MdVUbt1jbF — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

Após a publicação no X, Meloni conversou ao telefone com Elon Musk para esclarecer o assunto. Durante a chamada telefónica, a primeira-ministra e o homem mais rico do mundo, que mantêm uma relação de amizade, falaram sobre a reação do Presidente italiano, Sergio Mattarella. O chefe de Estado não gostou que o magnata tivesse interferido nos assuntos internos italianos e emitiu um comunicado: “Itália é um país democrata e que sabe cuidar de si mesmo. Qualquer pessoa, especialmente se estiver prestes a assumir um importante papel no governo de um país aliado e amigo, deve respeitar a soberania e não deve dar instruções”.

A intervenção de Elon Musk, aliado público de Giorgia Meloni, nas redes sociais revela o estado de tensão que se vive em Itália entre o poder judicial e o governo italiano — que junta os Irmãos de Itália da primeira-ministra, a Liga de Matteo Salvini e o Forza Italia, o partido liderado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Antonio Tajani e fundado por Silvio Berlusconi. A primeira-ministra quer levar avante o plano que prevê que os imigrantes que cheguem a Itália e sejam resgatados, muitos deles no Mar Mediterrâneo, sejam transferidos para centros de acolhimento na Albânia. Mas os tribunais têm colocado vários entraves.

O poder judicial italiano tem levantado dúvidas sobre um ponto em particular. Ao abrigo do plano, apenas podem ser transferidos para a Albânia migrantes que cumpram três condições: que sejam homens adultos, saudáveis e oriundos de “países seguros”. O problema? Os tribunais italianos têm argumentado que a legislação italiana diverge da europeia sobre que países é que se enquadram na categoria de “seguros”, lembrando igualmente que o Direito europeu tem primazia face ao dos Estados-membros.

O governo italiano não tem escondido a insatisfação com a decisão dos tribunais, num assunto que assume uma grande preponderância do discurso político dos partidos que compõem o governo — a política das migrações. Assim, recuperando alguns fantasmas das polémicas que envolveram o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, os parceiros de coligação que governam Itália têm deixado ataques aos juízes.

Egito e Bangladesh são países seguros? Os argumentos judiciais e os ataques

Foi em meados de outubro que os primeiros 16 migrantes foram deslocados para os dois centros de acolhimento Gjader e Shengjin, no norte da Albânia. Os homens — dez oriundos do Bangladesh e seis vindos do Egito, que chegaram de barco à ilha de Lampedusa — estiveram, contudo, poucas horas em território albanês. Um tribunal de Roma ordenou o seu regresso a Itália, impossibilitando a sua transferência.