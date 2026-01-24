O chef, o manequim, o músico e a it girl. Quem são Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven fora da "marca Beckham"?

Na vida pessoal, Romeo assumiu no final de 2024 um romance com a Dj Kim Turnbull, que já namorou o filho de Madonna e Guy Ritchie, Rocco, em 2016. Kim também frequentou o mesmo grupo social que Brooklyn, o que fez crescer os rumores de que teria namorado o filho mais velho dos Beckham no passado, mas a própria negou ter tido qualquer relação amorosa com o agora marido de Nicola Peltz. Mesmo assim, os fãs têm associado algumas críticas de Brooklyn, que escreveu que a mãe tem convidado “mulheres do seu passado” para o constranger, à presença de Turnbull no aniversário de 50 anos de David Beckham.

Diante da polémica com o irmão mais velho, Romeo tem preferido forcar-se na vida profissional. Um dia depois do comunicado de Brooklyn, viajou com a namorada para Paris, onde fechou o desfile de Willy Chavarria na Semana da Moda masculina, e tem feito partilhas misteriosas sobre uma possível nova marca, chamada Intra, e que pode estar relacionada com desporto, já que a descrição no Instagram diz “play everywhere“.

Cruz e a ligação forte com a mãe

Foi durante a temporada de David e Victoria Beckham em Madrid que nasceu Cruz, a 20 de fevereiro de 2005. Apesar de ter ganhado o segundo nome igual ao do pai, é provavelmente com a mãe que tem a maior ligação. Com apenas 3 anos de idade subiu ao palco de um concerto das Spice Girls, e já aos 11 lançou o seu primeiro single, If Every Day Was Christmas, como uma forma de angariar fundos para uma instituição de caridade.

Ao longo da infância e da juventude aprendeu a tocar vários instrumentos, entre guitarra e piano. Apesar de fazer alguns trabalhos como modelo — fez a sua primeira capa de revista em 2022 — Cruz deixa claro que a sua vocação é a música. Em novembro de 2025 Victoria Beckham partilhou um vídeo em que aparece a cantar ao som da guitarra do filho o sucesso das Spice Girls Viva Forever. No mesmo dia, a designer publicou outro vídeo de uma apresentação de Cruz: “Pareces tão feliz, não poderíamos estar mais orgulhosos”. O apoio da mãe parece ter surtido efeito: em março tem um concerto agendado em Londres que já está esgotado.

Em 2023, aos 18 anos, tatuou no braço direito a palavra “Posh”, a alcunha da mãe na girlband. Já em dezembro passado, quando surgiram as notícias sobre Brooklyn ter sido bloqueado pelos pais nas redes sociais, Cruz foi rápido em defender a família. “Não é verdade. A minha mãe e o meu pai nunca deixariam de seguir o filho. Vamos esclarecer os factos. Eles acordaram bloqueados… assim como eu”, escreveu o jovem de 23 anos num story do Instagram acompanhado pela captura de ecrã do artigo do Daily Mail. Já depois do recente comunicado de Brooklyn tornar-se público, o irmão mais novo pareceu reagir mais uma vez. Ao agradecer os fãs pelo concerto esgotado, fez uma partilha ao som da canção das Spice Girls Who You Think You Are: “A corrida para sair do fundo do poço começou. O topo é tão alto que as suas raízes são esquecidas. Dar é bom, contanto que estejas a receber. O que te move é a ambição, eu aposto. Quem pensas que és? Quem, algum tipo de superestrela?” Na quinta-feira, três dias depois da publicação, Cruz voltou a citar uma música da mãe, I’m not such an innocent girl. O filho mais novo dos Beckham namora desde 2024 a cantora e produtora musical brasileira Jackie Apostel, que é 9 anos mais velha.

Harper, a futura empreendedora

A 10 de julho de 2011, quando David Beckham já jogava pelos Los Angeles Galaxy, nasceu Harper Seven, a filha mais nova e a única mulher da família depois de Victoria. O nome, Harper, foi escolhido como uma homenagem à autora do romance vencedor do Pulitzer, Mataram a Cotovia, Harper Lee, o livro preferido de Victoria. Já Seven, o número sete em inglês, foi escolhido por simbolizar a “perfeição espiritual”: “As sete maravilhas do mundo, as sete cores do arco-íris, em muitas culturas é um número da sorte”, explicou o jogador de futebol, num vídeo publicado no Facebook.