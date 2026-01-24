O chef, o manequim, o músico e a it girl. Quem são Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven fora da "marca Beckham"?

Desde que nasceram que os filhos de Victoria e David Beckham estão acostumados com as câmaras. Há fotografias da Posh Spice ainda na maternidade com o seu primeiro filho, Brooklyn; os paparazzi aceitaram parar de fotografar Romeo depois do seu diagnóstico de epilepsia, ainda criança; Cruz subiu ao palco com as Spice Girls quando tinha apenas 3 anos; e Harper era ainda uma bebé quando assistiu ao primeiro desfile da marca da mãe, na Semana da Moda de Nova Iorque. O público habitou-se a vê-los sempre juntos, especialmente a apoiar os projetos dos pais. E a designer de moda e o antigo jogador de futebol sempre fizeram questão de mantê-los diante dos holofotes, a contribuir para a imagem do casal, que o ranking do Sunday Times aponta ter uma fortuna acumulada de mais de 570 milhões de euros. Mas fora da “marca” Beckham, quem são Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper?
“Estando numa posição em que vivem uma vida tão privilegiada, é importante que os nossos filhos entendam o conceito de humildade e percebam o quanto os seus pais trabalharam para criar esta vida para a família, e que eles também têm a responsabilidade de trabalhar muito, ser respeitosos e nunca tomar nada como garantido“, desabafou Victoria numa carta aberta aos filhos publicada na Time em 2015, a propósito do Dia da Mãe.
Pouco mais de uma década depois de escrever estas palavras, entretanto, a designer de moda que ganhou fama mundial como uma das Spice Girls em meados dos anos 1990 e casou-se com um dos maiores jogadores de futebol da altura, estaria diante de acusações de manipulação vindas do próprio filho, Brooklyn, que assumiu esta semana “não querer uma reconciliação” com a família. “Durante toda a minha vida os meus pais controlaram narrativas na imprensa sobre a nossa família. As publicações performativas nas redes sociais, os eventos de família e as relações não autênticas têm sido uma constante na minha vida desde que nasci”, escreveu o filho mais velho de Victoria e David, num longo texto partilhado no Instagram, em que acusa os pais de colocarem “a marca Beckham” em primeiro lugar, afirmando que não pretende voltar a falar com a família e que quer manter uma vida afastada dos holofotes: “A minha mulher e eu não queremos uma vida moldada por imagem, imprensa ou manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e para a nossa futura família.”
Além de Brooklyn, o casal Beckham tem outros três filhos, dois rapazes: Romeo, de 23 anos, e Cruz, de 20; e uma rapariga, Harper, de 14. Ao longo dos últimos anos o público acostumou-se a ver imagens da família reunida, a posar em eventos como as cerimónias de prémios de David ou os desfiles de moda da marca de Victoria, mas também em celebrações privadas — em pijamas a combinar para o Natal ou a usar orelhas de coelho na Páscoa. A família também aparece em alguns momentos das duas produções documentais da Netflix sobre David, de 2023, e Victoria, lançada em 2025. E apesar de ainda não conquistarem o mesmo sucesso dos pais, parece que os quatro Beckhams mais jovens tentam seguir os passos dos progenitores, seja no desporto, na música ou na moda.
Brooklyn, o filho rebelde
Victoria Beckham estava em Nova Iorque quando descobriu a gravidez do primeiro filho — motivo pelo qual o rapaz, que nasceu a 4 de março de 1999, em Londres, recebeu o nome Brooklyn. Na altura a mãe ainda fazia parte das Spice Girls enquanto o pai era um dos principais jogadores do Manchester United. O casal escolheu Elton John como o padrinho do bebé. Brooklyn cresceu na zona rural de Oxfordshire até os 3 anos, quando David Beckham foi jogar para o Real Madrid. O jovem também viveu parte da infância em Los Angeles, quando o pai jogou no Los Angeles Galaxy, em 2007.
A carreira do pai inspirou Brooklyn a seguir os mesmos passos, e ainda jovem juntou-se à Arsenal FC Academy, acabando por desistir dos relvados antes dos 16 anos. Decidiu então explorar o universo fashion, trabalhando como modelo em campanhas e capas de revista — altura em que descobriu a paixão pela fotografia. Brooklyn estudou na Parsons School of Design, em Nova Iorque, mas desistiu da universidade no primeiro dos quatro anos previstos para o curso. Durante o período em que se dedicou à fotografia fez uma campanha de um perfume da Burberry e captou imagens dos bastidores dos desfiles da marca da mãe. Aos 18 anos, lançou um livro com fotos, chamado What I See. Foi durante a pandemia de Covid-19 que Brooklyn passou a fazer vídeos a cozinhar. O hobby tornou-se profissão: o jovem apresentou um programa online chamado Cookin’ with Brooklyn e lançou uma marca de molhos picantes biológicos, a Cloud 23.
Foi em 2017 que Brooklyn conheceu a mulher com quem se casou, durante uma edição do festival Coachella, através de um dos seus irmãos. Quatro anos mais velha, Nicola Peltz é uma das dez filhas do multimilionário Nelson Peltz, que tem uma fortuna avaliada em mais de 1,3 mil milhões de euros. Quando conheceu Brooklyn, já tinha uma carreira como atriz, tendo aparecido na série Bates Motel e num dos filmes da saga Transformers. “No início não nos demos tão bem… Eu tinha namorado e ele tinha namorada”, recorda Nicola, numa entrevista à revista Tatler meses depois do casamento, em 2022. Na capa, a foto glamourosa da atriz aparece acompanhada da manchete: “A nova senhora Beckham”. “Encontrámo-nos uma vez para jantar e ele era um amigo, mas não assim tão próximo. Então cruzámo-nos numa festa de Halloween dois anos e meio atrás e não consigo explicar o que aconteceu, mas desde então que somos inseparáveis”. Os dois começaram a namorar oficialmente em outubro de 2019 e menos de um ano depois já estavam noivos. Durante a pandemia, Brooklyn cumpriu a quarentena com a então noiva na propriedade dos Peltz na Florida, onde o casal trocou alianças em abril de 2022.
Desde o início da relação, Nicola parecia participar das atividades da família Beckham, pelo menos a julgar pelas publicações nas redes sociais. A namorada de Brooklyn aparece em fotografias de celebrações de Páscoa e Natal, muitas vezes a abraçar os sogros, e juntou-se a David, Victoria e os filhos em red carpets e lançamentos de projetos do casal. Em público, a relação de Brooklyn com os pais também parecia normal: o jovem costumava declarar-se aos pais, como em março de 2020, quando partilhou uma fotografia com Victoria Beckham a propósito do dia da mãe: “És a melhor mãe do mundo, a minha melhor amiga“.
Os conflitos familiares, entretanto, terão começado na altura do casamento de Brooklyn e Nicola, em abril de 2022. No texto que partilhou nas redes sociais, o filho mais velho de David e Victoria acusa os pais de manipularem a narrativa na imprensa e aponta uma série de momentos relacionados à boda, como o vestido de casamento de Nicola não ter sido desenhado por Victoria ou a primeira dança, que terá sido “sequestrada” pela mãe. Brooklyn acusa ainda Victoria de dançar com ele de forma “inapropriada”, afirmando nunca ter se sentido tão humilhado na vida. Na altura do casamento o mal estar já havia ganhado as manchetes da imprensa cor de rosa internacional, mas até então a família mantinha o caso nos bastidores. Brooklyn e Nicola continuaram frequentando os eventos públicos ao lado dos Beckham, e participavam de celebrações em família. Em julho de 2023, por exemplo, o jovem partilhou imagens com a mulher, os pais e os irmãos, destacando ter tido um “ótimo dia em família”. Sempre que publicava fotografias com os pais e os irmãos fazia questão de dizer que os “ama muito”. A última partilha de Brooklyn com a família é no Natal de 2024, quando ele e a mulher jantaram com os Beckham.
Romeo: do futebol à moda, a seguir os passos dos pais
Romeo James Beckham é o segundo filho do casal, nascido a 1 de setembro de 2002 em Londres, e dos quatro filhos é o que mais se inspirou nos pais na sua carreira profissional, indo do futebol à moda. Quando era criança, teve vários problemas de saúde que o levaram ao hospital — mais tarde Victoria confirmou que Romeo havia sido diagnosticado com epilepsia, uma condição que causa convulsões. Com a revelação, na altura, os paparazzi concordaram em parar de fotografar o menino, já que os flashes das câmaras podiam provocar crises.
A sua estreia no mundo fashion foi aos 10 anos, quando foi modelo numa campanha para a Burberry. Romeo ainda fez uma capa para a Vogue durante a adolescência, mas logo decidiu que queria tentar uma carreira no futebol, iniciando, assim como o irmão, na Arsenal FC Academy. Aos 13 anos, entretanto, fez uma pausa e dedicou-se ao ténis por alguns anos. Foi só aos 19 que decidiu regressar aos relvados — em 2021 fez a sua estreia no futebol profissional a vestir a camisola do Fort Lauderdale CF, uma equipa irmã do Inter Miami, clube do qual o seu pai é um dos donos.
Ainda jogou no Reino Unido, pelo Brentford B, mas desistiu do desporto em 2024 para se dedicar à carreira de modelo. O mais alto dos irmãos — tem 1,85 de altura, dois centímetros a mais do que o próprio pai — ganhou as passerelles, tendo desfilado para marcas como Balenciaga e Versace, além de ser embaixador da Puma. Em 2025 estreou-se na Semana da Moda de Londres, num desfile pela H&M.
Na vida pessoal, Romeo assumiu no final de 2024 um romance com a Dj Kim Turnbull, que já namorou o filho de Madonna e Guy Ritchie, Rocco, em 2016. Kim também frequentou o mesmo grupo social que Brooklyn, o que fez crescer os rumores de que teria namorado o filho mais velho dos Beckham no passado, mas a própria negou ter tido qualquer relação amorosa com o agora marido de Nicola Peltz. Mesmo assim, os fãs têm associado algumas críticas de Brooklyn, que escreveu que a mãe tem convidado “mulheres do seu passado” para o constranger, à presença de Turnbull no aniversário de 50 anos de David Beckham.
Diante da polémica com o irmão mais velho, Romeo tem preferido forcar-se na vida profissional. Um dia depois do comunicado de Brooklyn, viajou com a namorada para Paris, onde fechou o desfile de Willy Chavarria na Semana da Moda masculina, e tem feito partilhas misteriosas sobre uma possível nova marca, chamada Intra, e que pode estar relacionada com desporto, já que a descrição no Instagram diz “play everywhere“.
Cruz e a ligação forte com a mãe
Foi durante a temporada de David e Victoria Beckham em Madrid que nasceu Cruz, a 20 de fevereiro de 2005. Apesar de ter ganhado o segundo nome igual ao do pai, é provavelmente com a mãe que tem a maior ligação. Com apenas 3 anos de idade subiu ao palco de um concerto das Spice Girls, e já aos 11 lançou o seu primeiro single, If Every Day Was Christmas, como uma forma de angariar fundos para uma instituição de caridade.
Ao longo da infância e da juventude aprendeu a tocar vários instrumentos, entre guitarra e piano. Apesar de fazer alguns trabalhos como modelo — fez a sua primeira capa de revista em 2022 — Cruz deixa claro que a sua vocação é a música. Em novembro de 2025 Victoria Beckham partilhou um vídeo em que aparece a cantar ao som da guitarra do filho o sucesso das Spice Girls Viva Forever. No mesmo dia, a designer publicou outro vídeo de uma apresentação de Cruz: “Pareces tão feliz, não poderíamos estar mais orgulhosos”. O apoio da mãe parece ter surtido efeito: em março tem um concerto agendado em Londres que já está esgotado.
Em 2023, aos 18 anos, tatuou no braço direito a palavra “Posh”, a alcunha da mãe na girlband. Já em dezembro passado, quando surgiram as notícias sobre Brooklyn ter sido bloqueado pelos pais nas redes sociais, Cruz foi rápido em defender a família. “Não é verdade. A minha mãe e o meu pai nunca deixariam de seguir o filho. Vamos esclarecer os factos. Eles acordaram bloqueados… assim como eu”, escreveu o jovem de 23 anos num story do Instagram acompanhado pela captura de ecrã do artigo do Daily Mail. Já depois do recente comunicado de Brooklyn tornar-se público, o irmão mais novo pareceu reagir mais uma vez. Ao agradecer os fãs pelo concerto esgotado, fez uma partilha ao som da canção das Spice Girls Who You Think You Are: “A corrida para sair do fundo do poço começou. O topo é tão alto que as suas raízes são esquecidas. Dar é bom, contanto que estejas a receber. O que te move é a ambição, eu aposto. Quem pensas que és? Quem, algum tipo de superestrela?” Na quinta-feira, três dias depois da publicação, Cruz voltou a citar uma música da mãe, I’m not such an innocent girl. O filho mais novo dos Beckham namora desde 2024 a cantora e produtora musical brasileira Jackie Apostel, que é 9 anos mais velha.
Harper, a futura empreendedora
A 10 de julho de 2011, quando David Beckham já jogava pelos Los Angeles Galaxy, nasceu Harper Seven, a filha mais nova e a única mulher da família depois de Victoria. O nome, Harper, foi escolhido como uma homenagem à autora do romance vencedor do Pulitzer, Mataram a Cotovia, Harper Lee, o livro preferido de Victoria. Já Seven, o número sete em inglês, foi escolhido por simbolizar a “perfeição espiritual”: “As sete maravilhas do mundo, as sete cores do arco-íris, em muitas culturas é um número da sorte”, explicou o jogador de futebol, num vídeo publicado no Facebook.
Ainda pouco se sabe sobre a benjamim da família — Harper só aderiu às redes sociais em setembro de 2025 e tem uma conta privada. A jovem de 14 anos gosta de jogar futebol, pratica judo e monta a cavalo, e tem participado com frequência dos eventos públicos da família, acompanhando a mãe no estilo clássico e elegante. Em 2024 Harper apresentou o prémio de Empresária do Ano da Harper’s Bazaar à mãe, Victoria. “A vencedora é alguém que sempre admirei. Construiu um negócio do zero e ensinou-me o valor de trabalhar duro, sonhar alto e determinar padrões. Ensinou-me tanto sobre o que é preciso para ter sucesso, mas acima de tudo, também ensinou-me a ser sempre amorosa”, disse a jovem, durante o discurso.
Em 2024, durante a cerimónia de lançamento do perfume de Victoria Beckham em Nova Iorque, Harper revelou que o seu sonho era “construir uma marca própria, quando for mais velha”. A mãe partilhou orgulhosa o desejo da filha nas redes sociais. “Harper Seven a seguir os passos da mamã e a revelar os seus sonhos e expetativas”. Na série sobre a sua vida lançada pela Netflix em 2025, Victoria destaca que “as Spice Girls fizeram-me sentir bem comigo mesma. Digo à Harper todos os dias para seguir os seus sonhos e ser quem é”.